Χάουαρντ Λούτνικ: Στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου για το σκάνδαλο Τζένσεν Χουάνγκ

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Αναταράξεις στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί το σκάνδαλο γύρω από τον Τζένσεν Χουάνγκ και τις καταγγελίες για τη σχέση του με πρόσωπο που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Καθώς οι πολιτικές και εθνικές διαστάσεις της υπόθεσης διευρύνονται, ορισμένοι από τους στενότερους συμβούλους του Αμερικανού προέδρου στρέφουν την κριτική τους προς τον υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ.

Ο Λούτνικ έχει βρεθεί στο επίκεντρο των εσωτερικών αντιπαραθέσεων εξαιτίας των προσπαθειών του να καθυστερήσει αυστηρότερους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ, αλλά και της στενής σχέσης του με τον απερχόμενο διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις, ορισμένοι πολιτικοί σύμμαχοι του Τραμπ έχουν ήδη θέσει στον πρόεδρο το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του υπουργού.

Την Πέμπτη, σύμβουλοι του Λευκού Οίκου συζήτησαν πώς θα αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη εσωτερική κριτική προς τον Λούτνικ.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι ο Τραμπ διατηρεί «πλήρη εμπιστοσύνη» στον υπουργό, τον οποίο χαρακτήρισε έναν από τους πλέον μετασχηματιστικούς επικεφαλής του υπουργείου Εμπορίου στη σύγχρονη ιστορία.

Οι σχέσεις του Λούτνικ με τη Nvidia και οι εξαγωγές στην Κίνα

Οι επικριτές του Λούτνικ υποστηρίζουν ότι το υπουργείο του παρεμπόδισε προσπάθειες περιορισμού της διακίνησης αμερικανικών τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προς τη Νοτιοανατολική Ασία. Κατά την άποψή τους, αυτό δημιούργησε περιθώρια για εταιρείες όπως εκείνη της φερόμενης Κινέζας κατασκόπου, Άλις Χουάνγκ.

Ο Λούτνικ συγκαταλεγόταν στους αξιωματούχους της κυβέρνησης που είχαν τις στενότερες επαφές με τον Τζένσεν Χουάνγκ, συμβουλευόμενος συχνά τον επικεφαλής της Nvidia για ζητήματα πολιτικής τεχνητής νοημοσύνης. Ο ίδιος ο Χουάνγκ είχε δηλώσει πέρυσι ότι ο υπουργός ήταν το πρόσωπο με το οποίο επικοινωνούσε συχνότερα στην κυβέρνηση.

Σύμμαχοι του Τραμπ υποστηρίζουν ότι αυτή η σχέση, σε συνδυασμό με την απροθυμία επιβολής αυστηρότερων ελέγχων, παρείχε πολιτική κάλυψη στη Nvidia. Ο πρόεδρος, πάντως, είχε επίσης αντιταχθεί σε αυστηρούς περιορισμούς, υιοθετώντας σε μεγάλο βαθμό το επιχείρημα του Χουάνγκ ότι οι κινεζικές εταιρείες πρέπει να παραμείνουν εξαρτημένες από την αμερικανική τεχνολογία.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Λούτνικ και υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ κορυφώθηκε σε πρόσφατη σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο. Ο Μπέσεντ και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι επέκριναν το υπουργείο Εμπορίου για την αποτυχία περιορισμού των πωλήσεων τσιπ της Nvidia σε χώρες που θεωρούνται κίνδυνος για την αμερικανική ασφάλεια.

Από την άλλη πλευρά, υποστηρικτές του Λούτνικ επισημαίνουν ότι το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει επιβάλει κυρώσεις ούτε στην Άλις Χουάνγκ ούτε στην πρώην εταιρεία της, Megaspeed International.

Έρευνες και πολιτική πίεση

Το υπουργείο Εμπορίου ερευνούσε τη Megaspeed από το 2024 για πιθανές παραβιάσεις των κανόνων εξαγωγών μικροτσίπ, χωρίς να προχωρήσει στην ένταξή της σε μαύρη λίστα. Η υπόθεση έχει πλέον περάσει σε πολλαπλές έρευνες του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, το Κογκρέσο εντείνει την πίεση. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τιμ Σκοτ ζήτησε να καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων τόσο ο Χουάνγκ όσο και ο Λούτνικ, σε ακρόαση που έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου. Ο γερουσιαστής Τομ Τίλις κατηγόρησε τον υπουργό ότι επέτρεψε στον επικεφαλής της Nvidia να αποκτήσει υπερβολικά στενή πρόσβαση στον πρόεδρο, ενώ άλλοι Ρεπουμπλικανοί ζητούν επίσης την κλήση του στο Κογκρέσο.

Οι Δημοκρατικοί προετοιμάζουν τη δική τους έρευνα για τις σχέσεις της κυβέρνησης με τη Nvidia, ζητώντας από τον Λούτνικ να διατηρήσει όλα τα σχετικά έγγραφα.

Υπό την πίεση των αποκαλύψεων, το υπουργείο Εμπορίου επιταχύνει τώρα την προετοιμασία νέου κανονισμού που θα περιορίζει την πρόσβαση κινεζικών εταιρειών σε ισχυρά αμερικανικά τσιπ μέσω κέντρων δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία. Η πρόταση προβλέπει την προσθήκη επτά χωρών σε καθεστώς αυστηρότερων ελέγχων και αδειοδότησης, μεταξύ των οποίων η Μαλαισία, η Ταϊλάνδη, η Ινδονησία και η Σιγκαπούρη.

Η πολιτική θέση του Λούτνικ παραμένει προς το παρόν προστατευμένη από τη στήριξη του Τραμπ.

Ωστόσο, η υπόθεση Χουάνγκ έχει μετατρέψει τις επιλογές της κυβέρνησης για τις εξαγωγές τεχνολογίας σε ζήτημα εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης, με τον υπουργό Εμπορίου να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο.