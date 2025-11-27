Apple: Κόντρα με την Ινδία και κίνδυνος προστίμου 38 δισ. δολαρίων

Η Apple ζητά από Ινδούς δικαστές να κηρύξουν παράνομο τον νόμο που επιτρέπει στην CCI (Επιτροπή Ανταγωνισμού) να χρησιμοποιεί τον παγκόσμιο κύκλο εργασιών κατά τον υπολογισμό των προστίμων

Τεχνολογία 27.11.2025, 20:30
Η Apple αμφισβητεί τον νέο νόμο περί αντιμονοπωλιακών κυρώσεων της Ινδίας, βάσει του οποίου η αμερικανική εταιρεία θα μπορούσε ενδεχομένως να αντιμετωπίσει πρόστιμο έως και 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο στο Ανώτατο Δικαστήριο του Δελχί, το οποίο αποκαλύπτει το Reuters.

Η προσφυγή αυτή είναι η πρώτη κατά του αντιμονοπωλιακού νόμου της ασιατικής χώρας, ο οποίος από πέρυσι επιτρέπει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ινδίας (CCI) να χρησιμοποιεί τον παγκόσμιο κύκλο εργασιών κατά τον υπολογισμό των κυρώσεων που επιβάλλει σε εταιρείες για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους στην αγορά.

Από το 2022, η Match, μητρική του Tinder και ινδικές νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί σε μια αντιμονοπωλιακή διαμάχη με την Apple στο CCI, όπου οι ερευνητές εξέδωσαν πέρυσι μια έκθεση που ανέφερε ότι η αμερικανική εταιρεία είχε εμπλακεί σε «καταχρηστική συμπεριφορά» στην αγορά εφαρμογών του λειτουργικού συστήματος iOS των συσκευών iPhone.

Η Apple αρνήθηκε κάθε κατηγορία και το CCI δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση στην υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων.

Η εταιρεία μάλιστα ζητά από τους δικαστές να κηρύξουν παράνομο τον νόμο του 2024 που επέτρεψε στο CCI να χρησιμοποιεί τον παγκόσμιο κύκλο εργασιών, δηλαδή όχι μόνο τα έσοδα στην Ινδία, κατά τον υπολογισμό των ποινών, σύμφωνα με το 545 σελίδων έγγραφο που κατέθεσε στο δικαστήριο, το οποίο δεν είναι δημόσιο.

Η «μέγιστη έκθεση σε πρόστιμο» της Apple, ύψους 10% του μέσου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, που προέρχεται από όλες τις υπηρεσίες της παγκοσμίως, για τρία οικονομικά έτη έως το 2024, θα μπορούσε να ανέλθει σε περίπου 38 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε η εταιρεία στην κατάθεσή της.

Μια τέτοια «ποινή που βασίζεται στον παγκόσμιο κύκλο εργασιών… θα ήταν προδήλως αυθαίρετη, αντισυνταγματική, κατάφωρα δυσανάλογη, άδικη», προσθέτει.

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες διατρέχουν επίσης κίνδυνο να τους επιβληθούν πρόστιμα έως και 10% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους για παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναδρομική επιβολή

Η Apple επικαλέστηκε τη χρήση των νέων κανόνων από το CCI για πρώτη φορά στις 10 Νοεμβρίου σε μια άσχετη υπόθεση, όπου εφαρμόστηκαν αναδρομικά σε μια παράβαση από την επηρεαζόμενη εταιρεία μια δεκαετία νωρίτερα.

Η Apple «δεν έχει άλλη επιλογή από το να ασκήσει αυτή την συνταγματική προσφυγή τώρα για να αποφύγει την αναδρομική επιβολή κυρώσεων εναντίον της», υποστήριξε.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι είναι ένας μικρός παίκτης σε σύγκριση με το Android της Google, το οποίο είναι ο κυρίαρχος παίκτης στην ινδική αγορά. Ωστόσο, η βάση των smartphone της Apple έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ινδία, σύμφωνα με την Counterpoint Research.

H Apple, τα χαρτικά και τα… παιχνίδια

Η CCI διαπίστωσε πέρυσι ότι η Apple δεν επέτρεπε σε κανέναν τρίτο επεξεργαστή πληρωμών να παρέχει υπηρεσίες για αγορές εντός εφαρμογής, όπου η χρέωση θα μπορούσε να φτάσει έως και 30%. Σε ιδιωτική υποβολή στο CCI η ανταγωνίσττρια της Apple, Match, υποστήριξε ότι ένα πρόστιμο που βασίζεται στον παγκόσμιο κύκλο εργασιών θα μπορούσε «να λειτουργήσει ως σημαντικός αποτρεπτικός παράγοντας κατά της υποτροπής».

Στην κατάθεσή της στο δικαστήριο, η Apple υποστήριξε ότι η Ινδία θα έπρεπε να επιβάλει πρόστιμο μόνο με βάση τα έσοδα της συγκεκριμένης μονάδας που παραβιάζει την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, δίνοντας ένα παράδειγμα ενός πωλητή παιχνιδιών που διατηρεί μια επιχείρηση χαρτικών.

Θα ήταν αυθαίρετο και δυσανάλογο να επιβληθεί πρόστιμο στον συνολικό κύκλο εργασιών της επιχείρησης χαρτικών, ύψους 20.000 ρουπιών, όταν η παράβαση αφορά μόνο την επιχείρηση παιχνιδιών που κερδίζει 100 ρουπίες, ανέφερε.

Η αγωγή της Apple θα εκδικαστεί στις 3 Δεκεμβρίου.

«Ο τροποποιημένος νόμος καθιστά σαφές ότι η CCI μπορεί να λάβει υπόψη τον παγκόσμιο κύκλο εργασιών», δήλωσε στο Reuters ο Γκαουτάμ Σαχί, συνεργάτης στον τομέα του δικαίου ανταγωνισμού στην ινδική δικηγορική εταιρεία Dua Associates. «Θα είναι δύσκολο να πειστεί το δικαστήριο να παρέμβει σε σαφώς καθορισμένη νομοθετική πολιτική».

