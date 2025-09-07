Armani: Ο θάνατός του εκτοξεύει την αναζήτηση για vintage δημιουργίες

Μόλις λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Giorgio Armani, οι διαδικτυακές πλατφόρμες μετατράπηκαν σε ψηφιακά «παζάρια» όπου χιλιάδες χρήστες αναζητούσαν τα vintage κομμάτια του θρυλικού σχεδιαστή.

Από πολυτελή σακάκια των 80s έως και αθλητικά του Emporio Armani, η αγορά δείχνει να ανακαλύπτει ξανά τον αξεπέραστο Ιταλό δημιουργό.

Armani: Άνοδος στις διαδικτυακές αναζητήσεις

Σύμφωνα με στοιχεία του Google Trends, η φράση «vintage Armani» εκτινάχθηκε στις αναζητήσεις, ιδιαίτερα στην Ιταλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρει το Reuters σε σχετικό ρεπορτάζ.

Στην Ευρώπη, η πλατφόρμα Vinted κατέγραψε σχεδόν τριπλάσιο όγκο αναζητήσεων για τη λέξη «Armani» την ημέρα που ανακοινώθηκε ο θάνατός του.

Παράλληλα, η αμερικανική The RealReal ανέφερε αύξηση 212% στις αναζητήσεις για Armani μέσα σε ένα 24ωρο.

Η αναβίωση των 80s και 90s

Η εφαρμογή Vestiaire Collective πλημμύρισε από νέες καταχωρήσεις: ένα μαύρο μεταξωτό σακάκι της δεκαετίας του ’90 εμφανίστηκε προς πώληση έναντι 245 λιρών, ενώ ένα δερμάτινο μπουφάν με γούνα κουνελιού από το 2002 διατέθηκε για 571 λίρες.

Ο Ammar Boulai, ιδιοκτήτης του παριζιάνικου καταστήματος μεταχειρισμένων πολυτελών ενδυμάτων Chez Ammar, λέει στο Reuters πως τα σακάκια με φαρδιά παντελόνια και ρευστά υφάσματα των 70s και 80s γίνονται πλέον περιζήτητα.

Η ανεξίτηλη κληρονομιά

Ο Giorgio Armani, που ίδρυσε τον οίκο του το 1975 και διατήρησε τον πλήρη δημιουργικό έλεγχο μέχρι το τέλος, άφησε πίσω του μια τεράστια γκάμα από κομψά κοστούμια μέχρι πιο προσιτές συλλογές.

Η παραγωγή του υπήρξε πλούσια και πολυδιάστατη, με πολλές σειρές και υπο-μάρκες, γεγονός που κάνει τους ειδικούς να πιστεύουν πως στην αγορά «κρύβονται» ακόμα πολλά αυθεντικά κομμάτια.

Το μέλλον της αγοράς

«Πριν από λίγα χρόνια, τα κοστούμια των 80s δεν μπορούσαν να πουληθούν.

Τώρα είναι μόδα και σχεδόν αδύνατον να τα βρει κανείς», λέει χαρακτηριστικά ο Boulai.

Η δυναμική αυτή δείχνει πως, με τον θάνατο του Armani, το κοινό δεν αποχαιρετά απλώς έναν σχεδιαστή, αλλά επανανακαλύπτει έναν ζωντανό θησαυρό μόδας που εξακολουθεί να εμπνέει.