Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές

Από το βήμα της 89ης ΔΕΘ αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει το πακέτο μέτρων για ενίσχυση των εισοδημάτων.

Το ύψος των μέτρων που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης θα είναι κοντά στο 1,7 δισ. ευρώ.

Η ομιλία του θα κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις: Η πρώτη αφορά στα οικονομικά μέτρα για το 2026 και η δεύτερη σε μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν με ορίζοντα το 2030.

Τα Τέμπη, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η αναιμική ανάπτυξη, η ακρίβεια και τα συνεχώς μειούμενα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας έχουν χτυπήσει «κόκκινο συναγερμό» στα μέσα της δεύτερης κυβερνητικής θητείας της «γαλάζιας» παράταξης.