Apple: Οι πωλήσεις στην Ινδία σε επίπεδα ρεκόρ – Πάνω από 9 δισ. δολάρια

Οι ετήσιες πωλήσεις της Apple στην Ινδία έφτασαν στο επίπεδο ρεκόρ των σχεδόν 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων το τελευταίο οικονομικό έτος, σηματοδοτώντας την αυξανόμενη καταναλωτική ζήτηση για τις ναυαρχίδες της, καθώς η εταιρεία ενισχύει το αποτύπωμα λιανικής της στην πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του κόσμου.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά περίπου 13% το δωδεκάμηνο έως τον Μάρτιο από 8 δισεκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα, το οποίο μίλησε στο Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας. Τα κορυφαία iPhones της Apple αντιπροσώπευαν την πλειοψηφία των πωλήσεων, ενώ και η ζήτηση για υπολογιστές MacBook αυξήθηκε.

Το υπερβολικό άλμα — το οποίο δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως — αποτελεί ώθηση για την εταιρεία με έδρα το Κουπερτίνο της Καλιφόρνια, σε μια περίοδο που αντιμετωπίζει προβλήματα με την καθίζηση των πωλήσεων κινητών συσκευών σε όλο τον κόσμο. Ενώ η Ινδία εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει ένα κλάσμα της συνολικής της δραστηριότητας, η εταιρεία επενδύει σε μια χώρα που αναμένει να γίνει βασική αγορά τα επόμενα χρόνια.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένης της ασταθούς κατανάλωσης και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας γύρω από την Κίνα, η οποία σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη βάση της στο εξωτερικό. Τα έσοδα από την Κίνα αυξήθηκαν κατά 4,4% το τρίμηνο του Ιουνίου — αλλά αυτή ήταν μόνο η πρώτη άνοδος σε δύο χρόνια, και έχει χάσει μερίδιο αγοράς εκεί από τοπικούς ανταγωνιστές όπως η Xiaomi.

Νέα καταστήματα Apple στην Ινδία

Στο πλαίσιο της λιανικής της προώθησης στην Ινδία, η Apple πρόσθεσε δύο νέα καταστήματα στις πόλεις Μπανγκαλόρ και Πούνε αυτή την εβδομάδα. Σχεδιάζει επίσης να ανοίξει ένα νέο κατάστημα στη Νόιντα, στα περίχωρα του Δελχί, και ένα άλλο στη Βομβάη στις αρχές του επόμενου έτους.

Η αμερικανική εταιρεία το 2023 ανασχημάτισε τη διοίκηση των διεθνών δραστηριοτήτων της, καθιστώντας την Ινδία τη δική της περιοχή πωλήσεων λόγω του αναπτυξιακού δυναμικού που προσφέρει η αγορά με τα αυξανόμενα εισοδήματά της και την ακμάζουσα μεσαία τάξη. Τα iPhone, που θεωρούνται από πολλούς Ινδούς ως σύμβολο κύρους, αντιπροσωπεύουν σήμερα περίπου το 7% της τοπικής αγοράς smartphone, σύμφωνα με τον Tarun Pathak της Counterpoint Research.