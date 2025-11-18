Ζελένσκι και ισπανικές εταιρείες άμυνας υπογράφουν συμφωνία συνεργασίας

Συμφωνία αμυντικής συνεργασίας πρόκειται να υπογράψει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ισπανικές εταιρείες, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μαδρίτη την Τρίτη, σύμφωνα με ισπανόφωνο κυβερνητικό αξιωματούχο που μίλησε στο Βloomberg.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει την Indra Sistemas SA, τη μεγαλύτερη αμυντική εταιρεία της Ισπανίας, καθώς και μικρότερες εταιρείες άμυνας και τεχνολογίας

Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με 13 εταιρείες άμυνας και τεχνολογίας, μαζί με την Υπουργό Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες, σύμφωνα με δεύτερο αξιωματούχο που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, σε μια σύνοδο κορυφής με σκοπό να αναδείξει τις πλήρεις δυνατότητες της ισπανικής αμυντικής βιομηχανίας.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει την Indra Sistemas SA, τη μεγαλύτερη αμυντική εταιρεία της Ισπανίας, καθώς και μικρότερες εταιρείες άμυνας και τεχνολογίας.

Η επίσκεψη του Ουκρανού ηγέτη στην Ισπανία πραγματοποιείται σε μια στιγμή που το Κίεβο επιδιώκει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή υποστήριξη στην προσπάθειά του να αποκρούσει την πλήρη εισβολή της Ρωσίας, με το στρατό της Μόσχας να προχωρά προς την οχυρωμένη πόλη του Ποκρόβσκ. Ο Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα ότι οι προτεραιότητες της Ουκρανίας είναι η εξασφάλιση συστημάτων αεροπορικής άμυνας και πυραύλων, προσθέτοντας σε μια ανάρτηση στο X την Κυριακή ότι η επίσκεψη στην Ισπανία είχε προετοιμαστεί «εδώ και πολύ καιρό».

H Ισπανία στο πρόγραμμα PURL

Τον περασμένο μήνα, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επιβεβαίωσε ότι η Ισπανία θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Λίστα Προτεραιοτήτων της Ουκρανίας», γνωστό ως PURL. Ο Ζελένσκι και ο Σάντσεθ έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν το απόγευμα της Τρίτης, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις με τον βασιλιά Φελίπε VI και επισκέψεις σε πολιτικά και πολιτιστικά ιδρύματα.

Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τη Δευτέρα τη Γαλλία, όπου εξασφάλισε μια προκαταρκτική συμφωνία για την αγορά έως και 100 μαχητικών αεροσκαφών Rafale από την Dassault Aviation SA. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα την προηγούμενη μέρα, ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία για την εξασφάλιση προμηθειών φυσικού αερίου για την ερχόμενη χειμερινή περίοδο θέρμανσης.