Όμιλος Fourlis: Στον «αέρα» το νέο εταιρικό website

Το νέο εταιρικό website του ομίλου Fourlis (https://www.fourlis.com/), που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Umobit, αποτελεί ένα στρατηγικό ψηφιακό εργαλείο επικοινωνίας, που αναδεικνύει τις αναπτυσσόμενες δραστηριότητες του ομίλου και τη δέσμευσή του στη βιωσιμότητα και τις ανθρωποκεντρικές αξίες. Το website σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογία αιχμής, προσφέροντας διαφάνεια και εύκολη πρόσβαση σε επενδυτές, συνεργάτες και το ευρύτερο κοινό, ενώ παράλληλα ενισχύει την επενδυτική δυναμική και προβάλλει τη στρατηγική πορεία του ομίλου.

Το νέο website του Fourlis

To website χαρακτηρίζεται, όπως αναφέρει η εταιρεία, από σύγχρονο, mobile-first σχεδιασμό, διαισθητικό περιβάλλον χρήσης και έμφαση στην πληροφορία. Η αρχιτεκτονική του εξασφαλίζει ιδανική λειτουργία και εύκολη πλοήγηση, ενώ η τεχνολογία του ανταποκρίνεται στις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών.

H εταιρεία επισημαίνει επίσης:

«Ο οργανικός σχεδιασμός του, με ρευστές διατάξεις και φυσικές καμπύλες, δημιουργεί την αίσθηση ενός περιβάλλοντος φρέσκου, φιλικού και προσβάσιμου. Η σύνδεση με τις ανθρώπινες αξίες ενισχύεται και η περιήγηση γίνεται ζωντανή και ελκυστική. Αυτή η νέα οπτική ταυτότητα ευθυγραμμίζεται πλήρως με το ανανεωμένο branding του ομίλου και αναδεικνύει την εξωστρέφειά του, τη διεθνή παρουσία του, την πορεία ανάπτυξής του και τη στρατηγική του που έχει επίκεντρο τον άνθρωπο».