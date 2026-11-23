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Την αποδοχή εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων που εκδίδονται σε πλατφόρμες DLT με άδεια βάσει του Κανονισμού της ΕΕ για το καθεστώς πιλότου DLT ενέκρινε το δ.σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και πλέον θα γίνονται δεκτά ως εξασφαλίσεις για πιστωτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων απαιτήσεων του Ευρωσυστήματος.

Πρόκειται για ένα νέο ορόσημο στον οδικό χάρτη ώστε το πλαίσιο εξασφαλίσεων του Ευρωσυστήματος να ανταποκρίνεται σε ένα tokenised οικοσύστημα ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών, το οποίο περιλαμβάνει τη διερεύνηση τρόπων αποδοχής και κινητοποίησης περιουσιακών στοιχείων σε tokenised μορφή στη φυσική τους μορφή.

«Στηρίζουμε την καινοτομία χωρίς να χαμηλώνουμε τα πρότυπά μας», δήλωσε το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ίζαμπελ Σνάμπελ. «Ένα πλαίσιο εξασφαλίσεων ανθεκτικό στο μέλλον πρέπει να αγκαλιάζει τις νέες τεχνολογίες χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την αυστηρότητα της αξιολόγησης κινδύνου μας».

Τι είναι τα περιουσιακά στοιχεία που βασίζονται σε DLT

Τα περιουσιακά στοιχεία που βασίζονται σε DLT (DLT-based assets) είναι ψηφιακές αναπαραστάσεις αξίας ή δικαιωμάτων που εκδίδονται, καταγράφονται, μεταβιβάζονται και αποθηκεύονται μέσω της Τεχνολογίας Κατανεμημένου Καθολικού (Distributed Ledger Technology – DLT, όπως το blockchain).

Αντί να βασίζονται σε ένα κεντρικό αποθετήριο ή μια τράπεζα για την τήρηση του αρχείου ιδιοκτησίας, οι συναλλαγές επαληθεύονται και ενημερώνονται σε ένα κοινόχρηστο, συγχρονισμένο δίκτυο υπολογιστών.

Χωρίζονται γενικά σε δύο κύριες ομάδες:

Εγγενή Κρυπτοστοιχεία (Native Crypto-Assets): Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που δημιουργούνται απευθείας σε ένα κατανεμημένο καθολικό και δεν έχουν φυσικό ή παραδοσιακό χρηματοοικονομικό αντίκρισμα εκτός δικτύου. Παραδείγματα αποτελούν το Bitcoin (BTC) και το Ether (ETH).

Ψηφιοποιημένα Περιουσιακά Στοιχεία (Tokenized Assets / Real-World Assets): Παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία των οποίων τα δικαιώματα ιδιοκτησίας μετατρέπονται σε ψηφιακά διακριτικά (tokens) πάνω σε ένα καθολικό. Παραδείγματα περιλαμβάνουν μετοχές, κρατικά ομόλογα, μερίδια ακινήτων, εμπορεύματα (όπως ο χρυσός) και σταθερά κρυπτονομίσματα (stablecoins) (tokens συνδεδεμένα με παραστατικά νομίσματα όπως το Ευρώ ή το Δολάριο ΗΠΑ).

Ποια DLT είναι επιλέξιμα

Η απόφαση στηρίζει τη διεύρυνση της επιλεξιμότητας περιουσιακών στοιχείων που βασίζονται σε DLT στο πλαίσιο εξασφαλίσεων του Ευρωσυστήματος μέσω μιας μετρημένης, ελεγχόμενης και τεχνολογικά ουδέτερης προσέγγισης, αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΚΤ. Παράλληλα, διασφαλίζει ότι το πλαίσιο εξασφαλίσεων του Ευρωσυστήματος παραμένει ισχυρό, προσαρμόσιμο, ανθεκτικό στο μέλλον και ευθυγραμμισμένο με το ευρύτερο έργο του Ευρωσυστήματος για το tokenization και τους στόχους Appia.

Για να είναι επιλέξιμα, τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να πληρούν όλα τα τυπικά κριτήρια επιλεξιμότητας εξασφαλίσεων. Οι ρυθμίσεις για την κινητοποίηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος. Αυτό περιλαμβάνει τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων στο Ευρωσύστημα μέσω μιας επιλέξιμης διασύνδεσης με ένα κεντρικό αποθετήριο τίτλων (CSD) που λειτουργεί ένα επιλέξιμο σύστημα διακανονισμού τίτλων.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο επιλεξιμότητας για πιστωτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, τα συστήματα διακανονισμού τίτλων πρέπει να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό για τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων και να προσφέρουν διακανονισμό στην πλατφόρμα TARGET2-Securities.

Πέρα από την αδειοδότησή τους βάσει του Κανονισμού για το πιλοτικό καθεστώς τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού (DLT), οι πλατφόρμες DLT θα πρέπει να πληρούν ειδικές απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος, ώστε να διασφαλίζεται η νομική βεβαιότητα και η επιχειρησιακή ασφάλεια —για παράδειγμα, όσον αφορά τον καθορισμό του οριστικού χαρακτήρα του διακανονισμού και την ανάθεση κρίσιμων λειτουργιών σε τρίτους. Το Ευρωσύστημα αναμένεται να γνωστοποιήσει τις λεπτομέρειες αυτών των απαιτήσεων την άνοιξη του 2027, με την εφαρμογή τους να προγραμματίζεται για τον Ιούνιο του 2027.

Όπως δήλωσε το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, Πιέρο Τσιπολόνε: ​​«Τα έργα Pontes και Appia συμβάλλουν στην υλοποίηση του οράματος της Ευρώπης για τον χρηματοοικονομικό τομέα που βασίζεται σε ψηφιακά διακριτικά (tokenised finance).

»Προσαρμόζοντας το πλαίσιο εξασφαλίσεών μας, διευκολύνουμε περαιτέρω την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς χρηματοοικονομικών μέσων σε μορφή ψηφιακών διακριτικών, διασφαλίζοντας παράλληλα τις αρχές της ασφάλειας, της αποδοτικότητας και των ίσων όρων ανταγωνισμού».