Ινδία: Αναζητά αγορές για τις εξαγωγές φαρμάκων

Σε διαδικασία αναπροσανατολισμοϋ και αναζήτησης νέων αγορών βρίσκεται η Ινδία . Ειδικότερα, επιδιώκει να ενισχύσει τις εξαγωγές φαρμάκων σε ημι-ρυθμιζόμενες αγορές στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική και τη Νοτιοανατολική Ασία για να μειώσει την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ, όπου οι ανησυχίες για τους δασμούς ενέχουν κινδύνους, δήλωσαν στο Reuters την Πέμπτη αξιωματούχοι ενός εμπορικού φορέα που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση.

Το Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών Φαρμακευτικών Προϊόντων της Ινδίας (Pharmexcil) σχεδιάζει επίσης να πιέσει για τις πωλήσεις τελικών προϊόντων στην Κίνα για να γεφυρώσει το εμπορικό έλλειμμα, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Η ινδική βιομηχανία εισάγει περισσότερο από το 60% των πρώτων υλών και των ενεργών φαρμακευτικών συστατικών της από την Κίνα.

Η αγορά των ΗΠΑ

Ενώ οι ινδικές φαρμακευτικές εξαγωγές εξαιρούνται επί του παρόντος από τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έως και 50%, η αυξανόμενη αβεβαιότητα και οι εντάσεις μεταξύ των χωρών έχουν κρατήσει τη βιομηχανία επιφυλακτική.

«Είναι θέμα ανησυχίας για εμάς», δήλωσε ο πρόεδρος της Pharmexcil, Ναμίτ Τζόσι, αναφερόμενος στους δασμούς των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη αγορά της Ινδίας και αντιπροσωπεύουν λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο των φαρμακευτικών εξαγωγών της Ινδίας, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως φθηνότερες γενόσημες εκδόσεις δημοφιλών φαρμάκων. Οι εξαγωγές προς τη χώρα αυξήθηκαν κατά 20% σε περίπου 10,5 δισεκατομμύρια δολάρια το οικονομικό έτος 2025.

«Το θέμα είναι πώς οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να συνεργαστούν και να εργαστούν σε αυτές τις (ημι-ρυθμιζόμενες) αγορές», δήλωσε ο Μπλαβιν Μεχτά, αντιπρόεδρος της Pharmexcil, στο περιθώριο ενός συνεδρίου.

Ο εμπορικός φορέας σχεδιάζει να υποβάλει το σχετικό του σχέδιο στην κυβέρνηση έως την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Μεχτα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Reuters είχε αναφέρει σχετικά με τα σχέδια της Ινδίας να αυξήσει τις εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων προς τη Ρωσία, την Ολλανδία και τη Βραζιλία, επικαλούμενο δύο πηγές του κλάδου.

Η Ινδία κατέγραψε εμπορικό έλλειμμα 99,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Κίνα κατά το οικονομικό έτος που έληξε τον Μάρτιο του 2025, λόγω της αύξησης των εισαγωγών ηλεκτρονικών αγαθών και διαρκών καταναλωτικών αγαθών.

«Εάν το εμπορικό έλλειμμα του 20% καλυφθεί με εξαγωγές πίσω στην Κίνα, νομίζω ότι (θα μπορούσαμε) να δημιουργήσουμε 6 δισεκατομμύρια δολάρια από την Κίνα», δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος της Pharmexcil.