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Ένα προγραμματισμένο δάνειο ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ακύρωσε η Apollo Global Management προς τον ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times, η οποία επικαλείται πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα.

Η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με έδρα τη Νέα Υόρκη βρισκόταν στα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων για το δάνειο προς την City Football Group, όταν η συμφωνία ακυρώθηκε

Η συμφωνία ακυρώθηκε μετά την απόφαση μιας ανεξάρτητης επιτροπής τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την οποία ο σύλλογος χρησιμοποίησε «ψευδείς» εμπορικές συμβάσεις στο πλαίσιο σχεδίων για τη διόγκωση των εσόδων και την υποτίμηση των εξόδων κατά περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες (1,18 δισεκατομμύρια δολάρια) σε διάστημα σχεδόν μιας δεκαετίας, ανέφερε η εφημερίδα.

Πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα αναφέρουν ότι ο αμερικανικός όμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων βρισκόταν στα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων για τη χρηματοδότηση, πριν η συμφωνία καταρρεύσει μετά την απόφαση του Σεπτεμβρίου.

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η Μάντσεστερ Σίτι διόγκωσε τεχνητά την οικονομική της θέση και κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι ο σύλλογος παραβιάζει τους κανόνες δαπανών μέσω αυτού που περιγράφει ως εικονικές εμπορικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών στις οποίες μια ιδιωτική επενδυτική εταιρεία του Αμπού Ντάμπι, που τελικά ελέγχεται από τον Σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν, συμπληρώνει τα ποσά που καταβάλλουν ορισμένοι χορηγοί.

Η Μάντσεστερ Σίτι αρνείται τις κατηγορίες και σχεδιάζει να ασκήσει έφεση κατά των πορισμάτων που καλύπτουν την περίοδο από το 2009 έως το 2018. Η έφεση αναμένεται να εξεταστεί τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος, και εάν απορριφθεί, είναι πιθανό να επιβληθούν κυρώσεις το επόμενο έτος.

Χρηματοδότηση από τους ιδιοκτήτες και ευρύτερη προσπάθεια χρηματοδότησης του αθλητισμού

Τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο Companies House δείχνουν ότι, τον μήνα που ακολούθησε τη δημοσίευση των πορισμάτων της επιτροπής, ο Σεΐχης Μανσούρ εισέφερε 100 εκατομμύρια λίρες μετοχικού κεφαλαίου στην City Football Group μέσω της εταιρείας του Newton Investment and Development. Το δάνειο από την Apollo, το οποίο τελικά ακυρώθηκε, θα είχε προσφέρει στον όμιλο πρόσθετη ρευστότητα και θα είχε επίσης χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Η χρηματοοικονομική ευελιξία της City Football Group έχει σημασία πέρα από τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ο όμιλος κατέχει συλλόγους σε όλη την Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία. Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων υπογραμμίζει την αβεβαιότητα που αντιμετωπίζει η επιχείρηση, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία έφεσης και οι επενδυτές αξιολογούν τον κίνδυνο πιθανών αθλητικών και οικονομικών κυρώσεων.

Η Apollo, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, επεκτείνεται δυναμικά στον τομέα της χρηματοδότησης και της ιδιοκτησίας αθλητικών ομάδων. Μεταξύ των πρόσφατων συμφωνιών της συγκαταλέγονται η συμφωνία που συνήψε πέρυσι για την αγορά πλειοψηφικού μεριδίου στην Ατλέτικο Μαδρίτης, η χορήγηση δανείου ύψους 80 εκατομμυρίων λιρών στη Νότιγχαμ Φόρεστ τον Δεκέμβριο του 2024, καθώς και η ανακοίνωση τον Αύγουστο ότι θα παράσχει χρηματοδότηση ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία χαρτοφυλακίου των Νιου Γιορκ Γιάνκις. Η City Football Group και η Apollo αρνούνται να σχολιάσουν.