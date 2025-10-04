Τζουλιάνο ντα Έμπολι, ο σύγχρονος Μακιαβέλι

Ο Ιταλοελβετός συγγραφέας που ειδικεύεται σε παιχνίδια εξουσίας υψηλού επιπέδου και αυταρχικούς ηγέτες έχει γίνει απαραίτητο ανάγνωσμα για την πολιτική ελίτ της Ευρώπης, και ιδιαίτερα για τον Εμανουέλ Μακρόν

Κόσμος 04.10.2025, 23:17
Τζουλιάνο ντα Έμπολι, ο σύγχρονος Μακιαβέλι
Newsroom

Υπάρχει ένας ξένος ανάμεσα στη μικρή ομάδα ανθρώπων που ακολουθεί τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στους στενούς διαδρόμους των Ηνωμένων Εθνών και στις πολυτελείς αίθουσες συνεδριάσεων του Riyadh Ritz Carlton. Δεν είναι ούτε σωματοφύλακας, ούτε βοηθός, ούτε διπλωμάτης. Θεωρεί τον εαυτό του απλώς συγγραφέα.

Το όνομά του είναι Τζουλιάνο ντα Έμπολι και τα τελευταία χρόνια τα έργα του έχουν γίνει από τα πιο μοντέρνα αναγνώσματα για όσους βρίσκονται στις αίθουσες εξουσίας της Ευρώπης.

Όπως ακριβώς ο διαβόητος Φλωρεντινός διπλωμάτης Νικολό Μακιαβέλι, συγγραφέας του βιβλίου «Ο Πρίγκιπας», ο ντα Έμπολι ειδικεύεται στη διάγνωση των ισχυρών ανδρών της εποχής του.

Ενώ για τον Μακιαβέλι αυτό σήμαινε τη μελέτη των μυστικών της επιτυχίας του Καίσαρα Βοργία, ο ντα Έμπολι εξερευνά τον κόσμο του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Οι θαυμαστές του συγγραφέα λένε ότι η επιτυχία του οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητά του να καθιστά εύπεπτα σύνθετα θέματα

Τα δύο τελευταία βιβλία του επικεντρώθηκαν σε τυράννους και αυταρχικούς ηγέτες, και πρόεδροι και υπουργοί σε όλη την Ευρώπη τους έχουν καταβροχθίσει με την ελπίδα να επιβιώσουν στον ολοένα και πιο σκληρό κόσμο της γεωπολιτικής.

Ο Μακρόν έχει ονομαστική σχέση με τον ντα Έμπολι και τον παραθέτει στις ομιλίες του. Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν – η οποία πέρασε μεγάλο μέρος του τρέχοντος έτους σε αντιπαράθεση με τον Τραμπ σχετικά με τις απειλές του για τη Γροιλανδία – έχει άμεση επαφή με τον φλεγματικό Ιταλοελβετό υπήκοο.

Σε ένα κομψό σαλόνι με θέα στον κήπο στα κεντρικά γραφεία του εκδότη του Gallimard στο Παρίσι, ο ντα Έμπολι παραδέχτηκε στο POLITICO ότι, όπως και ο Μακιαβέλι, του αρέσει να είναι «αυτός που βρίσκεται στο δωμάτιο, στο μέρος όπου λαμβάνονται αποφάσεις και συμβαίνουν πράγματα, αλλά που μένει λίγο στο πλάι».

Ενώ ο Μακιαβέλι προσάρμοσε τον «Πρίγκιπα» ως οδηγό για την Ρεαλ-πολιτίκ για τον πολιτικό Λορέντζο των Μεδίκων, ο ντα Έμπολι θεωρεί επίσης τον εαυτό του ως άτομο που παρέχει συμβουλές στους ηγέτες της εποχής του, με αντάλλαγμα την πρόσβαση σε θέματα υψηλού επιπέδου.

«Για μένα, είναι ένας τρόπος να βρω υλικό για να τροφοδοτήσω το γράψιμό μου. Για αυτούς, είναι επίσης ένας τρόπος να έχουν μια διαφορετική οπτική γωνία από αυτή των επαγγελματιών συμβούλων ή των άλλων ανθρώπων με τους οποίους μιλάνε», είπε.

Ο Μακιαβέλι και ο ντα Έμπολι ομολογουμένως είχαν διαφορετικούς λόγους να πάρουν στυλό. Ο Φλωρεντινός έγραψε το αριστούργημά του για να προσπαθήσει να κερδίσει ξανά την εύνοια και έναν πολιτικό ρόλο στην οικογένεια των Μεδίκων, με εντολή της οποίας είχε βασανιστεί. Ο ντα Έμπολι επέμεινε ότι ήταν πιο ευτυχισμένος ως συγγραφέας, παραμένοντας στο περιθώριο. Κατά ειρωνικό τρόπο, είπε ότι τον απέτρεπε η αδυσώπητη φύση της πολιτικής που αντιμετώπισε στα πρώτα του χρόνια.

Οι Βρυξέλλες δεν είναι αρπακτικό

Στη Γαλλία, η μανία του ντα Έμπολι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όπως σημειώνει εμφατικά το POLITICO.

Εταιρείες, πανεπιστήμια , ομάδες λόμπι και δεξαμενές σκέψης κάνουν τα πάντα για να τον πείσουν να μιλήσει στις εκδηλώσεις τους.

«Είναι ένας από τους κύριους βασικούς καλεσμένους. Οι πελάτες θέλουν να τον κλείσουμε ως καλεσμένο για τις ετήσιες εκδηλώσεις και σεμινάριά τους, ειδικά δεδομένων των τρεχουσών γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων», δήλωσε ένας σύμβουλος στρατηγικής με έδρα το Παρίσι, στον οποίο παραχωρήθηκε η ανωνυμία για να προστατευτεί η σχέση του με τους πελάτες. «Αλλά είναι δύσκολο να τον αποκτήσουμε, καθώς η ατζέντα του είναι γεμάτη εδώ και μήνες».

Ο Μακρόν τον έφερε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους , μετά από επίσημη επίσκεψη στον Καναδά. Τον περασμένο Δεκέμβριο, συνόδευσε τον Γάλλο πρόεδρο σε επίσημη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, όπου γέμισε το σημειωματάριό του με ιδέες για το τελευταίο του βιβλίο – τις οποίες ο Γάλλος πρόεδρος παρέθεσε σε ομιλία του προς τον στρατό αυτό το καλοκαίρι.

Το βιβλίο αυτό, με τίτλο «Η Ώρα του Θηρευτή», εκδόθηκε στα γαλλικά την άνοιξη και κυκλοφορεί στα αγγλικά την επόμενη εβδομάδα. Εξερευνά το σύμπαν του Τραμπ, του Πούτιν, του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ και του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε — του αυτοαποκαλούμενου «πιο κουλ δικτάτορα του κόσμου». (Δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά σε αυτό το μη μυθοπλαστικό έργο για τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τους ηγέτες τους — τους οποίους o ντα Έμπολι θεωρεί το ακριβώς αντίθετο των θηρευτών.)

Ο Ντα Έμπολι υποστηρίζει ότι αυτοί οι ηγέτες οφείλουν μεγάλο μέρος της επιτυχίας τους στην ικανότητά τους να εκπλήσσουν τους αντιπάλους με απερίσκεπτες και μερικές φορές αδίστακτες αποφάσεις, όπως η δολοφονία και ο διαμελισμός του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι.

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος, γράφει ο ντα Έμπολι, είναι το είδος του ηγέτη που θα άκμαζε στην εποχή του Μακιαβέλι. Ο ντα Έμπολι τον περιέγραψε ως τη «μετενσάρκωση» του Ιταλού καρδιναλίου Καίσαρα Βοργία — ο οποίος, όπως έγραψε ο Μακιαβέλι, σκότωνε τους εχθρούς του αφού τους καλούσε για δείπνο.

«Αυτοί οι Βοργίες είναι χαρακτήρες που κινούνται σε έναν κόσμο χωρίς κανόνες — ή παραβιάζουν τους κανόνες, παράγοντας πολιτικά θαύματα», είπε ο ντα Έμπολι.

Είναι ένας κόσμος στον οποίο οι Βρυξέλλες, που υπόκεινται σε κανόνες, αγωνίζονται να πετύχουν.

«Αν υπάρχει κάτι που φέρνει κοντά τον Τραμπ, τον Πούτιν και τους άρχοντες της τεχνολογίας… είναι ότι όλοι επιτίθενται σχεδόν καθημερινά στις Βρυξέλλες, στους κανόνες τους, στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», είπε. «Έχοντας γράψει ένα βιβλίο εξ ολοκλήρου για τους θηρευτές, είναι φυσιολογικό, φυσικό, οι Βρυξέλλες να μην εμφανίζονται σε αυτό».

Ο γείτονας του Μακιαβέλι

Η πολιτική αποτελεί μέρος της ζωής του ντα Έμπολι από την παιδική του ηλικία.

Ο πατέρας του, Αντόνιο, ήταν κορυφαίος οικονομολόγος και σύμβουλος του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Μπετίνο Κράξι. Το 1986, ο πρεσβύτερος ντα Έμπολι επέζησε από επίθεση «ακροαριστερών τρομοκρατών» όταν ο Τζουλιάνο ήταν 12 ετών. Τότε έμαθε για πρώτη φορά ότι η πολιτική συνοδεύεται από μια αναπόφευκτη δόση βίας — ένα θέμα στο οποίο επιστρέφει τακτικά στα βιβλία του.

«Η πολιτική είναι η δραστηριότητα που πρέπει να μας εμποδίζει να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, αλλά για αυτόν ακριβώς τον λόγο συγκεντρώνει επίσης μεγάλη ποσότητα βίας μέσα της», είπε.

Ο Ντα Έμπολι είχε γίνει ένας νεαρός προοδευτικός στην ηλικία των 20 χρόνων του , αλλά ακαδημαϊκά τον ενδιέφερε η επιτυχία του κεντροδεξιού μεγιστάνα Σίλβιο Μπερλουσκόνι μεταξύ των νέων ψηφοφόρων, οι οποίοι στράφηκαν αριστερά τη δεκαετία του 1990.

«Μου φάνηκε σημαντικό να διερευνήσω τους λόγους της επιτυχίας του αντιπάλου — κάτι που, άλλωστε, συνέχισα να κάνω μέχρι σήμερα», είπε.

Έτσι, ο νεαρός συγγραφέας δημοσίευσε το πρώτο του βιβλίο για τους αγώνες των νέων Ιταλών, στο οποίο επέκρινε την ιταλική αριστερά για την επιδίωξη βραχυπρόθεσμης συναίνεσης εις βάρος των μελλοντικών γενεών.

Το βιβλίο του εξασφάλισε προσκλήσεις για μεσημεριανό γεύμα και τη φιλία του πρώην Ιταλού προέδρου Φραντσέσκο Κοσίγκα, ενός εκκεντρικού Χριστιανοδημοκράτη. Και οι ιδέες του ευθυγραμμίζονταν άψογα με τις πολιτικές που αργότερα υποστήριξε ο Ματέο Ρέντσι, για τον οποίο κατέληξε να εργάζεται ο ντα Έμπολι.

Ο Ντα Έμπολι ξεκίνησε ως σύμβουλος του Ρέντσι όταν ο μελλοντικός πρωθυπουργός ήταν δήμαρχος της Φλωρεντίας. Ως αναπληρωτής του Ρέντσι για τον πολιτισμό, το γραφείο του ντα Έμπολι στο Παλάτσο Βέκιο βρισκόταν δίπλα σε αυτό που κατείχε ο Μακιαβέλι όταν ήταν γραμματέας της Δημοκρατίας της Φλωρεντίας. Κάποτε είπε ότι ένιωθε ακόμη και το πνεύμα του διάσημου συγγραφέα να αιωρείται εκεί .

Κατά τη διάρκεια των χρόνων που υπηρέτησε δίπλα στον Ρέντσι στη Φλωρεντία, ο ντα Έμπολι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιδέξιοι πολιτικοί απολαμβάνουν υπερβολικά τη βία και την προδοσία και ότι δεν ήταν αυτό που έψαχνε.

Έτσι, ο ντα Έμπολι εγκατέλειψε σταδιακά την πρώτη γραμμή της πολιτικής. Ίδρυσε ένα think tank που ονομάζεται Volta το 2016, δημοσίευσε άρθρα και έγραψε βιβλία για την άνοδο των λαϊκιστικών κινημάτων -συμπεριλαμβανομένου του Κινήματος 5 Αστέρων της Ιταλίας- και τον ρόλο των spin doctors πίσω από αυτά.

Ωστόσο, συνέχισε να περιφέρεται στον πολιτικό κόσμο, αναπτύσσοντας ένα δίκτυο επιδραστικών επαφών από τον Μακρόν μέχρι τον πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ, χωρίς ποτέ να αποκοπεί εντελώς από την πολιτική.

Μετά από χρόνια μετακινήσεων μεταξύ Ιταλίας και γαλλικής πρωτεύουσας, το 2019 ο ντα Έμπολι μετακόμισε στο Παρίσι, όπου γεννήθηκε, καθώς τον προσέλκυσε η «στενή σχέση της χώρας μεταξύ λογοτεχνίας και πολιτικής». Η γαλλική πρωτεύουσα παραμένει ένα μέρος όπου συγγραφείς και φιλόσοφοι εξακολουθούν να απολαμβάνουν φήμη στο επίπεδο των ροκ σταρ και των ηθοποιών, και όπου οι πολιτικοί δοκιμάζουν τακτικά τις δυνάμεις τους στη συγγραφή μυθοπλασίας . Ο Μακρόν, ως έφηβος, ονειρευόταν ακόμη και να γίνει συγγραφέας.

Εγκλωβισμένος σε ένα σιωπηλό, υπό lockdown Παρίσι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, ο ντα Έμπολι  έγραψε το «Ο Μάγος του Κρεμλίνου», το πρώτο του μυθιστόρημα. Το βιβλίο αφηγείται την ιστορία ενός φανταστικού Ρώσου spin doctor εμπνευσμένου από τον πρώην σύμβουλο του Βλαντιμίρ Πούτιν, Vladislav Surkov.

Επέλεξε να γράψει ένα μυθιστόρημα επειδή πίστευε ότι ένα «υποκειμενικό και ίσως λιγότερο ορθολογικό» έργο θα του έδινε μεγαλύτερη δημιουργική ελευθερία να Κυκλοφόρησε στα ράφια των βιβλιοπωλείων τον Απρίλιο του 2022, λίγες εβδομάδες αφότου η Ρωσία ξεκίνησε την ολοκληρωτική εισβολή της στην Ουκρανία, και γρήγορα έγινε μπεστ σέλερ. Οι αναγνώστες που διψούσαν να κατανοήσουν καλύτερα τον Πούτιν και τους ολιγάρχες στον στενό του κύκλο το λάτρεψαν.

«Το βιβλίο έδωσε μια μορφή συλλογικής νοημοσύνης σε γεγονότα που από μόνα τους φαίνονταν απλώς βάναυσα και βίαια», δήλωσε η πρώην υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ορελί Φιλιπέτι, η οποία είναι και η ίδια συγγραφέας. «Δεν γνωρίζω ούτε ένα άτομο στον [γαλλικό] πολιτικό κόσμο που να μην έχει διαβάσει τα βιβλία του».

Το αστέρι του ντα Έμπολι είναι τώρα πιο λαμπερό από ποτέ, ακόμα κι αν η κινηματογραφική μεταφορά με πρωταγωνιστές τους Τζουντ Λο (που υποδύεται τον Πούτιν), Πολ Ντάνο και Αλίσια Βικάντερ έκανε πρεμιέρα λαμβάνοντας ανάμεικτες κριτικές στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον Αύγουστο.

Οι θαυμαστές του συγγραφέα λένε ότι η επιτυχία του οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητά του να καθιστά εύπεπτα σύνθετα θέματα, συχνά συνδυάζοντας επιδέξια εκλεπτυσμένα ιστορικά ανέκδοτα με αναφορές στην ποπ κουλτούρα και τις τηλεοπτικές σειρές.

Όπως ο Μακιαβέλι, έτσι και ο ντα Έμπολι δεν ενδιαφέρεται τόσο για την ηθική των υπηκόων του, αλλά επικεντρώνεται μάλλον στην κατανόηση του τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό χαρακτήρων όπως ο Πούτιν ή ο Τραμπ. Και αυτό είναι ένα σημείο που τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα.

«Το κοινό νήμα των βιβλίων μου είναι η προσπάθεια να εισχωρήσω στο μυαλό των κακών, του αντιπάλου», προσθέτει. «Είναι πιο ενδιαφέρον από απλώς να τους στιγματίζω».

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΤτΕ: Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Economy

Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024
Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton
Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση
Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.
Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Όμιλος Χατζηλαζάρου: Έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ με την προσθήκη του Titania 
Τουρισμός

Τo Titania εκτόξευσε τον όμιλο Χατζηλαζάρου πάνω από 100 εκατ.

Το comeback για τον όμιλο Χατζηλαζάρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο το 2023

Λάμπρος Καραγεώργος
Shein: Γιατί αλλάζει τους όρους στο retail – Η ελληνική αντίδραση
Business

Η εισβολή της Shein στο retail

Η περσινή διάψευση της Shein στον ΟΤ για τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
S&P Global: «Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο – H περίπτωση της CrediaBank
Τράπεζες

«Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο - Ξεχώρισε η CrediaBank

Οι ελληνικές τράπεζες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ράλι ανόδου των ευρωπαϊκών μετοχών, σύμφωνα με την S&P Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η επίδοξη ηγέτης της Ιαπωνίας δεν είναι η Σιδηρά Κυρία
Reuters Breakingviews

Είναι η Τακαΐτσι η νέα... Θάτσερ της Ιαπωνίας;

Η Τακαΐτσι είναι το φαβορί για να ψηφιστεί ως η επόμενη - και η πρώτη γυναίκα - πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Hudson Lockett
Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Η ιστορία της Birkenstock αποκαλύπτει πώς ένα σανδάλι, όχι και τόσο κομψό, κατέκτησε τις πασαρέλες αλλά και τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κανόνες συγχωνεύσεων και εξαγορών της ΕΕ μετατρέπονται από καταλύτη ανάπτυξης σε όπλο
Reuters Breakingviews

Από καταλύτες ανάπτυξης σε όπλο: Οι νέοι κανόνες M&A στην ΕΕ

Oι Aμερικανοί μνηστήρες που στοχεύουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες μπορεί σύντομα να δυσκολευτούν

Jennifer Johnson
Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία
Experts

Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία

Xρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να προσφέρει ολιστικές χρηματοοικονομικές γνώσεις

Δρ. Αργυρή Κατωπόδη
Secretariat: Η κούρσα του Big Red προς την Αιωνιότητα
Business of Sport

Secretariat - Το σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών

Στις 4 Οκτωβρίου 1989 ο Secretariat, το διασημότερο και σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών πέρασε στην αιωνιότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Κόσμος
Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Λεκορνί
Κόσμος
Upd: 11:43

«Βόμβα» Λεκορνί: Παραιτήθηκε από πρωθυπουργός της Γαλλίας

Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γαλλία - Η παραίτησή του ήρθε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε το νέο υπουργικό συμβούλιο

Ελευθέριος Βενιζέλος: Η πρωτη φορά που έγινε πρωθυπουργός
Επικαιρότητα

Ελευθέριος Βενιζέλος: Η πρωτη φορά που έγινε πρωθυπουργός

Η πολιτική διαδρομή του Ελευθέριου Βενζιέλους από την Κρήτη στην Αθήνα, και οι καθοριστικές συναντήσεις του με τον Βασιλιά Γεώργιο Α’.

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Τραμπ: Οι γεωγραφικές… γκάφες του προέδρου – Από τη «θηλή» έως τη… Νάμπια
Κόσμος

Νάμπια, Αμπερ-Μπαϊτζάν, «Θηλή» - Η... γεωγραφία Τραμπ

Τα πιο καραμπινάτα περιστατικά που αφορούν λάθος αναφορές του Τραμπ σε θέματα που σχετίζονται με γεωγραφία

Δημήτρης Σταμούλης
Greece Tightens Rules on Short-Term Rentals
Επικαιρότητα

Greece Tightens Rules on Short-Term Rentals

Tourism authorities highlight that the framework sets out clear rules, establishing quality and safety criteria that reflect the rapid expansion of this segment of the hospitality industry.

Λαγκάρντ: Η γαλλική προεδρία είναι «απαίσια δουλειά»
Κόσμος

H Λαγκάρντ ξεκαθαρίζει ότι δεν την ενδιαφέρει η γαλλική προεδρία

Η Λαγκάρντ δεν ξεκαθαρίζει τι θα πράξει μετά τη λήξη της θητείας της το 2027

Παπασταύρου για Θαλάσσια Πάρκα: Προστασία περιβάλλοντος και άσκηση κυριαρχίας
Πολιτική

Παπασταύρου για Θαλάσσια Πάρκα: Προστασία περιβάλλοντος και άσκηση κυριαρχίας

Το πρόγραμμα «Αμοργόραμα» βασίζεται σε 4 πυλώνες

Μητσοτάκης: Μεγαλοστομίες για Αμοργόραμα και θαλάσσια πάρκα
Πολιτική

Μητσοτάκης: Μεγαλοστομίες για Αμοργόραμα και θαλάσσια πάρκα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως οι περιορισμοί στην αλίευση ισχύουν για όλους και για την Τουρκία

Latest News
ΤτΕ: Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Economy

Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη

Στουρνάρας και Νάγκελ συζήτησαν για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες

Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024

Οι προοπτικές και προκλήσεις της εταιρείας

Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton

Η παρουσίαση της πιστοποίησης CSC έτοιμου σκυροδέματος έγινε σε εκδήλωση στην μονάδα της Interbeton στο The Ellinikon

Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση

Το κουπόνι των νέων τίτλων αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω από τη ζώνη του 6,5%

Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.

H Piraeus Securities προχώρησε σε αναθεώρηση του μοντέλου της για την Εθνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη το υποστηρικτικό περιβάλλον επιτοκίων

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Στη Βουλή κατατέθηκε ο προϋπολογισμός - Οι δηλώσεις Πιερρακάκη και Πετραλιά

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English Edition

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ακίνητα

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Η Προγραμματική Σύμβαση είναι συνολικής διάρκειας 18 μηνών

Εργαζόμενοι: Burnout για πάνω από 1 στους 2 εργαζομένους
Executive

Burnout για πάνω από έναν στους δύο εργαζομένους

Πιο επιβαρυμένες οι γυναίκες και οι νεότεροι εργαζόμενοι - Τι δείχνει έρευνα των ΕΥ Ελλάδος, Hellas EAP και Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου
Business

Νέα σελίδα για Aktor - Δύο θυγατρικές στο ΧΑ

Το μήνυμα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Aktor, Αλέξανδρου Εξάρχου για την επόμενη ημέρα του ομίλου

Alfa: Αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Trio Bakery στον Καναδά
Τρόφιμα – ποτά

Εξαγορά από την Alfa στον Καναδά - Αποκτά εργοστάσιο παραγωγής

Η Alfa γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική

Ελαιόλαδο: Στα 7,85 ευρώ/κιλό το πρώτο συμβόλαιο της σεζόν
AGRO

Πόσο έκλεισε το πρώτο συμβόλαιο για το ελαιόλαδο της νέας σεζόν

Η πρώτη συμφωνία για το ελαιόλαδο της σεζόν 2025 -26 «κλείστηκε» από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας

Ανθή Γεωργίου
Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές
Markets

«Τορπίλη» Λεκορνί στις αγορές - Η αντίδραση του ΧΑ

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού κλυδωνίζει τις αγορές - Πτώση στην Αθήνα

Ελληνική Ενωση Τραπεζών: Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για μικρομεσαίους
Business

ΕΕΤ: Δωρεάν πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραματισμού για ΜμΕ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,2% για το 2025 και 2,3% το 2026
Economy

Πού θα καθίσει η «μπίλια» της ανάπτυξης το 2025 - 2026

Τι προβλέπει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χάλασε» το κλίμα η… Γαλλία
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Χάλασε» το κλίμα στο χρηματιστήριο Αθηνών η… Γαλλία

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει απώλειες 0,41% στις 2.068,12 μονάδες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης Λεκορνί

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο