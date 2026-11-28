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Τον τρόπο με τον οποίο τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που βασίζονται στην τεχνολογία blockchain θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο υπάρχον τραπεζικό σύστημα διερευνά η Τράπεζα της Ιαπωνίας, ενώ ένας ανώτερος αξιωματούχος ζήτησε την ενίσχυση των συνδέσεων μεταξύ των ψηφιακών νομισμάτων που εκδίδονται από τον ιδιωτικό τομέα και του χρήματος της κεντρικής τράπεζας.

Το επιχείρημα του Καμιγιάμα βασίζεται στην ιδέα ότι το χρήμα που εκφράζεται στο ίδιο νόμισμα πρέπει να είναι εναλλάξιμο στην ονομαστική του αξία

Μιλώντας σε σεμινάριο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο Τόκιο την Παρασκευή, ο εκτελεστικός διευθυντής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Καζουσίγκε Καμιγιάμα, υποστήριξε ότι τα stablecoins θα απαιτούσαν κατάλληλη ρύθμιση των αποθεματικών τους, παράλληλα με «καλά σχεδιασμένες συνδέσεις με το χρήμα της κεντρικής τράπεζας», προκειμένου να διαφυλαχθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Το επιχείρημα του Καμιγιάμα βασίζεται στην ιδέα ότι το χρήμα που εκφράζεται στο ίδιο νόμισμα πρέπει να είναι εναλλάξιμο στην ονομαστική του αξία. Ένα ψηφιακό token που αντιπροσωπεύει 1.000 γιεν θα πρέπει να αξίζει όσο και 1.000 γιεν που βρίσκονται σε τραπεζικό λογαριασμό, ανεξάρτητα από το ποιος το εκδίδει ή ποιο δίκτυο επεξεργάζεται τη συναλλαγή.

Οι τραπεζικές καταθέσεις σε μορφή token διαφέρουν από τα συμβατικά stablecoins, καθώς αντιπροσωπεύουν υπάρχουσες καταθέσεις σε εμπορικές τράπεζες που καταγράφονται σε blockchain. Τα stablecoins, από την άλλη, εξαρτώνται από την ικανότητα των εκδοτών τους να διατηρούν τη σύνδεσή τους με το νόμισμα αναφοράς και να εκπληρώνουν τις εξαγορές.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) εργάζεται πάνω σε ένα «sandbox» blockchain για να διερευνήσει πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα αποθέματα της κεντρικής τράπεζας για τον διακανονισμό συναλλαγών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Οι προγραμματισμένες περιπτώσεις χρήσης καλύπτουν τις διεθνείς πληρωμές, τις εγχώριες μεταφορές μεταξύ τραπεζών και τις πληρωμές για ιαπωνικά κρατικά ομόλογα σε μορφή token.

« Η μετατροπή του χρήματος της κεντρικής τράπεζας σε token αποτελεί μία επιλογή· η σύνδεση της υπάρχουσας υποδομής με νέες πλατφόρμες είναι μια άλλη», δήλωσε ο Καμιγιάμα.

Η Ιαπωνία στο Project Agorá

Η Ιαπωνία συμμετέχει επίσης στο Project Agorá, μια διεθνή πρωτοβουλία στην οποία εμπλέκονται οκτώ κεντρικές τράπεζες και περισσότερα από 40 ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το έργο αποσκοπεί στη μεταφορά των καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών και των αποθεματικών της κεντρικής τράπεζας σε μια κοινή προγραμματιζόμενη πλατφόρμα, με στόχο την απλοποίηση των διεθνών συναλλαγών που, διαφορετικά, θα διέρχονταν από πολλαπλούς μεσάζοντες.

Τα έξυπνα συμβόλαια θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να διασφαλίσουν ότι η κυριότητα ενός ομολόγου μεταβιβάζεται μόνο όταν πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη πληρωμή, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από ένα από τα μέρη.

Ο Καμιγιάμα προειδοποίησε, ωστόσο, ότι οι αυτοματοποιημένες εκκαθαρίσεις εξασφαλίσεων θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις πτώσεις της αγοράς. Οι τράπεζες ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να διαθέσουν επιπλέον ρευστά διαθέσιμα για να καλύψουν τις ανάγκες των αγορών blockchain που λειτουργούν εκτός των συμβατικών τραπεζικών ωρών.

Ο ιδιωτικός τομέας της Ιαπωνίας κινείται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση. Οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας ανακοίνωσαν τον Ιούνιο ότι εργάζονται με στόχο την από κοινού έκδοση ενός σταθερού κρυπτονομίσματος (stablecoin) έως τον Μάρτιο του 2027.

Η ομιλία της Παρασκευής δεν εισήγαγε νέους κανονισμούς για τα σταθερά κρυπτονομίσματα ούτε δεσμεύει την Ιαπωνία στην έκδοση ψηφιακού γιεν. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) συνεχίζει να διεξάγει ένα ξεχωριστό πιλοτικό πρόγραμμα για ένα ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας που απευθύνεται στους καταναλωτές, αλλά δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα το διαθέσει στο κοινό.