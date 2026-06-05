METLEN: Το γάλλιο θα φέρει έξτρα EBITDA 150 εκατ. ευρώ λέει η Morgan Stanley

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Το στρατηγικό πλεονέκτημα της METLEN στην ασφάλεια εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών της Ευρώπης, αναδεικνύει η Morgan Stanley, εστιάζοντας στο επενδυτικό σχέδιο ύψους 300 εκατ. ευρώ που υλοποιείται στο συγκρότημα «Αλουμίνιον της Ελλάδος» και εκτιμώντας ότι το project θα μπορούσε να συνεισφέρει περίπου 100-150 εκατ. ευρώ ετησίως στα EBITDA από το 2028.

Όπως εξηγεί η Morgan Stanley, η ασφάλεια εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών εξελίσσεται σε μία από τις κορυφαίες στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης, καθώς η γεωπολιτική αστάθεια, οι περιορισμοί στις εξαγωγές και η αυξανόμενη εξάρτηση από τρίτες χώρες αναδεικνύουν τις αδυναμίες των ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας. Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να παραμένει διαρθρωτικά εκτεθειμένη σε περισσότερο από το 50% των 17 στρατηγικών πρώτων υλών που θεωρούνται απαραίτητες για την ενεργειακή μετάβαση, την ψηφιακή οικονομία και τον αμυντικό τομέα.

Όπως επισημαίνει η αμερικανική επενδυτική τράπεζα, η συζήτηση γύρω από την «ασφάλεια» μετατοπίζεται πλέον πέρα από την άμυνα και την ενέργεια, καλύπτοντας και την πρόσβαση σε κρίσιμους φυσικούς πόρους. Η δυνατότητα διασφάλισης επαρκούς και αξιόπιστου εφοδιασμού σε στρατηγικές πρώτες ύλες αποκτά κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, καθώς οι πρώτες ύλες αυτές αποτελούν αναγκαία συστατικά για τεχνολογίες καθαρής ενέργειας, ηλεκτροκίνηση, ημιαγωγούς, αμυντικά συστήματα και ψηφιακές υποδομές.

Επενδύσεις

Στο πλαίσιο αυτό, η Morgan Stanley σημειώνει ότι ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (Critical Raw Materials Act – CRMA), ο οποίος υιοθετήθηκε το 2024, εισέρχεται πλέον στη φάση της πρακτικής εφαρμογής. Ο κανονισμός θέτει συγκεκριμένους στόχους έως το 2030, ώστε το 10% της ετήσιας κατανάλωσης της ΕΕ να προέρχεται από ευρωπαϊκή εξόρυξη, το 40% από ευρωπαϊκή επεξεργασία και το 25% από ανακύκλωση, ενώ παράλληλα επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτηση από οποιαδήποτε μεμονωμένη τρίτη χώρα σε ποσοστό κάτω του 65%.

Η τράπεζα εκτιμά ότι για την επίτευξη αυτών των στόχων θα κινητοποιηθούν συνολικά περίπου 16 δισ. ευρώ χρηματοδοτικής στήριξης, ενώ ήδη έχουν εγκριθεί 60 στρατηγικά έργα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επωφεληθούν από ταχύτερες αδειοδοτήσεις, πρόσβαση σε δημόσια κεφάλαια και υποστήριξη για συμφωνίες διάθεσης παραγωγής.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Morgan Stanley θεωρεί ότι η επένδυση της METLEN σε βωξίτη, αλουμίνα και γάλλιο διαθέτει ιδιαίτερη στρατηγική βαρύτητα και βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να εξασφαλίσει σημαντική δημόσια χρηματοδοτική στήριξη, η οποία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις αποδόσεις του έργου.

Ωφελημένη η METLEN

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Morgan Stanley ξεχωρίζει τη METLEN ως τον σημαντικότερο επενδυτικά ωφελημένο μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών που συνδέονται με την εφαρμογή του CRMA. Η τράπεζα υπογραμμίζει ότι η ελληνική εταιρεία κατέχει μοναδική θέση στο ευρωπαϊκό βιομηχανικό οικοσύστημα, καθώς αποτελεί μία από τις ελάχιστες επιχειρήσεις που διαθέτουν τόσο την τεχνογνωσία όσο και τη βιομηχανική βάση για να μετατρέψουν τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής σε πραγματική παραγωγική ικανότητα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, το έργο αναμένεται να λάβει επιχορηγήσεις και φορολογικά κίνητρα συνολικού ύψους περίπου 118 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η πιλοτική μονάδα παραγωγής γαλλίου βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, ενώ η ολοκλήρωση της κύριας βιομηχανικής εγκατάστασης προγραμματίζεται για το τέταρτο τρίμηνο του 2027. Η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά, ώστε να φθάσει την πλήρη δυναμικότητα των περίπου 50 τόνων ετησίως το 2028.

Η σημασία του γαλλίου

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο γάλλιο, ένα μέταλλο στρατηγικής σημασίας που χρησιμοποιείται σε προηγμένους ημιαγωγούς, τηλεπικοινωνιακά συστήματα, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και αμυντικές τεχνολογίες. Η παραγωγή του σήμερα ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα, γεγονός που δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους εφοδιασμού για τη Δύση.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η νέα μονάδα της METLEN θα έχει παραγωγική δυναμικότητα 50 μετρικών τόνων γαλλίου ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 5% της παγκόσμιας προσφοράς. Όπως σημειώνει, η συγκεκριμένη επένδυση μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για την Ευρώπη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη αυτάρκειας σε γάλλιο και δημιουργώντας ακόμη και τις προϋποθέσεις ώστε η ΕΕ να εξελιχθεί μεσοπρόθεσμα σε καθαρό εξαγωγέα του μετάλλου.

Η συμβολή στα οικονομικά μεγέθη

Σε οικονομικό επίπεδο, η Morgan Stanley υπολογίζει ότι το έργο γαλλίου της METLEN μπορεί να αποφέρει ετήσια λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της τάξης των 100-150 εκατ. ευρώ από το 2028 και μετά. Η επενδυτική τράπεζα επισημαίνει ότι το project διαθέτει εξαιρετικά ελκυστικά οικονομικά χαρακτηριστικά, καθώς συνδυάζει υψηλές προοπτικές κερδοφορίας με σημαντική δημόσια στήριξη. Οι επιδοτήσεις κεφαλαιουχικών δαπανών εκτιμάται ότι μπορούν να καλύψουν περίπου το 40% του συνολικού επενδυτικού κόστους, οδηγώντας σε εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR) που υπολογίζεται μεταξύ 33% και 56%.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Morgan Stanley υπενθυμίζει ότι θεωρεί ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας στις κρίσιμες πρώτες ύλες θα βασιστεί σε τρεις κύριους άξονες. Δηλαδή την ανάπτυξη εγχώριων δυνατοτήτων επεξεργασίας και ανακύκλωσης, την εξασφάλιση πρόσβασης σε εξορυκτικούς πόρους μέσω διεθνών επενδύσεων και τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων για τις πρώτες ύλες με τον υψηλότερο κίνδυνο εφοδιασμού. Ωστόσο, η τράπεζα επισημαίνει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρώπη δεν αφορά μόνο την εξόρυξη, αλλά κυρίως την ανάπτυξη επαρκούς μεταποιητικής και μεταλλουργικής ικανότητας.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο εντοπίζει και τη στρατηγική αξία της METLEN. Όπως αναφέρει, η εταιρεία αποτελεί μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές βιομηχανίες που μπορούν να συμβάλουν άμεσα στη δημιουργία εγχώριας παραγωγικής δυναμικότητας σε κρίσιμα μέταλλα, υποστηρίζοντας εμπράκτως τους στόχους του CRMA και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών αλυσίδων εφοδιασμού σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.