Λος Άντζελες: Πώς η κατασκευή προσιτών κατοικιών έγινε το πιο καυτό παιχνίδι στη Πόλη των Αγγέλων

Η πόλη απλοποιεί τη διαδικασία έγκρισης για τους κατασκευαστές για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις κατοικιών

World 18.11.2025, 23:35
Λος Άντζελες: Πώς η κατασκευή προσιτών κατοικιών έγινε το πιο καυτό παιχνίδι στη Πόλη των Αγγέλων
Newsroom

Η κατασκευή πλήρως προσιτών συγκροτημάτων κατοικιών σπάνια φέρνει κέρδη αλλά οι κατασκευαστές λένε τώρα ότι ακριβώς αυτό, είναι το πιο καυτό παιχνίδι στο Λος Άντζελες.

Οι κατασκευαστές διαμερισμάτων σε όλη την πόλη κάνουν ουρά για να υποβάλουν προτάσεις για 100% προσιτές πολυκατοικίες. Η βιασύνη οφείλεται σε μια πολιτική που υπόσχεται να απλοποιήσει τη διαδικασία έγκρισης μειώνοντας τον προηγούμενο χρόνο αναμονής από περίπου ένα χρόνο σε 60 ημέρες.

Από τότε που η πόλη εφάρμοσε την πολιτική τον Δεκέμβριο του 2022, σχέδια για περίπου 42.300 μονάδες προσιτών κατοικιών έχουν υποβληθεί στην πόλη βάσει αυτού που είναι γνωστό ως Εκτελεστική Οδηγία 1 ή ED1, σύμφωνα με το γραφείο του δημάρχου, αναφέρει η Wall street journal.

Ενώ ορισμένοι κατασκευαστές λένε ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, περίπου 31.700 – ή το 75% αυτών των μονάδων – έχουν λάβει έγκριση μέχρι στιγμής. Αυτό είναι περισσότερο από το διπλάσιο του συνόλου των μονάδων προσιτών κατοικιών που έλαβαν το πράσινο φως κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την ED1, σύμφωνα με τα στοιχεία του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Η νέα διαδικασία μειώνει τις περιόδους δημόσιων ακροάσεων και τις ψηφοφορίες του Δημοτικού Συμβουλίου για έργα στέγασης, στα οποία συνολικά όλες οι μονάδες προορίζονται για ενοικιαστές που δεν κερδίζουν περισσότερο από το 80% του μέσου εισοδήματος της πόλης.

Προσελκύει και κατασκευαστές που δεν έχουν κατασκευάσει ποτέ πριν οικονομικά προσιτή στέγη

«Προσπάθειες όπως το ED1 δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη όρεξη για την κατασκευή μη πολυτελών διαμερισμάτων από κατασκευαστές σε τιμή αγοράς», δήλωσε στην Journal ο Τζέισον Γουόρντ, συν-διευθυντής του Κέντρου RAND για τη Στέγαση και την Αστεγία. «Απλώς πρέπει να δημιουργήσετε τις συνθήκες για γίνει αυτό».

Περισσότερα μέρη στις ΗΠΑ πειραματίζονται με παρόμοιες πολιτικές για τη μείωση της γραφειοκρατίας για οικονομικά προσιτή στέγαση, σε μια προσπάθεια να μετριάσουν τις ολοένα και μεγαλύτερες ελλείψεις στέγασης.

Ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ φέτος απέσυρε τον χαρακτηριστικό νόμο της Καλιφόρνια για την περιβαλλοντική αναθεώρηση, ο οποίος συχνά καθυστερεί την ανάπτυξη κατοικιών. Πιο πρόσφατα, οι ψηφοφόροι της Νέας Υόρκης ψήφισαν αρκετά μέτρα για την επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης για οικονομικά προσιτά έργα.

Στις αρχές του 2024, πέντε κατασκευαστές από εταιρείες σε όλη τη χώρα συγκεντρώθηκαν για να ξεκινήσουν την Passo, μια επιχείρηση με έδρα το Λος Άντζελες, ειδικά για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα ED1.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε ένα έργο 15 μονάδων, με περισσότερες από 600 άλλες μονάδες σε στάδια κατασκευής και σχεδιασμού. Η ED1 εξοικονόμησε στην Passo μήνες από το χρονοδιάγραμμα των δικαιωμάτων της και δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε μειωμένες αμοιβές.

«Η ED1 είναι ο μόνος λόγος που ήρθαμε εδώ», δήλωσε στην WSJ ο Ντάνιελ Γκλίμχερ, διευθυντής της Passo. «Πολυκατοικίες με επιτόκιο αγοράς δεν έχουν πραγματικά προβλεφθεί στο Λος Άντζελες».

Η ED1 δεν θα θεραπεύσει όλα τα προβλήματα στέγασης της πόλης. Τα υψηλά επιτόκια και ο βραδύτερος ρυθμός δανεισμού έχουν δυσκολέψει τα έργα προσιτής στέγασης να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση και να ξεκινήσουν. Και η αρχή στέγασης του Λος Άντζελες μείωσε τις επιδοτήσεις ενοικίου για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, κατηγορώντας τις ομοσπονδιακές περικοπές χρηματοδότησης.

Από την πλευρά των υψηλών απαιτήσεων, οι κατασκευαστές λένε ότι ο φόρος της πόλης στις συναλλαγές ακινήτων αξίας άνω των 5,3 εκατομμυρίων δολαρίων έχει οδηγήσει σε μεγάλη πτώση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην πόλη. Κατά συνέπεια, το Λος Άντζελες εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τον στόχο του 2029, που είναι η άδεια για 456.000 νέες οικιστικές μονάδες.

Τα νέα έργα ED1 έχουν αργήσει να αναπτυχθούν

Και δεν επευφημούν την πρωτοβουλία όλοι οι κατασκευαστές του Λος Άντζελες. Κάποιοι που συμμετείχαν στο ED1 προσπαθούν τώρα να πουλήσουν νεαποκτηθέντα οικόπεδα για να αποφύγουν την ανηφορική μάχη της κατασκευής.

Η πίεση κατοίκων συνοικιών να μην θέλουν φτηνά οικιστικά συγκροτήματα στις περιοχές τους οδήγησε τη δήμαρχο Κέρεν Μπας να επιβάλει περιορισμούς που κάποιοι λένε ότι έχουν μειώσει την αρχική πολιτική. Για παράδειγμα, το ED1 δεν ισχύει πλέον για έργα μονοκατοικιών. Η πόλη περιορίζει πλέον επίσης τον αριθμό των κινήτρων και των απαλλαγών από τα τέλη που λαμβάνουν οι κατασκευαστές για κάθε έργο ED1.

«Έχουν αποδυναμώσει σημαντικά το πρόγραμμα ED1», δήλωσε ο στην WSJ ο Στίβεν Σάιμπε, εργολάβος από το Λος Άντζελες. «Περιορίζει τις αναπτυξιακές σας δυνατότητες».

Η εταιρεία του, Generation Real Estate Partners, δεν είχε ποτέ αναπτύξει πλήρως προσιτές κατοικίες, αλλά ήταν από τις πρώτες που έσπευσαν όταν εισήχθη το ED1.

Υπέβαλε σχέδιο για ένα κτίριο 44 μονάδων, 100% προσιτό, στο Δυτικό Λος Άντζελες, το οποίο άνοιξε τον Αύγουστο. Ωστόσο, οι εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός πλήρως προσιτού συγκροτήματος κατοικιών είναι πιο εντατικές από όταν συστάθηκε η εταιρεία. Ο Σάιμπε περιέγραψε την εμπειρία του με την ED1 ως «μία και τελευταία».

Οι προσπάθειες για να καταστεί η ED1 μόνιμο μέρος της δημοτικής νομοθεσίας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ώστε να συνεχιστεί η επέκταση της χωροταξίας και να βελτιστοποιηθούν οι εγκρίσεις για έργα προσιτής στέγασης.

Ήδη, η διάταξη έχει δημιουργήσει μια σειρά από σχέδια προσιτής στέγασης στο Λος Άντζελες που δεν θα υπήρχαν χωρίς αυτήν.

«Πραγματικά έφερε την αγορά σε κίνηση», δήλωσε ο Dave Rand, δικηγόρος χρήσης γης.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Δύση: Οι πέντε γίγαντες που την τρομάζουν
Κόσμος

Οι 5 γίγαντες που τρομάζουν τη Δύση
Δώρα: Τα δημοφιλέστερα παιχνίδια και gadgets [γράφημα]
Tέχνη και Ζωή

Τα δημοφιλέστερα παιχνίδια και gadgets για δώρα [γράφημα]
Αμαζόνιος: Απειλείται ο ζωτικός πνεύμονας της γης [γράφημα]
Κλιματική αλλαγή

SOS Αμαζόνιος ! - Απειλείται ο ζωτικός πνεύμονας της γης [γράφημα]
iPhone Air: Απογοητευτική εκκίνηση – Γιατί το κοινό γύρισε την πλάτη στο νέο μοντέλο της Apple
World

Το iPhone Air δεν πετάει: Χλιαρή ζήτηση, ακριβή τιμή, χαμένες προσδοκίες
Τζέιμι Ντίμον: Όταν διοργάνωσε ένα πάρτι για τον βασιλιά Κάρολο
World

Όταν ο Τζέιμι Ντίμον διοργάνωσε ένα πάρτι για τον βασιλιά Κάρολο
Τομά Πικετί: Γιατί η Αριστερά πρέπει να αγκαλιάσει την ισότητα και να αντιμετωπίσει τις ελίτ
World

Τομά Πικετί: Γιατί η Αριστερά πρέπει να αγκαλιάσει την ισότητα και να αντιμετωπίσει τις ελίτ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
iPhone Air: Απογοητευτική εκκίνηση – Γιατί το κοινό γύρισε την πλάτη στο νέο μοντέλο της Apple
World

Το iPhone Air δεν πετάει: Χλιαρή ζήτηση, ακριβή τιμή, χαμένες προσδοκίες

Η Apple περίμενε θρίαμβο, αλλά οι πρώτες πωλήσεις του νέου, λεπτού iPhone Air αφήνουν σκιές

Νατάσα Σινιώρη
ΔΕΗ: Έως την άνοιξη του 2026 σε λειτουργία οι τρεις πρώτες μονάδες αποθήκευσης
Business

Πότε η ΔΕΗ βάζει στην πρίζα... τις πρώτες μονάδες αποθήκευσης

Δύο μονάδες 50 MW στην περιοχή της Κοζάνης μπαίνουν σε λειτουργία μέσα στο 2025, ενώ η τρίτη στο Αμύνταιο  θα μπει στην πρίζα το 2026

Μάχη Τράτσα
Ελβετικό φράγκο: Πώς θα λυθεί ο γρίφος – Η πρόταση των δανειοληπτών
Economy

Το θρίλερ του ελβετικού φράγκου - Στην αντεπίθεση οι δανειολήπτες

Κατάθεση μελέτης για το ελβετικό φράγκο ενόψει της δίκης στον Άρειο Πάγο - Το σχέδιο της κυβέρνησης

Ανδρομάχη Παύλου
Wall Street: Πώς η κρίση του 1907 έθεσε τα θεμέλια της Fed
World

Πώς η κρίση του 1907 έθεσε τα θεμέλια της Fed

Αυτή η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση ενέπνευσε το κίνημα νομισματικής μεταρρύθμισης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο εξελίξεις που ανεβάζουν το θερμόμετρο του rebalancing
Xρηματιστήριο Αθηνών

Γιατί «ανεβαίνει» το θερμόμετρο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Τι απάντησε ο MSCI στον ΟΤ σχετικά με την επίσπευση της διαδικασίας αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Unilever: Τρεις ιστορικές μάρκες υπό πώληση – Tο μεγάλο στοίχημα της Unilever
World

Πωλούνται τρεις ιστορικές μάρκες της Unilever

Η Unilever εξετάζει την πώληση ιστορικών βρετανικών προϊόντων καθώς αναπροσαρμόζει το επιχειρηματικό της χαρτοφυλάκιο

Νατάσα Σινιώρη
Schneider Electric: Ενεργειακή ασφάλεια και πράσινη μετάβαση
Τεχνολογία

Schneider Electric: Πώς τα κράτη θα γίνουν ανεξάρτητα ενεργειακά

Στο πλαίσιο του Innovation Summit της Schneider Electric, κορυφαίοι εμπειρογνώμονες ανέλυσαν πώς οι χώρες μπορούν να διασφαλίσουν την ενεργειακή τους ανεξαρτησία

Γιώργος Πολύζος
Malls: Gen Z και Millennials φέρνουν την επόμενη μέρα
World

Τα... νέα «κόλπα» των malls

Ευεξία, ψυχαγωγία, δράση και παιχνίδια «μπαίνουν» στα malls - Στόχος να προσελκύσουν επισκέπτες για να... ψωνίσουν

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από World
Δύση: Οι πέντε γίγαντες που την τρομάζουν
Κόσμος

Οι 5 γίγαντες που τρομάζουν τη Δύση

Ποιοι είναι αυτοί οι νέοι γίγαντες και πώς μπορούμε να τους νικήσουμε;

Αμαζόνιος: Απειλείται ο ζωτικός πνεύμονας της γης [γράφημα]
Κλιματική αλλαγή

SOS Αμαζόνιος ! - Απειλείται ο ζωτικός πνεύμονας της γης [γράφημα]

Νέα προσπάθεια ώστε να «ανοίξει» πάλι η «βιομηχανία» αποψίλωσης στον Αμαζόνιο

iPhone Air: Απογοητευτική εκκίνηση – Γιατί το κοινό γύρισε την πλάτη στο νέο μοντέλο της Apple
World

Το iPhone Air δεν πετάει: Χλιαρή ζήτηση, ακριβή τιμή, χαμένες προσδοκίες

Η Apple περίμενε θρίαμβο, αλλά οι πρώτες πωλήσεις του νέου, λεπτού iPhone Air αφήνουν σκιές

Νατάσα Σινιώρη
Τζέιμι Ντίμον: Όταν διοργάνωσε ένα πάρτι για τον βασιλιά Κάρολο
World

Όταν ο Τζέιμι Ντίμον διοργάνωσε ένα πάρτι για τον βασιλιά Κάρολο

Ο βασιλιάς δεν παρευρέθηκε, αλλά διασημότητες και μέλη της βρετανικής αριστοκρατίας έκαναν πρόποση στον μονάρχη στα νέα κεντρικά γραφεία της JPMorgan

Τομά Πικετί: Γιατί η Αριστερά πρέπει να αγκαλιάσει την ισότητα και να αντιμετωπίσει τις ελίτ
World

Τομά Πικετί: Γιατί η Αριστερά πρέπει να αγκαλιάσει την ισότητα και να αντιμετωπίσει τις ελίτ

Ο Γάλλος οικονομολόγος Τομά Πικετί αναλύει στη συνέντευξή του στους Financial Times γιατί η Αριστερά χρειάζεται νέα ατζέντα για το μέλλον

Αρχοντία Κάτσουρα
Walmart: Το μεγάλο της ντεμπούτο στη Νότια Αφρική με καινοτόμο κατάστημα
World

Η αμερικανική αλυσίδα που ανοίγει πρώτη φορά κατάστημα στην Αφρική

Η Walmart κάνει το πρώτο βήμα της στην Αφρική, φέρνοντας μοναδικά προϊόντα και νέες ευκαιρίες για τους καταναλωτές στη Νότια Αφρική

Gen Alpha: Η γενιά που θα επαναπροσδιορίσει την εργασία από την αρχή
World

Gen Alpha και εργασία: Πώς η νέα γενιά αλλάζει την αγορά εργασίας

Η Gen Alpha ετοιμάζεται να εισέλθει στην αγορά εργασίας φέρνοντας νέες προτεραιότητες, διαφορετικές συνήθειες και μοναδικό τρόπο συνεργασίας

Αλεξάνδρα Τάνκα
Latest News
Δημοπρασία: Ο Superman επέστρεψε και…έπιασε 9,12 εκατ. δολάρια
Tέχνη και Ζωή

Superman: Ξεχασμένο κομικ πωλήθηκε πάνω από 9,12 εκατ. δολάρια

Κρυμμένο για δεκαετίες κάτω από εφημερίδες, το αυθεντικό Superman #1 του 1939 ανακαλύφθηκε τυχαία από τρία αδέλφια στην Καλιφόρνια και έγινε το ακριβότερο κόμικ που έχει πουληθεί ποτέ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τελικά θα καταστρέψει τις θέσεις εργασίας;
Tεχνητή νοημοσύνη

Τελικά θα καταστρέψει τις θέσεις εργασίας; Τι βλέπει ο «νονός της Τεχνητής Νοημοσύνης»

Αλληλοσυγκρουόμενες οι απόψεις για το μέλλον με την Τεχνητή Νοημοσύνη - Προειδοποιήσεις στην C-suite

Δύση: Οι πέντε γίγαντες που την τρομάζουν
Κόσμος

Οι 5 γίγαντες που τρομάζουν τη Δύση

Ποιοι είναι αυτοί οι νέοι γίγαντες και πώς μπορούμε να τους νικήσουμε;

Δώρα: Τα δημοφιλέστερα παιχνίδια και gadgets [γράφημα]
Tέχνη και Ζωή

Τα δημοφιλέστερα παιχνίδια και gadgets για δώρα [γράφημα]

Οι γιορτές πλησιάζουν και οι επιλογές είναι πολλές - Ποιος μπορεί να αντισταθεί στα δώρα;

Αμαζόνιος: Απειλείται ο ζωτικός πνεύμονας της γης [γράφημα]
Κλιματική αλλαγή

SOS Αμαζόνιος ! - Απειλείται ο ζωτικός πνεύμονας της γης [γράφημα]

Νέα προσπάθεια ώστε να «ανοίξει» πάλι η «βιομηχανία» αποψίλωσης στον Αμαζόνιο

iPhone Air: Απογοητευτική εκκίνηση – Γιατί το κοινό γύρισε την πλάτη στο νέο μοντέλο της Apple
World

Το iPhone Air δεν πετάει: Χλιαρή ζήτηση, ακριβή τιμή, χαμένες προσδοκίες

Η Apple περίμενε θρίαμβο, αλλά οι πρώτες πωλήσεις του νέου, λεπτού iPhone Air αφήνουν σκιές

Νατάσα Σινιώρη
Ιδιοκατοίκηση: Πώς αύξησε τον πλούτο των Ελλήνων [γραφήματα]
Economy

Πώς η ιδιοκατοίκηση αύξησε τον πλούτο των Ελλήνων [γραφήματα]

Η σύγκριση της Ελλάδας με την ευρωζώνη - Τι συμβαίνει με το πλουσιότερο και τμήμα του πληθωσμού

Τζέιμι Ντίμον: Όταν διοργάνωσε ένα πάρτι για τον βασιλιά Κάρολο
World

Όταν ο Τζέιμι Ντίμον διοργάνωσε ένα πάρτι για τον βασιλιά Κάρολο

Ο βασιλιάς δεν παρευρέθηκε, αλλά διασημότητες και μέλη της βρετανικής αριστοκρατίας έκαναν πρόποση στον μονάρχη στα νέα κεντρικά γραφεία της JPMorgan

Στεγαστική κρίση: Στα «πράσινα» κτήρια η λύση – Τι «βλέπει» το Bruegel
Ακίνητα

Το «κλειδί» για φθηνότερα σπίτια στην Ευρώπη

Πώς θα λυθεί η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη μέσω της ενεργειακής πολιτικής - Οι προτάσεις του Bruegel

Ναταλία Δανδόλου
Τομά Πικετί: Γιατί η Αριστερά πρέπει να αγκαλιάσει την ισότητα και να αντιμετωπίσει τις ελίτ
World

Τομά Πικετί: Γιατί η Αριστερά πρέπει να αγκαλιάσει την ισότητα και να αντιμετωπίσει τις ελίτ

Ο Γάλλος οικονομολόγος Τομά Πικετί αναλύει στη συνέντευξή του στους Financial Times γιατί η Αριστερά χρειάζεται νέα ατζέντα για το μέλλον

Αρχοντία Κάτσουρα
Walmart: Το μεγάλο της ντεμπούτο στη Νότια Αφρική με καινοτόμο κατάστημα
World

Η αμερικανική αλυσίδα που ανοίγει πρώτη φορά κατάστημα στην Αφρική

Η Walmart κάνει το πρώτο βήμα της στην Αφρική, φέρνοντας μοναδικά προϊόντα και νέες ευκαιρίες για τους καταναλωτές στη Νότια Αφρική

Gen Alpha: Η γενιά που θα επαναπροσδιορίσει την εργασία από την αρχή
World

Gen Alpha και εργασία: Πώς η νέα γενιά αλλάζει την αγορά εργασίας

Η Gen Alpha ετοιμάζεται να εισέλθει στην αγορά εργασίας φέρνοντας νέες προτεραιότητες, διαφορετικές συνήθειες και μοναδικό τρόπο συνεργασίας

Αλεξάνδρα Τάνκα
Time Out: Η λίστα με τους πιο κουλ δρόμους στον κόσμο – Ποια θέση κέρδισε η Θεσσαλονίκη
Τουρισμός

Time Out: Η λίστα με τους πιο κουλ δρόμους στον κόσμο – Ποια θέση κέρδισε η Θεσσαλονίκη

Οι συντάκτες του Time Out εντόπισαν μερικούς δρόμους που παραμένουν ζεστοί

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
EssilorLuxottica: Eξετάζει την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού 5%-10% στην Giorgio Armani
World

Η EssilorLuxottica διεκδικεί θέση στην Armani εν μέσω αναδιάρθρωσης

Η EssilorLuxottica φέρεται έτοιμη να αποκτήσει ποσοστό 5%-10% στην Giorgio Armani, χωρίς να επιδιώκει ενεργό ρόλο στη διοίκηση

Νατάσα Σινιώρη
Κακοκαιρία: Οι δήμοι που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Κοινωνία

Κακοκαιρία: Οι δήμοι που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύει για τρεις μήνες

COP30: Συμφωνία για την ενίσχυση των σχεδίων για το κλίμα
Κλιματική αλλαγή

COP30: Συμφωνία για την ενίσχυση των σχεδίων για το κλίμα

Το διαφαινόμενο χάσμα μεταξύ του τι είναι απαραίτητο και αυτού που οι χώρες κάνουν στην πραγματικότητα ή δεσμεύονται να επιδιώξουν

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο