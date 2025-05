OT FORUM – Ζούζουλας – Ντότσια: Καταλύτης η επενδυτική βαθμίδα για τους ξένους επενδυτές

Μεγάλη είναι η αύξηση του ενδιαφέροντος των ξένων επενδυτών για το ελληνικό χρηματιστήριο και καταλύτης ήταν η επενδυτική βαθμίδα που έλαβε η χώρα μας, τόνισε ο Κωνσταντίνος Ζούζουλας, Managing Director και Head of Research στην AXIA Ventures Group, μιλώντας στις εργασίες της δεύτερης ημέρας του 5ου OT FORUM που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος με θέμα «Νέα Εποχή για τις Κεφαλαιαγορές» και στους δημοσιογράφους, Νίκος Φιλιππίδη και Γιώργο Μανέττα, ενώ η Βάια Ντότσια, Director in the Capital Markets Division της AXIA Ventures Group, επισήμανε ότι οι εξαιρετικές επιδόσεις τόσο των ελληνικών εταιρειών όσο και της ελληνικής οικονομίας αποτελούν σημαντικοί παράγοντες για την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών.

Ο Κ. Ζούζουλας είπε χαρακτηριστικά ότι πριν την επενδυτική βαθμίδα, σπαταλούσαμε το 70-80% του χρόνου για να εξηγήσουμε την κατάσταση που υπάρχει στην ελληνική οικονομία και τις δυνατότητες για τους ξένους επενδυτές ενώ σήμερα, μετά το investment grade που υπήρξε καταλύτης, απαιτείται μόλις το 10% του χρόνου των συνομιλιών, έγινε λοιπόν «πιο εύκολη η δουλειά μας», όπως είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι η επενδυτική βαθμίδα είναι «brand name που ανοίγει πόρτες».





Η Β. Ντότσια από τη μεριά της έδωσε έμφαση στην αύξηση των συναλλαγών που με τη σειρά τους αύξησαν τη διασπορά των επενδύσεων και τη ρευστότητα, ενώ τόνισε ότι επιστρέφουν τα pension funds, αμερικανικοί επενδυτικοί κολοσσοί, hedge funds που πλέον έρχονται για να επενδύσουν για διάστημα από 6 έως 12 μήνες , καθώς και μεγάλοι όμιλοι από Κεντρική Ευρώπη, σηματοδοτώντας μια ποιοτική βελτίωση για το επενδυτικό κλίμα στη χώρα μας.

Όσον αφορά στους κλάδους στους οποίους γίνονται οι περισσότερες επενδύσεις από ξένους θεσμικούς, ο Κ. Ζούζουλας σημείωσε πως οι τράπεζες συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν παρά το πτωτικό περιβάλλον των επιτοκίων καθώς παραμένουν ελκτικές λόγω της μεγάλης κεφαλαιοποίησής τους, της ρευστότητας και των προβλέψεων ότι θα παραμείνουν κερδοφόρες.

Επίσης άλλοι κλάδοι είναι ο τομέας ενέργειας όπου οι εταιρείες στην Ελλάδα μεγαλώνουν και επενδύουν τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, αλλά και οι κατασκευαστικές που μάλιστα τελευταία προχωρούν σε επενδύσεις και στις παραχωρήσεις.

Απαντώντας η Β. Ντότσια στο ερώτημα τι αναζητούν οι θεσμικοί επενδυτές στη χώρα μας, επισήμανε την ανάγκη για καλύτερο reporting, για περισσότερο χρόνο και περισσότερες πλοηροφορίες όταν υπάρχει π.χ. μια εξαγορά επιχείρησης, προσθέτοντας ότι οι τράπεζες και οι μεγάλοι οργανισμοί έχουν κάνει βήματα. Επισήμανε ωστόσο ότι οι πιο μικρές εταιρείες πρέπει να γίνουν πιο φιλικές στους επενδυτές και να συγκλίνουν πιο πολύ προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Καταλήγοντας η Β. Ντότσια τόνισε πως καταλύτες για τη συντήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα μπορούν να αποτελέσουν το μάκρο κομμάτι που πάει καλά, οι θετικές προβλέψεις για το ΑΕΠ που είναι καλές έως το 2027, το μομέντουμ πρέπει να κρατήσει, να δούμε τις αγορές να «βαθαίνουν» με συμμετοχή νεών ξένων και εγχώριων θεσμικών επενδυτών, προσθέτοντας με νόημα ότι «οι επενδύσεις φέρνουν επενδύσεις».