Armani: Ο θάνατός του εκτοξεύει την αναζήτηση για vintage δημιουργίες

Η είδηση του θανάτου του Giorgio Armani έφερε έκρηξη αναζητήσεων για τις διαχρονικές του δημιουργίες σε online αγορές second-hand ρούχων

World 07.09.2025, 09:30
Armani: Ο θάνατός του εκτοξεύει την αναζήτηση για vintage δημιουργίες
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Μόλις λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Giorgio Armani, οι διαδικτυακές πλατφόρμες μετατράπηκαν σε ψηφιακά «παζάρια» όπου χιλιάδες χρήστες αναζητούσαν τα vintage κομμάτια του θρυλικού σχεδιαστή.

Από πολυτελή σακάκια των 80s έως και αθλητικά του Emporio Armani, η αγορά δείχνει να ανακαλύπτει ξανά τον αξεπέραστο Ιταλό δημιουργό.

Armani: Άνοδος στις διαδικτυακές  αναζητήσεις

Σύμφωνα με στοιχεία του Google Trends, η φράση «vintage Armani» εκτινάχθηκε στις αναζητήσεις, ιδιαίτερα στην Ιταλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρει το Reuters σε σχετικό ρεπορτάζ.

Στην Ευρώπη, η πλατφόρμα Vinted κατέγραψε σχεδόν τριπλάσιο όγκο αναζητήσεων για τη λέξη «Armani» την ημέρα που ανακοινώθηκε ο θάνατός του.

Παράλληλα, η αμερικανική The RealReal ανέφερε αύξηση 212% στις αναζητήσεις για Armani μέσα σε ένα 24ωρο.

Η αναβίωση των 80s και 90s

Η εφαρμογή Vestiaire Collective πλημμύρισε από νέες καταχωρήσεις: ένα μαύρο μεταξωτό σακάκι της δεκαετίας του ’90 εμφανίστηκε προς πώληση έναντι 245 λιρών, ενώ ένα δερμάτινο μπουφάν με γούνα κουνελιού από το 2002 διατέθηκε για 571 λίρες.

Ο Ammar Boulai, ιδιοκτήτης του παριζιάνικου καταστήματος μεταχειρισμένων πολυτελών ενδυμάτων Chez Ammar, λέει στο Reuters πως τα σακάκια με φαρδιά παντελόνια και ρευστά υφάσματα των 70s και 80s γίνονται πλέον περιζήτητα.

Η ανεξίτηλη κληρονομιά

Ο Giorgio Armani, που ίδρυσε τον οίκο του το 1975 και διατήρησε τον πλήρη δημιουργικό έλεγχο μέχρι το τέλος, άφησε πίσω του μια τεράστια γκάμα από κομψά κοστούμια μέχρι πιο προσιτές συλλογές.

Η παραγωγή του υπήρξε πλούσια και πολυδιάστατη, με πολλές σειρές και υπο-μάρκες, γεγονός που κάνει τους ειδικούς να πιστεύουν πως στην αγορά «κρύβονται» ακόμα πολλά αυθεντικά κομμάτια.

Το μέλλον της αγοράς

«Πριν από λίγα χρόνια, τα κοστούμια των 80s δεν μπορούσαν να πουληθούν.

Τώρα είναι μόδα και σχεδόν αδύνατον να τα βρει κανείς», λέει χαρακτηριστικά ο Boulai.

Η δυναμική αυτή δείχνει πως, με τον θάνατο του Armani, το κοινό δεν αποχαιρετά απλώς έναν σχεδιαστή, αλλά επανανακαλύπτει έναν ζωντανό θησαυρό μόδας που εξακολουθεί να εμπνέει.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Γαλλία: Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες
World

Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες της Γαλλίας
SAP: Έτοιμη για παραχωρήσεις υπό τον φόβο προστίμων από την ΕΕ
Τεχνολογία

Παραχωρήσεις της SAP υπό τον φόβο προστίμων από την ΕΕ
TikTok: Έτοιμη η συμφωνία που θα ελέγχει την εφαρμογή στις ΗΠΑ
Τεχνολογία

Έτοιμη η συμφωνία για το TikTok - «Εκτοξεύεται» η μετοχή της Oracle
Nvidia: Eπενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
World

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
Αργεντινή: Ανακάμπτει το πέσο μετά τη δήλωση στήριξης του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ
World

Θετική αντίδραση των αγορών στη δήλωση Μπέσεντ «Ολα είναι στο τραπέζι» για την Αργεντινή
Ισραήλ: Οι επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία
World

Πόσο κοστίζει στην ισραηλινή οικονομία ο πόλεμος

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Pepco: Οι Έλληνες επιμένουν… πολωνικά 
Business

Το άλμα της Pepco και οι Έλληνες που επιμένουν... πολωνικά

Αναπτύσσεται συνεχώς η πολωνική αλυσίδα - Τι δείχνουν τα οικονονικά μεγέθη της Pepco

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ακίνητα: Πού κινούνται οι τιμές πώλησης στα Βόρεια Προάστια [γράφημα]
Ακίνητα

Πόσο κοστίζει το τ.μ. από Κηφισιά έως Εκάλη [γράφημα]

Οι περιοχές «φιλέτα» - Ποια ακίνητα επιλέγουν οι υποψήφιοι επενδυτές

Ανδρομάχη Παύλου
Sofitel: Τι έγραψε το κοντέρ για το μοναδικό ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
Τουρισμός

Υψηλές πτήσεις για το ξενοδοχείο Sofitel στο «Ελ. Βενιζέλος»

Το ξενοδοχείο Sofitel που διαχειρίζεται ο όμιλος Μήτση πέτυχε ισχυρές επιδόσεις το 2024 - Οι προβλέψεις για τη φετινή χρονιά

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Επιχειρηματίες καταδικάζουν το ενδεχόμενο επιβολής φόρου περιουσίας
World

Γαλλία: Αντιδρούν οι υπερπλούσιοι στην επιβολή φόρου περιουσίας

Ο Μπερνάρντ Αρνό, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου πολυτελών προϊόντων LVMH, δήλωσε ότι η πίεση αυτή ισοδυναμεί με «σαφή επιθυμία να καταστραφεί η γαλλική οικονομία»

Γιάννης Αγουρίδης
Εταιρικά ομόλογα: Καυτό φθινόπωρο με νέες εκδόσεις – Ποιοι ακολουθούν μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

Ποιες εισηγμένες βγαίνουν με ομόλογο στις αγορές 

Έρχεται μπαράζ κεφαλαιακών κινήσεων που μπορεί να φθάσει έως 2 δισ. - Η αλλαγή που έφερε νέο χρήμα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Νεογάλ: Σημαντική αύξηση εξαγωγών και σταθερή κερδοφορία το 2024
Business

Εξαγωγικό άλμα για τη Νεογαλ - Στο στόχαστρο νέες αγορές

Η βιομηχανία γάλακτος της Δράμας Νεογάλ κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο τζίρου και κερδών, ενισχύοντας τη θέση της στην ελληνική αγορά και στις εξαγωγές

Νατάσα Σινιώρη
Ψηφιακός μετασχηματισμός: Οι ελληνικές ΜμΕ χάνουν το στοίχημα
Business

Το ψηφιακό έλλειμμα των ελληνικών ΜμΕ

Παρά την πρόοδο στις υποδομές και τη λειτουργία της πλατφόρμας gov.gr, οι δείκτες αποτυπώνουν μια εικόνα υστέρησης - Η Ελλάδα παραμένει πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ακρίβεια: Αντίστροφη μέτρηση για το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων
Economy

Στην τελική ευθεία το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων

Κορυφώνονται οι διεργασίες με σούπερ μάρκετ και προμηθευτές - Στη μάχη κατά της ακρίβειας και τα PL

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από World
Γαλλία: Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες
World

Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες της Γαλλίας

Οι πιο ευκατάστατοι πρέπει «να συμβάλουν λίγο» για να καλυφθούν οι ανισότητες, υποστηρίζει και ο Πιερ Μοσκοβισί

Αλέξανδρος Καψύλης
TikTok: Έτοιμη η συμφωνία που θα ελέγχει την εφαρμογή στις ΗΠΑ
Τεχνολογία

Έτοιμη η συμφωνία για το TikTok - «Εκτοξεύεται» η μετοχή της Oracle

Η Oracle και η Venture Private Equity Silver Lake πρόκειται να ηγηθούν της νέας επιχείρησης, με την κινεζική ByteDance να κατέχει μερίδιο λιγότερο από 20%

Nvidia: Eπενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
World

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Αργεντινή: Ανακάμπτει το πέσο μετά τη δήλωση στήριξης του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ
World
Upd: 21:05

Θετική αντίδραση των αγορών στη δήλωση Μπέσεντ «Ολα είναι στο τραπέζι» για την Αργεντινή

Την Παρασκευή η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής πραγματοποίησε την μεγαλύτερη ημερήσια πώληση δολαρίων των τελευταίων έξι ετών για να στηρίξει το πέσο

Ισραήλ: Οι επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία
World

Πόσο κοστίζει στην ισραηλινή οικονομία ο πόλεμος

Τι αναφέρει έκθεση του γραφείου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Τελ Αβίβ

Τάσος Μαντικίδης
Μίραν (Fed): Υπέρ της δραστικής μείωσης των επιτοκίων
World

Δραστική μείωση των επιτοκίων υποστηρίζει ο Μίραν της Fed

O διορισμένος από τον Τραμπ διοικητής υποστηρίζει ότι τα επιτόκια πρέπει να μειωθούν υπό το φόβο υψηλότερων ποσοστών ανεργίας

EΕ: Υπο αναθεώρηση οι κανονισμοί για τα cookies
World

Η ΕΕ αλλάζει τους κανονισμούς για τα cookies

H EE εξετάζει την αλλαγή των κανονισμών για τα cookies οι οποίες βρίσκονται στο στόχαστρο των τεχνολογικών κολοσσών αλλά και των διαφημιστών

Latest News
Γαλλία: Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες
World

Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες της Γαλλίας

Οι πιο ευκατάστατοι πρέπει «να συμβάλουν λίγο» για να καλυφθούν οι ανισότητες, υποστηρίζει και ο Πιερ Μοσκοβισί

Αλέξανδρος Καψύλης
Δήμας: Ενισχύουμε και επεκτείνουμε τον χάρτη των εθνικών υποδομών
Κατασκευές

Δήμας: Ενισχύουμε και επεκτείνουμε τον χάρτη των εθνικών υποδομών

«Ενισχύουμε και επεκτείνουμε τον χάρτη των εθνικών υποδομών, ισχυροποιώντας τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας», τόνισε ο Χρίστος Δήμας

SAP: Έτοιμη για παραχωρήσεις υπό τον φόβο προστίμων από την ΕΕ
Τεχνολογία

Παραχωρήσεις της SAP υπό τον φόβο προστίμων από την ΕΕ

Εάν η SAP καταφέρει να καθησυχάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσε να αποτρέψει μια έρευνα και τον κίνδυνο προστίμου έως και 10% του ετήσιου παγκόσμιου τζίρου της

Pepco: Οι Έλληνες επιμένουν… πολωνικά 
Business

Το άλμα της Pepco και οι Έλληνες που επιμένουν... πολωνικά

Αναπτύσσεται συνεχώς η πολωνική αλυσίδα - Τι δείχνουν τα οικονονικά μεγέθη της Pepco

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Windows 10: Σταματά στις 14 Οκτωβρίου η υποστήριξη από τη Microsoft
Τεχνολογία

Τέλος εποχής για τα Windows 10 - Οι επιλογές των επιχειρήσεων

Η διακοπή της υποστήριξης δεν θα εμποδίσει τη λειτουργία των εφαρμογών της Microsoft, αλλά χωρίς τις απαιτούμενες ενημερώσεις, τα τρωτά σημεία θα παραμένουν ανοιχτά

Northern Athens Suburbs Lead Premium Real Estate Market
English Edition

Northern Athens Suburbs Lead Premium Real Estate Market

Central Kifisia has shown the strongest momentum, recording a 50% increase between 2019 and 2025

TikTok: Έτοιμη η συμφωνία που θα ελέγχει την εφαρμογή στις ΗΠΑ
Τεχνολογία

Έτοιμη η συμφωνία για το TikTok - «Εκτοξεύεται» η μετοχή της Oracle

Η Oracle και η Venture Private Equity Silver Lake πρόκειται να ηγηθούν της νέας επιχείρησης, με την κινεζική ByteDance να κατέχει μερίδιο λιγότερο από 20%

Ούζο Βαρβαγιάννη: Αύξηση κύκλου εργασιών το 2024
Business

Ούζο Βαρβαγιάννη: Αύξηση κύκλου εργασιών το 2024

Η στρατηγική του Ούζου Βαρβαγιάννη επικεντρώνεται και σε επενδύσεις που θα στηρίξουν την εξωστρέφεια

Nvidia: Eπενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
World

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Αργεντινή: Ανακάμπτει το πέσο μετά τη δήλωση στήριξης του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ
World
Upd: 21:05

Θετική αντίδραση των αγορών στη δήλωση Μπέσεντ «Ολα είναι στο τραπέζι» για την Αργεντινή

Την Παρασκευή η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής πραγματοποίησε την μεγαλύτερη ημερήσια πώληση δολαρίων των τελευταίων έξι ετών για να στηρίξει το πέσο

Αγορές: Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
Markets

Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Η πρόσφατη άνοδος των εγγραφών ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στις αγορές της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ισραήλ: Οι επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία
World

Πόσο κοστίζει στην ισραηλινή οικονομία ο πόλεμος

Τι αναφέρει έκθεση του γραφείου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Τελ Αβίβ

Τάσος Μαντικίδης
Μίραν (Fed): Υπέρ της δραστικής μείωσης των επιτοκίων
World

Δραστική μείωση των επιτοκίων υποστηρίζει ο Μίραν της Fed

O διορισμένος από τον Τραμπ διοικητής υποστηρίζει ότι τα επιτόκια πρέπει να μειωθούν υπό το φόβο υψηλότερων ποσοστών ανεργίας

UBS: Στα 11 ευρώ η νέα τιμή στόχος για τη μετοχή του  ΔΑΑ
Business

UBS: Στα 11 ευρώ η νέα τιμή στόχος για τη μετοχή του  ΔΑΑ

Η UBS διατηρεί τη σύσταση «αγοράς»

ΣτΕ: Οχι στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε πολυκατοικίες χωρίς σύμφωνη γνώμη των ενοίκων
Ακίνητα

Τι έκρινε το ΣτΕ για νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε πολυκατοικίες

Η υπόθεση που έφτασε στο ΣτΕ αφορούσε αυθαίρετες κατασκευές που είχαν γίνει στους ελεύθερους ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους ισόγειου πολυκατοικίας στην περιοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Μίνα Μουστάκα
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ήπιες απώλειες
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες απώλειες και αβεβαιότητα κυριάρχησαν στις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημείωσε πτώση 0,08% και έκλεισε στις 553,67 μονάδες

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο