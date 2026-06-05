ΔΕΗ: Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για ναυτιλία και νομικό κλάδο «κουμπώνουν» στο data center της Κοζάνης

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Η ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για τη ναυτιλία και τον νομικό κλάδο αποτελεί το επόμενο βήμα της ΔΕΗ στην προσπάθειά της να μετατραπεί από έναν παραδοσιακό ενεργειακό όμιλο σε πάροχο ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, με αιχμή το μεγάλο data center που σχεδιάζει στη Δυτική Μακεδονία.

Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ και αντιπρόεδρος της Eurelectric, κ. Γιώργος Στάσσης, στο πλαίσιο συζήτησης που πραγματοποιήθηκε χθες κατά τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής για την Ενέργεια στο Ελσίνκι, ο όμιλος αναπτύσσει ήδη εξειδικευμένες κάθετες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence – ΑΙ), οι οποίες θα… φιλοξενηθούν στο data center της Κοζάνης και αναμένεται να είναι έτοιμες από το 2027.

«Στη ΔΕΗ έχουμε κάνει πολλά, ιδιαίτερα από την πλευρά των υποδομών. Αναπτύσσουμε αυτό το τεράστιο κέντρο δεδομένων στην Ελλάδα και συνεργαζόμαστε στενά με hyperscalers για να το αξιοποιήσουμε πλήρως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εταιρεία εργάζεται ήδη με τη ναυτιλιακή βιομηχανία

Εφαρμογές ΑΙ για ναυτιλία και νομικό κλάδο

Μάλιστα, όπως εξήγησε, η εταιρεία εργάζεται ήδη με τη ναυτιλιακή βιομηχανία για τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης που θα καλύπτει ανάγκες του κλάδου, ενώ παράλληλα αναπτύσσει, σε συνεργασία με ελληνικές νομικές εταιρείες και τον ευρύτερο νομικό κόσμο, μια εφαρμογή legal AI που αρχικά θα χρησιμοποιηθεί εσωτερικά από τις ομάδες της ΔΕΗ και στη συνέχεια θα διατεθεί και σε άλλες ελληνικές επιχειρήσεις, δικηγορικά γραφεία, συνεργάτες και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Οι συγκεκριμένες εφαρμογές αποτελούν το πρώτο δείγμα της στρατηγικής που ακολουθεί ο όμιλος, επιχειρώντας να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που θα συνδυάζει παραγωγή ενέργειας, ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Σήμερα, όπως επεσήμανε ο κ. Στάσσης, η ΔΕΗ βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο μεταξύ ενέργειας και τεχνολογίας, περιγράφοντας μια πορεία μετασχηματισμού που οδηγεί τον όμιλο πέρα από τον παραδοσιακό ρόλο της εταιρείας ηλεκτρισμού. «Στο παρελθόν η ΔΕΗ ήταν μια εταιρεία ηλεκτρισμού. Σήμερα είναι μια εταιρεία καθαρής τεχνολογίας. Αύριο μπορεί να είναι μια εταιρεία κέντρων δεδομένων ή ακόμη και μια εταιρεία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης», σημείωσε.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ συνέδεσε την ανάπτυξη των data centers με την ενεργειακή μετάβαση

Data centers και ενεργειακή μετάβαση

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ συνέδεσε μάλιστα την ανάπτυξη των data centers με την ενεργειακή μετάβαση, υπογραμμίζοντας ότι η νέα ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας που δημιουργούν οι υποδομές τεχνητής νοημοσύνης δεν πρέπει να επιβαρύνει τους καταναλωτές. Όπως είπε, η αύξηση της κατανάλωσης από τα κέντρα δεδομένων πρέπει να συνοδεύεται από νέες επενδύσεις σε παραγωγική ισχύ και καθαρή ενέργεια, ώστε να αποφευχθούν τα λάθη που έχουν καταγραφεί σε άλλες αγορές.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα της ευρωπαϊκής ψηφιακής κυριαρχίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρώπη διαθέτει σημαντικό πλεονέκτημα χάρη στο υψηλό επίπεδο επιστημονικής γνώσης και ρυθμιστικού πλαισίου, ενώ αναφέρθηκε και στην αυξανόμενη σημασία που αποκτά η ασφάλεια των δεδομένων σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων. Όπως τόνισε, τα δεδομένα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων πρέπει να παραμένουν σε ευρωπαϊκά κέντρα δεδομένων και να προστατεύονται μέσω ισχυρής εποπτείας και κανόνων διακυβέρνησης.

Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη των μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Στάσσης εκτίμησε ότι μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη φάση της αγοράς, όπου η αξία θα δημιουργηθεί μέσα από τις εξειδικευμένες εφαρμογές και τις πραγματικές περιπτώσεις χρήσης. «Η ευκαιρία είναι μπροστά μας, αλλά δεν θα παραμείνει για πάντα εκεί. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα», ήταν το μήνυμα που έστειλε από το Ελσίνκι.

Η προσέγγιση που παρουσίασε ο κ. Στάσσης συνδέει άμεσα την ενεργειακή μετάβαση με την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης. Ο επικεφαλής της ΔΕΗ εκτίμησε ότι η αξιοποίηση της AI μπορεί να συμβάλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω της καλύτερης διαχείρισης των δικτύων και της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων. Η μετάβαση σε ένα σύστημα που βασίζεται όλο και περισσότερο σε αποκεντρωμένες μονάδες παραγωγής καθιστά αναγκαία τη χρήση προηγμένων ψηφιακών εργαλείων για τον συντονισμό και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του.

Αναγνώρισε ωστόσο ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης συνοδεύεται και από σημαντικές προκλήσεις, όπως η αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα data centers, αλλά και οι πιθανές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας λόγω του μετασχηματισμού πολλών επαγγελμάτων.

Νομοθετική πρωτοβουλία ΕΕ για τον εξηλεκτρισμό

Το ίδιο πλαίσιο, όπου η τεχνητή νοημοσύνη και η ενέργεια συνδέονται όλο και στενότερα, βρέθηκε στο επίκεντρο και των παρεμβάσεων της Κομισιόν για την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Από την πλευρά του ο επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Νταν Γιόργκενσεν, αποκάλυψε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, νέα νομοθετική πρωτοβουλία για την επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας. Όπως ανέφερε, το επικείμενο σχέδιο δράσης για τον εξηλεκτρισμό θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους για την ΕΕ, χρονοδιαγράμματα εφαρμογής, αλλά και ένα πλέγμα κινήτρων και αντικινήτρων που θα κατευθύνει επενδύσεις και επιχειρηματικές αποφάσεις προς τον ηλεκτρισμό.

Ο Δανός επίτροπος περιέγραψε τον εξηλεκτρισμό ως τη σημαντικότερη στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και δεν έκρυψε τη φιλοδοξία του να δει την Ευρωπαϊκή Ένωση να μετατρέπεται στην πρώτη πλήρως εξηλεκτρισμένη ήπειρο του κόσμου. «Πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο τολμηροί και φιλόδοξοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη δεν έχει πλέον την πολυτέλεια να κινείται με αργούς ρυθμούς.

Το παράδοξο της Ευρώπης

Για να περιγράψει το μέγεθος της πρόκλησης, ο Ευρωπαίος επίτροπος παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία για την ενεργειακή εξάρτηση και το κόστος της. Ο Γιόργκενσεν παρουσίασε μια εικόνα που, όπως είπε, αποκαλύπτει το μέγεθος της πρόκλησης. Παρά τις τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση, σήμερα μόλις το 23% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτεται από ηλεκτρισμό.

Περίπου το 58% της ενέργειας που καταναλώνει η ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί να προέρχεται από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα

600 εκατ. ευρώ ημερησίως το κόστος εξάρτησης

Την ίδια στιγμή, περίπου το 58% της ενέργειας που καταναλώνει η ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί να προέρχεται από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, γεγονός που διατηρεί την Ευρώπη εκτεθειμένη σε γεωπολιτικούς κινδύνους και σε διακυμάνσεις των διεθνών τιμών. Σύμφωνα με τον Γιόργκενσεν, η εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα μεταφράζεται σήμερα σε πρόσθετο ενεργειακό κόστος άνω των 600 εκατ. ευρώ ημερησίως, αναδεικνύοντας την ανάγκη επιτάχυνσης του εξηλεκτρισμού και της ενεργειακής μετάβασης.

Σύμφωνα με τον επίτροπο, αυτή η εξάρτηση αποτελεί βασικό λόγο για τον οποίο η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει υψηλότερο ενεργειακό κόστος σε σχέση με άλλες μεγάλες οικονομίες.

Ηλεκτρισμός σε μεταφορές, βιομηχανία και κτίρια

Η στρατηγική της Κομισιόν επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς: τη βιομηχανία, τις μεταφορές και τα κτίρια. Στη βιομηχανία προβλέπεται ενίσχυση τεχνολογιών όπως οι ηλεκτρικοί λέβητες, οι ηλεκτρικές κάμινοι και τα συστήματα ηλεκτρικής ξήρανσης, ώστε να υποκατασταθούν σταδιακά οι χρήσεις φυσικού αερίου και άλλων ορυκτών καυσίμων. Στις μεταφορές, ο Γιόργκενσεν επικαλέστηκε τα στοιχεία των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων, σημειώνοντας ότι μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 ταξινομήθηκαν πάνω από μισό εκατομμύριο ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, η Επιτροπή προωθεί τεχνολογίες Vehicle-to-Grid, λύσεις ηλεκτροκίνησης για εταιρικούς στόλους, αλλά και εφαρμογές για τη ναυτιλία και τις αερομεταφορές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αντλίες θερμότητας, οι οποίες, όπως τόνισε, είναι έως και πέντε φορές πιο αποδοτικές από τους συμβατικούς λέβητες φυσικού αερίου, ενώ σε συνδυασμό με έξυπνους μετρητές μπορούν να μειώσουν αισθητά την κατανάλωση ενέργειας των νοικοκυριών.

Ο εξηλεκτρισμός μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα μόνο εφόσον συνδυαστεί με καθαρή ηλεκτροπαραγωγή

Καθαρή ενέργεια, χαμηλότεροι λογαριασμοί

Σύμφωνα με τον επίτροπο, ο εξηλεκτρισμός μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα μόνο εφόσον συνδυαστεί με καθαρή ηλεκτροπαραγωγή. Όπως επισήμανε, σήμερα περισσότερο από το 70% του ευρωπαϊκού ηλεκτρικού μείγματος προέρχεται ήδη από καθαρές εγχώριες πηγές ενέργειας. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη διείσδυση καθαρής ενέργειας εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ενδεικτικά ανέφερε ότι πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα υψηλότερα ποσοστά καθαρής ενέργειας εξοικονόμησαν περίπου 8,5 δισ. ευρώ.

Ψηφιοποίηση και AI στο επίκεντρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του Γιόργκενσεν στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, σε μια τοποθέτηση που συνέκλινε σε μεγάλο βαθμό με όσα είχε αναφέρει νωρίτερα ο κ. Στάσσης. Ο επίτροπος υποστήριξε ότι η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσουν κρίσιμα εργαλεία για τη λειτουργία των ενεργειακών συστημάτων του μέλλοντος, επιτρέποντας καλύτερη διαχείριση των δικτύων, μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότερη συμμετοχή των καταναλωτών.

Παράλληλα όμως προειδοποίησε ότι η ανάπτυξη των data centers πρέπει να γίνει με υπευθυνότητα, καθώς ήδη καταναλώνουν ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας αντίστοιχες με εκείνες σχεδόν 20 εκατομμυρίων ευρωπαϊκών νοικοκυριών.

Ο Γιόργκενσεν προανήγγειλε την εισαγωγή υποχρεωτικού ευρωπαϊκού σχήματος σήμανσης και προτύπων για την ενεργειακή αποδοτικότητα των data centers, που θα καλύπτουν όχι μόνο την κατανάλωση ενέργειας αλλά και παραμέτρους βιωσιμότητας, όπως η χρήση νερού. Όπως σημείωσε, η πρωτοβουλία αυτή κρίνεται αναγκαία ώστε να αποφευχθεί κοινωνική αντίδραση απέναντι στις υποδομές AI και να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή τεχνολογική κυριαρχία, σε ένα περιβάλλον όπου η κατανάλωσή τους αναμένεται να διπλασιαστεί μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Επίσης, σε ερώτηση που δέχθηκε σχετικά για τις επιπτώσεις της έντασης στη Μέση Ανατολή στην ενεργειακή ασφάλεια, ο Γιόργκενσεν σημείωσε ότι δεν διαφαίνεται άμεσος κίνδυνος επάρκειας καυσίμων για το καλοκαίρι, προειδοποίησε όμως ότι οι εξελίξεις μπορούν ήδη να επηρεάσουν τιμές και δρομολόγια, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε παρατεταμένη κρίση θα μπορούσε να έχει σοβαρότερες συνέπειες για την αγορά ενέργειας και αεροπορικών καυσίμων.

Ριμπέρα: «Δεν μπορούμε να εξαρτόμαστε από ενέργεια που δεν παράγουμε»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρία Τερέζα Ριμπέρα, η οποία έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. «Δεν μπορούμε να εξαρτόμαστε από ενέργεια που δεν παράγουμε», ήταν το βασικό μήνυμα της παρέμβασής της.

Η Ριμπέρα υποστήριξε ότι ο μόνος δρόμος για προσιτές τιμές ενέργειας και μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια είναι η επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού σε όλους τους τομείς της οικονομίας — από τις μεταφορές και τη θέρμανση έως τη βιομηχανία — σε συνδυασμό με την ταχύτερη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει την πρόσβαση όλων των πολιτών στην καθαρή ενέργεια μέσω μιας ισχυρής κοινωνικής ενεργειακής πολιτικής που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω στη μετάβαση.

Η αντιπρόεδρος της Κομισιόν περιέγραψε τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική με τρεις λέξεις: «Electrify, Renewable, Digitalise»

Το τρίπτυχο της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής

Η αντιπρόεδρος της Κομισιόν περιέγραψε τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική με τρεις λέξεις: «Electrify, Renewable, Digitalise». Κατά την ίδια, ο εξηλεκτρισμός της οικονομίας, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ενεργειακών συστημάτων αποτελούν πλέον αλληλένδετους στόχους.

Η Ριμπέρα υπερασπίστηκε επίσης τη διατήρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών ETS ως βασικού εργαλείου για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ευρώπης, ζητώντας ταυτόχρονα την κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα και τη μείωση των επιβαρύνσεων που εξακολουθούν να επιβάλλονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αναγνώρισε πάντως ότι η μετάβαση πρέπει να γίνει με προσοχή, ώστε να αποφευχθούν οικονομικές και κοινωνικές αναταράξεις από έναν υπερβολικά βίαιο ρυθμό εξηλεκτρισμού.