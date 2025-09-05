ΔΕΠΑ Εμπορίας: Δυναμικό «παρών» στην 89η ΔΕΘ

Στο περίπτερο της ΔΕΠΑ Εμπορίας, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν από κοντά το σύνολο των δραστηριοτήτων και επενδυτικών πρωτοβουλιών του Ομίλου

Business 05.09.2025, 12:49
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Δυναμικό «παρών» στην 89η ΔΕΘ
Newsroom

Με σταθερό όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη και με στρατηγικό στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και αυτονομίας της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο Όμιλος ΔΕΠΑ Εμπορίας δίνει δυναμικό «παρών» στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Μέσα από τη συμμετοχή του, αναδεικνύει τον ρόλο του ως ένας σύγχρονος, καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος που στηρίζει την ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Στο περίπτερο της ΔΕΠΑ Εμπορίας, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν από κοντά το σύνολο των δραστηριοτήτων και επενδυτικών πρωτοβουλιών του Ομίλου, που καλύπτουν όλο το εύρος της ενεργειακής αλυσίδας – από την παραγωγή και εμπορία ενέργειας έως την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών μηδενικών εκπομπών.

Στρατηγικοί πυλώνες

Ως κύριους στρατηγικούς πυλώνες ο όμιλος αναδεικνύει τα εξής:

  • Επενδύσεις στην ηλεκτροπαραγωγή: Με αιχμή τη νέα υπερσύγχρονη μονάδα συνδυασμένου κύκλου στη Λάρισα, ύψους 600 εκατ. ευρώ και ισχύος 792 MW, ο Όμιλος ενισχύει αποφασιστικά την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλει στη μείωση του κόστους ενέργειας. Μαζί με τις συμμετοχές του στις θερμικές μονάδες Αλεξανδρούπολης και Αλβανίας, το χαρτοφυλάκιο της ΔΕΠΑ Εμπορίας προβλέπεται να ξεπεράσει το 1 GW έως το 2029, ενισχύοντας την περιφερειακή διασυνδεσιμότητα.
  • Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Με έργα άνω των 800 MW σε εξέλιξη και στόχο την υπέρβαση του 1 GW, η ΔΕΠΑ Εμπορίας επενδύει δυναμικά σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Σημείο αναφοράς αποτελεί το φωτοβολταϊκό cluster ισχύος 400 MW στη Δυτική Μακεδονία, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, που ενισχύει την παραγωγή πράσινης ενέργειας και στηρίζει την τοπική οικονομία.
  • Εναλλακτικά καύσιμα και καινοτομία: Το δίκτυο πρατηρίων FISIKON της εταιρείας ενισχύεται διαρκώς με νέα πρατήρια σε όλη τη χώρα, τα οποία πλέον θα τροφοδοτούνται και με συμπιεσμένο βιομεθάνιο (bio-CNG) από την πρώτη μονάδα παραγωγής του πράσινου καυσίμου στην Ελλάδα, που έχει ολοκληρώσει η ΔΕΠΑ στη Φιλιππιάδα. Παράλληλα, το εμβληματικό έργο GREENH2ORN εγκαινιάζει τη διάθεση πράσινου υδρογόνου στην Κοζάνη, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στην ενεργειακή αλυσίδα μηδενικών εκπομπών.
  • Υποδομές στρατηγικής σημασίας: Μέσα από τον Διασυνδετήριο Αγωγό Ελλάδας–Βουλγαρίας (IGB) και τον FSRU Αλεξανδρούπολης, η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε κομβικό ενεργειακό κόμβο της ΝΑ Ευρώπης. Οι υποδομές αυτές θωρακίζουν την ασφάλεια εφοδιασμού της ευρύτερης περιοχής, μειώνουν την εξάρτηση από παραδοσιακούς προμηθευτές και προσφέρουν νέα επίπεδα ευελιξίας στις αγορές ενέργειας.

Παράλληλες δράσεις στη ΔΕΘ

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η ΔΕΠΑ ανοίγει τον διάλογο για τις μεγάλες ενεργειακές προκλήσεις της εποχής, διοργανώνοντας ανοικτή εκδήλωση με θέμα «Ενέργεια σε Κίνηση: Ασφάλεια και Βιωσιμότητα στο νέο Ενεργειακό Τοπίο», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025, στις 12.00, στο περίπτερο ΔΕΠΑ (Αρ.15, Stand 3).

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου.

Στη συνέχεια, θα υπάρξει ανοιχτός διάλογος μεταξύ του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκου Τσάφου, και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΠΑ, για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του σύγχρονου ενεργειακού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, διακεκριμένοι εκπρόσωποι της αγοράς, της βιομηχανίας και της επιστημονικής κοινότητας θα μοιραστούν εμπειρίες, στρατηγικές και λύσεις για ένα ασφαλές, βιώσιμο και καινοτόμο ενεργειακό μέλλον στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Δήλωση Διοίκησης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, υπογραμμίζει: «Η καθετοποίηση, οι επενδύσεις σε καθαρές μορφές ενέργειας και η διαρκής ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας αποτελούν τον πυρήνα της στρατηγικής μας. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας συμβάλλει στο ενεργειακό αύριο της Ελλάδας, στηρίζοντας τον καταναλωτή, ενδυναμώνοντας την οικονομία και καθιστώντας τη χώρα μας πυλώνα ενεργειακής σταθερότητας για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.»

Αναλυτικό Πρόγραμμα της Εκδήλωσης

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της ανοικτής εκδήλωσης: «Ενέργεια σε Κίνηση: Ασφάλεια και Βιωσιμότητα στο νέο Ενεργειακό Τοπίο», Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 (12:00–15:10, Περίπτερο 15, Stand 3):

12:00 Χαιρετισμός κ. Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

12:05–12:20 Συζήτηση κ. Νίκος Τσάφος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον κ. Κωνσταντίνο Ξιφαρά, Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΠΑ Εμπορίας

12:30–13:10 Panel 1: «Ενεργειακή Ασφάλεια μέσα από την Ανάπτυξη Υποδομών και Ρευστότητας» Συντονιστής: Νίκος Φιλιππίδης, Δημοσιογράφος

n Γεράσιμος Αυλωνίτης, Senior Director Ανάπτυξης Αγοράς & Συστήματος, ΔΕΣΦΑ

n Μανώλης Καλαϊτζάκης, Διευθυντής Στρατηγικής & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ΗΕnEx

n Χρήστος Μπασδέκης, Επικεφαλής Διεύθυνσης Δραστηριοτήτων Πελατών, ΔΕΠΑ Εμπορίας

13:25–14:10 Panel 2: «Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας: Μετασχηματισμός, Νέες Ευκαιρίες και Προκλήσεις» Συντονιστής: Νίκος Φιλιππίδης, Δημοσιογράφος

n Παντελής Μπίσκας, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ

n Κωνσταντίνος Μπασλής, Διευθυντής Διαχείρισης Ενέργειας, ΗΡΩΝ

n Γιάννης Παπαμικρουλέας, Επικεφαλής Διεύθυνσης Ενεργειακών Συναλλαγών, ΔΕΠΑ Εμπορίας

n Γιώργος Παλαιολόγος, Διευθυντής Πωλήσεων, Φυσικό Αέριο Ε.Ε.Ε.

14:25–15:10 Panel 3: «Εναλλακτικά Καύσιμα και Βιώσιμες Μεταφορές» Συντονιστής: Νίκος Φιλιππίδης, Δημοσιογράφος

n Δρ. Κυριακή Καρακίτσου, Διευθύντρια Δραστηριοτήτων Θυγατρικών Εταιρειών, ΔΕΠΑ Εμπορίας

n Γιώργος Χήτας, Πρόεδρος Δ.Σ., Φάρμα Χήτας Α.Ε.

n Πέτρος Πάνου, Επικεφαλής Διεύθυνσης CNG & ssLNG, ΔΕΠΑ

n Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος PTL ΕΠΕ & Πρόεδρος ΕΕL

n Βάνα Πετρουλάκη, Marketing Coordinator, Φάρμα Κουκάκη Α.Ε.

Σχετικά άρθρα:
