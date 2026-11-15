Audi: Αποκαλύπτει το κόστος του supercar Nuvolari

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Ήρθε η ώρα να αναθεωρηθούν οι απόψεις για το πόσο θα έπρεπε να κοστίζει ένα Audi. Σύμφωνα με το περιοδικό Car and Driver, η γερμανική μάρκα αποκάλυψε ότι το επερχόμενο supercar της, το Nuvolari, θα κοστίζει 700.000 δολάρια.

Το συγκεκριμένο μοντέλο – μακράν το ακριβότερο νέο Audi που έχει κατασκευαστεί ποτέ – θα είναι επίσης σπάνιο, καθώς θα κατασκευαστούν λιγότερες από 500 μονάδες.

Αυτή η τιμή πιθανότατα θα σοκάρει τους περισσότερους που εγνωρίζουν τη μάρκα.

Πριν από το Nuvolari, το ακριβότερο Audi ήταν το R8, το οποίο αποτελεί και τον πλησιέστερο «πρόγονο» του νέου μοντέλου. Το 2023, την τελευταία χρονιά της κυκλοφορίας του, μια ειδική έκδοση περιορισμένης παραγωγής, το V10 GT, πωλούνταν με αρχική τιμή 253.290 δολάρια.

Αυτό σημαίνει ότι το νέο supercar είναι σχεδόν τρεις φορές ακριβότερο. Είναι επίσης σημαντικά ακριβότερο από το τρέχον supercar εισαγωγικού επιπέδου της Lamborghini, το Temerario, με το οποίο μοιράζεται μια plug-in υβριδική αρχιτεκτονική και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά (τόσο η Audi όσο και η Lamborghini ανήκουν στον όμιλο Volkswagen AG).

Η τιμή για το μοντέλο με τον «Ταύρο» (Lamborghini) ξεκινά από τα 388.000 δολάρια.

Το Nuvolari δεν μοιάζει με τίποτα άλλο που έχει δείξει ποτέ η Audi

Αν και ο προκάτοχός του μπορεί σήμερα να θεωρείται supercar, αρχικά είχε λανσαριστεί ως σπορ αυτοκίνητο. Το Nuvolari, αντίθετα, είναι ένα supercar με όλη τη σημασία της λέξης.

Το μοντέλο – που πήρε το όνομά του από τον Ιταλό οδηγό αγώνων Τάζιο Νουβολάρι – συνδυάζει έναν τολμηρό, μινιμαλιστικό σχεδιασμό με το ισχυρότερο σύστημα κίνησης στην ιστορία της μάρκας.

Το σύστημα κίνησης αποτελείται από έναν V8 κινητήρα 4,0 λίτρων με διπλό υπερσυμπιεστή, τρεις ηλεκτροκινητήρες και μια μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 7,3 kWh, τα οποία συνδυαστικά αποδίδουν 987 ίππους. Χάρη σε αυτή την ισχύ, η Audi αναφέρει ότι το αυτοκίνητο θα μπορεί να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα (62 μίλια/ώρα) σε μόλις 2,6 δευτερόλεπτα και να αναπτύξει τελική ταχύτητα άνω των 350 χλμ./ώρα (217 μίλια/ώρα), καθιστώντας το ένα από τα ταχύτερα αυτοκίνητα στον κόσμο όταν κυκλοφορήσει στην αγορά.

Και, όπως αρμόζει σε ένα πραγματικό supercar, η απόκτηση ενός Nuvolari ενδέχεται να αποδειχθεί αρκετά δύσκολη υπόθεση.

Ήταν ήδη γνωστό ότι θα πρόκειται για ένα σπάνιο μοντέλο: όταν η Audi παρουσίασε για πρώτη φορά την τελική μορφή του αυτοκινήτου τον Ιούνιο, δήλωσε ότι σκοπεύει να κατασκευάσει μόλις 499 αντίτυπα.

Από αυτά, μόνο τα 182 θα φτάσουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Για τον λόγο αυτό, όσοι επιθυμούν να κάνουν κράτηση για ένα Nuvolari θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Audi το συντομότερο δυνατό. Οι παραδόσεις του supercar, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, δεν αναμένεται να ξεκινήσουν πριν από το 2028.