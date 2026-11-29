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Ένας σχετικά άγνωστος Ρώσος επιχειρηματίας του κλάδου των venture capital κατέχει σημαντικό μερίδιο αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Tether, την εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το μεγαλύτερο stablecoin συνδεδεμένο με το δολάριο παγκοσμίως, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι FT. Και αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστό ότι στην ιδιοκτησία μιας από τις μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες στον κόσμο συμμετέχει πρόσωπο με δεσμούς με τη Ρωσία.

Ο 56χρονος Vitaly Bezrodnykh είναι σημαντικός επενδυτής στον κολοσσό των κρυπτονομισμάτων και γνωστός για τη μυστικοπάθειά του. Στέλεχος του κλάδου των κρυπτονομισμάτων, το οποίο έχει συναντήσει τον Bezrodnykh, τον περιέγραψε ως έναν «πολύ χαρακτηριστικό άνθρωπο του κόσμου του Bitcoin: ήσυχο και έξυπνο, που μπορεί να διαθέτει τεράστια περιουσία, αλλά ποτέ δεν είσαι πραγματικά βέβαιος».

Στους άλλους γνωστούς μετόχους της Tether περιλαμβάνονται ο πρόεδρός της, Giancarlo Devasini, πρώην πλαστικός χειρουργός, ο διευθύνων σύμβουλος Paolo Ardoino και ο Βρετανοταϊλανδός επιχειρηματίας Christopher Harborne, ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες του βρετανικού κόμματος Reform UK.

Η Tether διαχειρίζεται το USDT, το μεγαλύτερο stablecoin στον κόσμο, το οποίο λειτουργεί ως αποθεματικό νόμισμα της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Η εταιρεία αποκομίζει κέρδη εισπράττοντας τους τόκους από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα που χρησιμοποιούνται ως εγγύηση για την κάλυψη του νομίσματος.

Ο όμιλος, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Ελ Σαλβαδόρ, ανακοίνωσε καθαρά λειτουργικά κέρδη ύψους 4,5 δισ. δολαρίων κατά το εννεάμηνο έως τον Σεπτέμβριο, ενώ η συνολική αξία των tokens που βρίσκονται σε κυκλοφορία ανέρχεται σε 174 δισ. δολάρια.

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, συγκαταλέγεται στους πιο προβεβλημένους υποστηρικτές της Tether, δηλώνοντας το 2024 ότι «μου αρέσει» η εταιρεία. Η Cantor Fitzgerald, η εταιρεία της Wall Street που σήμερα διοικείται από τους γιους του, διακρατεί μέρος των αμερικανικών κρατικών ομολόγων που υποστηρίζουν το stablecoin της Tether.

Ο Bezrodnykh είναι από τους πρώτους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με τα κρυπτονομίσματα και πριν από πολλά χρόνια είχε διατελέσει στέλεχος στη ρωσική εταιρεία κυβερνοασφάλειας Kaspersky Lab, στην οποία διατηρούσε μετοχική συμμετοχή έως το 2012.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην Kaspersky το 2024, επικαλούμενες φερόμενους δεσμούς της με τον ρωσικό στρατό και τις υπηρεσίες πληροφοριών, ισχυρισμούς τους οποίους η εταιρεία αρνείται.

Ο Bezrodnykh επένδυσε στην Tether γύρω στο 2017, σύμφωνα με δύο γνώστες της υπόθεσης, γράφουν οι FT.

Υπό αυστηρό έλεγχο η Tether

Η Tether είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, αλλά εδώ και χρόνια βρίσκεται υπό αυστηρό έλεγχο σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που υποστηρίζουν το ψηφιακό της νόμισμα, ενώ έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εξασφάλιση πρόσβασης σε παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες.

Σημειωτέον ότι το token USDT δεν υπόκειται σε κανονιστικό πλαίσιο ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στις ΗΠΑ.

Βασικός σκοπός του είναι να επιτρέπει διασυνοριακές συναλλαγές χωρίς τη μεσολάβηση τραπεζών και με περιορισμένο κίνδυνο διακυμάνσεων της τιμής, οι οποίες χαρακτηρίζουν άλλα κρυπτονομίσματα.

Η Tether έχει χρειαστεί να απαντήσει σε κατηγορίες ότι διευκολύνει εγκληματικές δραστηριότητες, επισημαίνοντας ότι παγώνει ύποπτους λογαριασμούς και ότι η τεχνολογία blockchain προσφέρει πλεονεκτήματα διαφάνειας.

Ωστόσο, το USDT έχει χρησιμοποιηθεί από φορείς και πρόσωπα που αποκλείονται από το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα, μεταξύ των οποίων ρωσικές οντότητες που βρίσκονται σε λίστες κυρώσεων, καθώς και εγκληματικές συμμορίες.

Η ιδιωτική εταιρεία αποτιμάται σε περίπου 200 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes νωρίτερα φέτος, και έχει μετατρέψει αρκετούς μετόχους της σε δισεκατομμυριούχους, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο.

Η Fulgur Ventures του Bezrodnykh και οι κοινές επενδύσεις με Tether

Ο Bezrodnykh είναι ιδρυτής της εταιρείας επιχειρηματικών συμμετοχών Fulgur Ventures, σύμφωνα με βάσεις δεδομένων επενδυτών και πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Η Fulgur έχει πραγματοποιήσει αρκετές κοινές επενδύσεις με την Tether, μεταξύ άλλων στις εταιρείες υποδομών Bitcoin Utexo και Jan3, ενώ στελέχη του κλάδου των κρυπτονομισμάτων αναφέρουν ότι οι δύο εταιρείες διατηρούν στενή σχέση.

Ο Bezrodnykh ήταν επίσης ένας από τους πρώτους επενδυτές στο Bitcoin, σύμφωνα με δύο από τα πρόσωπα που μίλησαν σχετικά.

Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι ο Bezrodnykh έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια σε αρκετές εκδηλώσεις του κλάδου των κρυπτονομισμάτων. Πέρυσι φωτογραφήθηκε μαζί με τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, Nayib Bukele, και άλλες προσωπικότητες του χώρου, σε ένα συνέδριο του κλάδου.

Η πρωτοβουλία Plan B

Η Fulgur και η Tether χρηματοδοτούν από κοινού την πρωτοβουλία Plan B, μια δράση υπέρ του Bitcoin με έδρα το Λουγκάνο της Ελβετίας.

Ο Bezrodnykh συνδέεται με το κτίριο γραφείων στο Λουγκάνο, όπου βρίσκεται η έδρα του Plan B, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση και δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Δημόσια εταιρικά μητρώα δείχνουν ότι το κτίριο ανήκει σε ελβετική εταιρεία με την επωνυμία Patio Lugano.

Ο μοναδικός εκπρόσωπός της στο διοικητικό συμβούλιο, Antonio Mirarchi, είναι επίσης διευθυντής της Sunburn Properties, μιας εταιρείας με έδρα τις Μπαχάμες, στην οποία ο Bezrodnykh συμμετέχει ως ένας εκ των διευθυντών, σύμφωνα με εταιρικά έγγραφα.

«Είναι ένας εξαιρετικά έξυπνος άνθρωπος και έχει δημιουργήσει την περιουσία του μόνος του», δήλωσε ένα πρόσωπο που γνωρίζει τον Bezrodnykh.

Ποιος είναι ο Vitaly Bezrodnykh

Γεννήθηκε το 1970 στο Νοβοσιμπίρσκ της Σιβηρίας και απέκτησε πτυχίο από τοπικό πανεπιστήμιο, προτού ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ανέλαβε επικεφαλής επιχειρηματικής ανάπτυξης στην Kaspersky, επιβλέποντας τη διεθνή επέκταση της εταιρείας, μεταξύ άλλων και στην Ιαπωνία.

Από το 2007 έως το 2010 ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εγγεγραμμένης στη Βρετανία μητρικής εταιρείας της Kaspersky, σύμφωνα με εταιρικά μητρώα. Παράλληλα, κατείχε και μετοχές της εταιρείας.

Το 2012 πούλησε τη συμμετοχή του πίσω στην εταιρεία, μαζί με άλλους μετόχους μειοψηφίας.

Η Kaspersky δήλωσε ότι ο Bezrodnykh «είχε μειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία, την οποία πούλησε πολύ καιρό μετά την αποχώρησή του».

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην Kaspersky το 2024, επικαλούμενες φερόμενη «συνεργασία με τις ρωσικές στρατιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφοριών, προς υποστήριξη των στόχων κυβερνοκατασκοπείας της ρωσικής κυβέρνησης».

Η Kaspersky απάντησε ότι η εταιρεία «δεν διατηρεί ακατάλληλους δεσμούς με καμία κυβέρνηση».

Σύμφωνα με τους FT, η Tether και εκπρόσωπος του Bezrodnykh αρνήθηκαν να κάνουν δηλώσεις επισήμως.