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Μειώνεται η απήχηση των κρυπτονομισμάτων μεταξύ των Ελλήνων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις προτιμήσεις των καταναλωτών στην Ευρωζώνη όσον αφορά τις πληρωμές τους (Study on the payment attitudes of consumers in the euro area, SPACE).

Από την έρευνα, η οποία διεξάγεται ανά διετία, προκύπτει ότι ο ένας στους δέκα Έλληνες ή ποσοστό λίγο πάνω από το 10% είχε εφέτος στην κατοχή του crypto, περιλαμβανομένων κρυπτονομισμάτων συνδεδεμένων με το δολάριο ή άλλα στοιχεία ενεργητικού (stablecoins), από σχεδόν 14% που έφτανε το αντίστοιχο ποσοστό το 2024.

Στο 10% ανέρχεται και το ποσοστό των πολιτών της Ευρωζώνης που είχαν επενδύσει σε στοιχεία crypto, αλλά αυτό αυξήθηκε σε σχέση με το 9% πριν από δύο χρόνια.

Επένδυση σε crypto

Πάνω από τα δύο τρίτα (69%) των Ελλήνων που έχουν κρυπτονομίσματα απάντησαν ότι η αγορά τους έγινε για επενδυτικούς σκοπούς, ενώ μόνο το 12% τα χρησιμοποιεί ως μέσο πληρωμών και ένα 18% τα θεωρεί τόσο ως επένδυση όσο και ως μέσο πληρωμών.

Αντίστοιχα είναι και τα ποσοστά στην Ευρωζώνη, με τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών (66%) να βλέπει τα crypto ως επενδυτικά μέσα.

Σημειώνεται ότι οι τιμές των κρυπτονομισμάτων χαρακτηρίζονται από ακραίες διακυμάνσεις και τα προηγούμενα χρόνια είχαν εκδηλωθεί χρεοκοπίες χρηματιστηρίων crypto που έπληξαν την ελκυστικότητά τους.

Η τιμή του bitcoin, του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος στον κόσμο, διαμορφωνόταν την Παρασκευή περίπου 50% χαμηλότερα σε σχέση με το υψηλό επίπεδο του Οκτωβρίου 2025 (λίγο πάνω από τις 56.000 δολάρια έναντι 104.000 δολαρίων). Ακόμη μεγαλύτερη πτώση σημειώνει εφέτος η τιμή του Ethereum, του δεύτερου μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος, η οποία κατρακύλησε στα 1.569 δολάρια από 4.051 δολάρια τον Σεπτέμβριο του 2025.