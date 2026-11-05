Δημόσια νοσοκομεία: Στον αέρα η ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο φάρμακο και ο ασθενής υποστεί βλάβη στο διάστημα από την ιατρική εντολή μέχρι τη χορήγησή του, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για την καθυστέρηση;

Άρνηση εφαρμογής

Στο πλαίσιο αυτό, η οδηγία της ΕΙΝΑΠ προς τους γιατρούς των ιατρικών τμημάτων των νοσοκομείων του ΕΣΥ, είναι να μην εμπλακούν με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για να μην στερήσουν χρόνο παροχής υπηρεσιών από τους νοσηλευομένους.

Η ΕΙΝΑΠ απευθυνόμενη στους διοικητές των νοσοκομείων επισημαίνει ότι οι γιατροί είναι εξαντλημένοι, εξαιτίας των ελλείψεων και των κενών οργανικών θέσεων του ιατρικού δυναμικού των νοσοκομείων και δεν αντέχουν πρόσθετο βάρος, γραφειοκρατικού χαρακτήρα.

Αντίθετα, τονίζει ότι την ευθύνη του εφοδιασμού του ιατρικού τμήματος με φάρμακα από το φαρμακείο του νοσοκομείου έχει σύμφωνα με άλλη υπουργική απόφαση του 2018, η Προϊσταμένη του νοσηλευτικού τμήματος.

Η ΕΙΝΑΠ καταλήγει, αναφέροντας ότι «τα πάντα καταχωρούνται και εισέρχονται στον φάκελο του ασθενούς, με ευθύνη του νοσηλευτικού προσωπικού και στο μηχανογραφικό σύστημα του κάθε νοσοκομείου. Για οποιαδήποτε πληροφορία, οποιοδήποτε στοιχείο, δύναται η διοικητική υπηρεσία να εισέλθει στο μηχανογραφικό σύστημα και να το λάβει», δεδομένου ότι το μηχανογραφικό σύστημα παρέχει δεδομένα στατιστικού χαρακτήρα αλλά και για πληρωμή από τον ΕΟΠΥΥ.

Διάκριση αρμοδιοτήτων

Σύμφωνα με τη νομική γνωμοδότηση, κατά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής παραγγελίας φαρμάκων:

Ο γιατρός έχει την ευθύνη της θεραπευτικής απόφασης και της εντολής χορήγησης του φαρμάκου.

Ο νοσηλευτής έχει την ευθύνη της ορθής εκτέλεσης της ιατρικής οδηγίας και της χορήγησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Ο Διοικητής του νοσοκομείου έχει την οργανωτική και διοικητική ευθύνη να εξασφαλίζει, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών, την επάρκεια και την έγκαιρη διαθεσιμότητα των φαρμάκων.

Όπως τονίζει η ΕΙΝΑΠ, οι επιμέρους αρμοδιότητες της φαρμακευτικής και της νοσηλευτικής υπηρεσίας για τον εφοδιασμό, τη φύλαξη και τη διακίνηση των φαρμάκων δεν μπορούν να μεταφέρονται στον θεράποντα γιατρό με πρόσχημα την ηλεκτρονική καταχώριση της αγωγής.

Η Ένωση απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε απόπειρα να επιφόρτισης των γιατρών με ευθύνες για ελλείψεις φαρμάκων, ανεπαρκή αποθέματα ή δυσλειτουργίες του εφοδιασμού. Σημειώνει ότι η ταύτιση της ευθύνης για την ιατρική εντολή με την ευθύνη για την παραγγελία και διαθεσιμότητα του φαρμάκου είναι παραπλανητική και εκ του πονηρού και προσθέτει ότι «η υπογραφή του γιατρού δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την αποποίηση των ευθυνών της Διοίκησης».

Επάρκεια φαρμάκων

Σε ότι αφορά τη διατήρηση επαρκών αποθεμάτων στα τμήματα, η ΕΙΝΑΠ τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρό θέμα, καθώς η ανάγκη άμεσης θεραπείας, ιδίως σε ένα επείγον περιστατικό, δεν μπορεί να περιμένει την ολοκλήρωση διαδοχικών ηλεκτρονικών και διοικητικών διαδικασιών.

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο φάρμακο και ο ασθενής υποστεί βλάβη στο διάστημα από την ιατρική εντολή μέχρι τη χορήγησή του, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για την καθυστέρηση;

Η ασφάλεια των ασθενών δεν διασφαλίζεται με τη μετακύλιση ευθυνών στους γιατρούς.

Η ΕΙΝΑΠ διεκδικώντας την εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων φαρμάκων στα νοσοκομεία, ζήτησε να αναλάβουν τις ευθύνες τους το υπουργείο Υγείας και οι διοικήσεις των νοσοκομείων, ώστε οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση στην αναγκαία αγωγή σε όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Πρόσθεσε ότι θα πρέπει επίσης να υπάρχουν και σαφείς διαδικασίες αντιμετώπισης ελλείψεων ή τεχνικών προβλημάτων.

Ζήτησε παράλληλα την αναγκαία στελέχωση και διοικητική υποστήριξη, ώστε οι διαδικασίες καταγραφής να μην καθυστερούν τη θεραπεία και να μην αφαιρούν χρόνο από τη φροντίδα των ασθενών.

Πηγή: in.gr