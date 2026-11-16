ΕΕ: Ετοιμάζει δάνειο 45 δισ. ευρώ για την Ουκρανία με εγγύηση τον κοινοτικό προϋπολογισμό

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να προτείνει τη χορήγηση νέου δανείου ύψους περίπου 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, με την άντληση των κεφαλαίων να γίνεται μέσω δανεισμού που θα καλύπτεται από τον κοινό προϋπολογισμό της ΕΕ. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην κάλυψη μέρους των αυξανόμενων χρηματοδοτικών αναγκών του Κιέβου για το 2027, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει έναν από τους δυσκολότερους χειμώνες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι Financial Times, η πρόταση αναμένεται να παρουσιαστεί στα κράτη-μέλη την Τετάρτη. Η Ουκρανία εκτιμά ότι θα αντιμετωπίσει χρηματοδοτικό κενό περίπου 70 δισ. ευρώ την επόμενη χρονιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί να καλύψει τα δύο τρίτα αυτού του ποσού, καλώντας παράλληλα τους υπόλοιπους δυτικούς συμμάχους να αυξήσουν τη συνεισφορά τους.

Ο μηχανισμός που εξετάζεται είναι αντίστοιχος με εκείνον που χρησιμοποιήθηκε πέρυσι για την υποστήριξη δανείου 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία. Τα κεφάλαια εκείνα προορίζονταν να καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για το τρέχον έτος και το επόμενο. Ωστόσο, η εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων και οι εκτεταμένες καταστροφές που προκαλούν έχουν διευρύνει τις ανάγκες του Κιέβου.

Οι αντιδράσεις εντός ΕΕ και το μέτωπο των 27

Η νέα χρηματοδότηση θα χρειαστεί την υποστήριξη και των 27 κρατών-μελών. Ωστόσο, η πολιτική συμφωνία δεν θεωρείται δεδομένη. Η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία είχαν εξασφαλίσει εξαίρεση από την καταβολή των τόκων του προηγούμενου δανείου των 90 δισ. ευρώ, ενώ οι τρεις χώρες, μαζί με τη Βουλγαρία, έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν προτίθενται να συμμετάσχουν σε μελλοντικά προγράμματα χρηματοδότησης της Ουκρανίας.

Η στάση αυτή έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση στο Βερολίνο. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απείλησε την περασμένη εβδομάδα ότι η Γερμανία θα μπορούσε να εμποδίσει τη συμφωνία για τον πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ της περιόδου 2028-2034, εάν όλα τα κράτη-μέλη δεν συμβάλουν στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος καθαρός συνεισφέρων στον κοινοτικό προϋπολογισμό και ο μεγαλύτερος διμερής ευρωπαϊκός δωρητής προς το Κίεβο. Αντίθετα, οι τέσσερις χώρες που ζητούν εξαίρεση είναι καθαροί αποδέκτες ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Έτσι, οι διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας συνδέονται πλέον άμεσα με εκείνες για τον επόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν και τα δύο ζητήματα στη σύνοδο κορυφής της 26ης και 27ης Νοεμβρίου, με στόχο να υπάρξουν αποφάσεις έως το τέλος του έτους.

Πολιτικές πιέσεις και ο κίνδυνος αντιδράσεων

Η σύνδεση των δύο θεμάτων αποσκοπεί, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, στο να περιορίσει τη δυνατότητα μελλοντικών βέτο στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Ωστόσο, υπάρχει ο φόβος ότι η τακτική αυτή μπορεί να προκαλέσει αντίθετα αποτελέσματα, εάν ορισμένες κυβερνήσεις αισθανθούν ότι εκβιάζονται.

Ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις έστειλε επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία για τη μελλοντική χρηματοδότηση της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποτελέσει προϋπόθεση για την έγκριση του επόμενου κοινοτικού προϋπολογισμού. Τόνισε, επίσης, ότι η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει τη δυνατότητα να καθορίζει τις μακροπρόθεσμες πολιτικές και προτεραιότητές της.

Επιφυλάξεις έχουν εκφράσει ακόμη και χώρες που υποστηρίζουν σταθερά το Κίεβο. Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν αναγνώρισε ότι κατανοεί τους λόγους για τους οποίους ορισμένα κράτη συνδέουν τα δύο ζητήματα, αλλά εξέφρασε προβληματισμό για την τακτική.

Την ίδια στιγμή, οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο ανησυχούν ότι η εξασφάλιση μακροπρόθεσμης στήριξης προς την Ουκρανία θα γίνει δυσκολότερη ενόψει εκλογικών αναμετρήσεων σε Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία. Στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν, η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του Απριλίου, έχει δηλώσει ότι θα σταματήσει τη στήριξη προς το Κίεβο εάν διαδεχθεί τον Εμανουέλ Μακρόν.