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NBA: Ο ΛεΜπρόν στην κορυφή, ο Αντετοκούνμπο στα 50 εκατ.

Ο Αντετοκούνμπο μοιράζεται την τρίτη θέση με τον Ντουράντ στα εμπορικά έσοδα

Business of Sport 11.11.2026, 08:39
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NBA: Ο ΛεΜπρόν στην κορυφή, ο Αντετοκούνμπο στα 50 εκατ.
Κείμενο Γιώργος Μαζιάς

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Το NBA δεν αποτελεί μόνο το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο, αλλά και μια τεράστια βιομηχανία στην οποία οι μεγαλύτεροι αστέρες δημιουργούν οικονομικές αυτοκρατορίες πέρα από τα παρκέ. Οι χορηγίες, οι διαφημιστικές συμφωνίες, τα προσωπικά εμπορικά σήματα και οι επιχειρηματικές επενδύσεις αποφέρουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να παραμένει στην κορυφή και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να συγκαταλέγεται στους ισχυρότερους εμπορικά αθλητές του πλανήτη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Sportico για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, τις οποίες παρουσιάζει το ιταλικό Sport e Finanza, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εξασφαλίζει 85 εκατομμύρια δολάρια από δραστηριότητες εκτός γηπέδου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των παικτών του NBA, με τον Στεφ Κάρι να ακολουθεί στα 60 εκατομμύρια.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με τον Κέβιν Ντουράντ, με εκτιμώμενα εμπορικά έσοδα 50 εκατομμυρίων δολαρίων ο καθένας. Η παρουσία του Έλληνα διεθνούς τόσο ψηλά στην κατάταξη αποτυπώνει την εντυπωσιακή εξέλιξη της εμπορικής του αξίας, η οποία έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια του αμερικανικού μπάσκετ.

Ο Αντετοκούνμπο διαθέτει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περισσότερους από 20 εμπορικούς συνεργάτες, μεταξύ των οποίων η Nike, η PlayStation, η Google, η Castrol και η ελβετική ωρολογοποιία Breitling. Παράλληλα, επεκτείνει την επιχειρηματική του δραστηριότητα μέσω επενδύσεων σε διαφορετικούς κλάδους, από την τεχνολογία μέχρι τον αθλητισμό και τα προϊόντα ευεξίας.

Το ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει επίσης συμμετοχή του στην πλατφόρμα Kalshi, επένδυση στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Τσέλσι και δραστηριότητα στο εμπορικό σήμα IM8. Η διαφοροποίηση αυτή δείχνει ότι ο Έλληνας αθλητής δεν περιορίζεται πλέον στον ρόλο του διαφημιστικού προσώπου, αλλά επιδιώκει να αποκτήσει συμμετοχή και σε επιχειρήσεις με προοπτικές μακροχρόνιας ανάπτυξης.

Πίσω από την πρώτη τετράδα ακολουθούν ο Άντονι Έντουαρντς με 26 εκατομμύρια δολάρια, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 25 εκατομμύρια και ο Τζέισον Τέιτουμ με 20 εκατομμύρια. Ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Κέιντ Κάνινγκχαμ βρίσκονται στα 16 εκατομμύρια, ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς περιορίζεται στα 10 εκατομμύρια από εμπορικές δραστηριότητες.

Συνολικά, οι 20 πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσουν την περίοδο 2026-27 περίπου 1,47 δισεκατομμύρια δολάρια από συμβόλαια και εξωαγωνιστικές δραστηριότητες, ποσό αυξημένο κατά 4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Περίπου το 30% αυτών των εσόδων προέρχεται από εμπορικές συμφωνίες και άλλες δραστηριότητες εκτός παρκέ.

Στο σύγχρονο NBA η πραγματική αξία ενός σούπερ σταρ δεν μετριέται μόνο σε πόντους, τίτλους και συμβόλαια, αλλά και στην ικανότητά του να δημιουργεί ένα ισχυρό προσωπικό brand με διεθνή απήχηση…

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