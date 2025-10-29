ΑΔΜΗΕ: Για τα μείζονα ζήτήματα του κλάδου, στην Ετήσια Σύνοδο GO15 στη Σεούλ

Στο πλαίσιο της συνόδου, ο ΑΔΜΗΕ έγινε ομόφωνα δεκτός ως μόνιμο μέλος της GO15

Ενέργεια 29.10.2025, 13:41
ΑΔΜΗΕ: Για τα μείζονα ζήτήματα του κλάδου, στην Ετήσια Σύνοδο GO15 στη Σεούλ
Για πρώτη φορά συμμετείχε ο ΑΔΜΗΕ στην Ετήσια Σύνοδο που διοργάνωσε στη Σεούλ η Ένωση των μεγαλύτερων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς παγκοσμίως (GO15), από κοινού με τον Διαχειριστή της Νότιας Κορέας (KPX), δια του Πρόεδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του, κ. Μάνου Μανουσάκη. Στο πλαίσιο της συνόδου, ο Διαχειριστής της Ελλάδας έγινε ομόφωνα δεκτός ως μόνιμο μέλος της GO15.

Τα μέλη της GO15 διαχειρίζονται πάνω από το 50% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας διεθνώς. Πρόκειται για τους Διαχειριστές από τις ΗΠΑ, την Ινδία, τη Βραζιλία, την Ιαπωνία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρωσία, τη Νότια Αφρική, τη Νότια Κορέα, τις χώρες του Κόλπου (Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Ομάν, Κατάρ, Κουβέιτ) καθώς και τους Διαχειριστές της Κίνας State Grid Corporation of China (μέτοχος του ΑΔΜΗΕ) και South Grid China.

Οι μεγαλύτεροι διαχειριστές διεθνώς ανέδειξαν μείζονα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο

Κατά τη συμμετοχή του στις εργασίες της Συνόδου, ο κ. Μανουσάκης παρουσίασε την πρόοδο της πράσινης μετάβασης της ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα, με την διείσδυση των ΑΠΕ να ανέρχεται πλέον σε 60% και να βαίνει αυξανόμενη. Σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα του Έλληνα Διαχειριστή, έμφαση δόθηκε στη δυναμική ανάπτυξη των εγχώριων και διεθνών διασυνδέσεων και παρουσιάστηκε η δραστηριότητα στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών της θυγατρικής Grid Telecom.

Συνολικά, η σύνοδος ανέδειξε μείζονα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, όπως οι διοικητικές και χρηματοδοτικές προκλήσεις για την υλοποίηση των έργων, οι οποίες  απορρέουν από την ταχεία ανάπτυξη των ηλεκτρικών συστημάτων που θα υποστηρίξουν την πράσινη ενεργειακή μετάβαση. Τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη για ταχύτατη ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης καθώς και για τη σημαντική αύξηση της ευελιξίας του ηλεκτρικού συστήματος. Αναδείχθηκαν επίσης η ενίσχυση της ανθεκτικότητας λόγω των φαινομένων της κλιματικής κρίσης, οι προκλήσεις που επιφέρει η ραγδαία ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων και η ανάγκη χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης όσον αφορά τη λειτουργία και τη συντήρηση των ηλεκτρικών συστημάτων. Τα θέματα που αναδείχθηκαν από τους συμμετέχοντες στη Σεούλ θα απασχολήσουν τις τεχνικές ομάδες του οργανισμού το 2026.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης δήλωσε σχετικά: «Ο ΑΔΜΗΕ έγινε δεκτός ως μόνιμο  μέλος σε μια από τις ισχυρότερες ενώσεις Διαχειριστών παγκοσμίως και συμμετέχει ενεργά στον διάλογο και τις ζυμώσεις για την επόμενη μέρα της ενεργειακής μετάβασης. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε σύνθετα και επείγοντα ζητήματα, από την διαχείριση των ηλεκτρικών συστημάτων με μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ μέχρι την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα ηλεκτρικά μας συστήματα, δίνει στον ΑΔΜΗΕ ένα επιπλέον πολύτιμο εργαλείο για να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματικός».

