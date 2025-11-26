Apple: Ίσως ξεπεράσει την Samsung για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια

Η Apple αναμένεται να πουλήσει περισσότερα smartphone από τη Samsung το 2025, για πρώτη φορά τα τελευταία 14 χρόνια, αναφέρει στο τελευταίο της σημείωμα η Counterpoint Research.

Πιο συγκεκριμένα, η Counterpoint εκτιμά ότι η Apple θα αποστείλει στους μεταπωλητές περίπου 243 εκατομμύρια μονάδες iPhone φέτος, ενώ η Samsung εκτιμάται ότι θα προωθήσει στην αγορά 235 εκατομμύρια συσκευές. Η Apple είναι πιθανό να καταλήξει με μερίδιο 19,4% στην παγκόσμια αγορά smartphone, ενώ το μερίδιο της Samsung θα είναι 18,7%, αναφέρει η εταιρεία ερευνών.

Σημειώνεται ότι οι αποστολές αναφέρονται στον αριθμό των συσκευών που αποστέλλουν οι προμηθευτές στα κανάλια λιανικής και δεν ισοδυναμούν άμεσα με τις πωλήσεις. Ωστόσο, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη ζήτηση και τις προσδοκίες πωλήσεων από τους κατασκευαστές smartphone.

Η επιτυχία της Apple οφείλεται στη σειρά iPhone 17 που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο , η οποία, σύμφωνα με την Counterpoint, έφερε στην αμερικανική εταιρεία μια «καλοκαιρινή εκδοχή» της εορταστικής περιόδου πωλήσεων του Δεκεμβρίου.

Οι πωλήσεις της σειράς iPhone 17 στις ΗΠΑ — συμπεριλαμβανομένου του iPhone Air — κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων εβδομάδων μετά την κυκλοφορία ήταν 12% υψηλότερες από αυτές της σειράς iPhone 16, εξαιρουμένου του iPhone 16e, ανέφερε η εταιρεία μετρήσεων. Στην Κίνα, μια κρίσιμη αγορά για την Apple, οι πωλήσεις της σειράς iPhone 17 κατά την ίδια περίοδο ήταν 18% υψηλότερες από τον προκάτοχό της.

«Πέρα από την εξαιρετικά θετική υποδοχή της αγοράς για τη σειρά iPhone 17, ο βασικός παράγοντας πίσω από τις αναβαθμισμένες προοπτικές αποστολών έγκειται στο σημείο καμπής του κύκλου αντικατάστασης. Οι καταναλωτές που αγόρασαν smartphone κατά την περίοδο της πανδημίας εισέρχονται τώρα στη φάση αναβάθμισης», αναφέρουν οι αναλυτές της Counterpoint Research.

Εν τω μεταξύ, η Samsung θα μπορούσε να αντιμετωπίσει προκλήσεις στην χαμηλή έως μεσαία βαθμίδα της αγοράς smartphone ανταγωνιζόμενη Κινέζους παίκτες, κάτι που θα μπορούσε να εμποδίσει την ικανότητα του νοτιοκορεατικού γίγαντα να ανακτήσει την κορυφαία θέση, αναφέρει η Counterpoint.

Μακροπρόθεσμη ώθηση για την Apple

Η Counterpoint Research προβλέπει ότι η Apple θα κατέχει την κορυφαία θέση στην παγκόσμια αγορά smartphone έως το 2029. Οι αναλυτές εξήγησαν μερικούς λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Καταρχήν, 358 εκατομμύρια μεταχειρισμένα iPhones πωλήθηκαν μεταξύ 2023 και δεύτερου τριμήνου του 2025.

«Αυτοί οι χρήστες είναι επίσης πιθανό να αναβαθμίσουν σε ένα νέο iPhone τα επόμενα χρόνια. Αυτοί οι παράγοντες θα διαμορφώσουν μια σημαντική βάση ζήτησης, η οποία αναμένεται να διατηρήσει την αύξηση των αποστολών iPhone τα επόμενα τρίμηνα», ανέφερε η Counterpoint Research.

Η Apple επωφελήθηκε από χαμηλότερο από το αναμενόμενο αντίκτυπο των δασμών, δεδομένης της εμπορικής εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Αυτό βοήθησε την ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού της Apple και την ανάπτυξη σε ορισμένες περιοχές, όπως οι αναδυόμενες αγορές. Ο τεχνολογικός γίγαντας επωφελήθηκε επίσης από το ασθενέστερο δολάριο ΗΠΑ και τις «ανθεκτικές οικονομικές προοπτικές» που ενίσχυσαν την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

«Με αυτούς τους διαρθρωτικούς ούριους ανέμους, η Apple βρίσκεται σε καλή θέση για να ξεπεράσει τη Samsung σε ετήσιες αποστολές το 2025», αναφέρουν οι αναλυτές της εταιρείας.

Εν τω μεταξύ, η Apple αναμένεται να κυκλοφορήσει το iPhone 17e εισαγωγικής κατηγορίας τον επόμενο χρόνο, καθώς και ένα αναδιπλούμενο smartphone, σύμφωνα με προβλέψεις της Counterpoint. Η ερευνητική εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει ότι οι προηγουμένως ανακοινωθείσες βελτιώσεις στην εικονική βοηθό Siri της Apple, καθώς και μια «σημαντική ανανέωση του σχεδιασμού του iPhone» το 2027, θα υποστηρίξουν επίσης την κυριαρχία της Apple τα επόμενα χρόνια.

«Επεκτείνοντας τη γκάμα της σε πολλαπλά επίπεδα τιμών, συμπεριλαμβανομένης της αναπτυσσόμενης σειράς «e», και πιθανές προσαρμογές στους κύκλους κυκλοφορίας των Pro και Base, η Apple τοποθετείται στρατηγικά για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση από τους επίδοξους καταναλωτές, ιδίως στις αναδυόμενες αγορές, και να ενισχύσει την παρουσία της στο τμήμα της χαμηλότερης premium κατηγορίας, το οποίο προβλέπεται να αναπτυχθεί ταχύτερα από τη συνολική αγορά», αναφέρει η Counterpoint.

«Δεδομένης της αυξανόμενης προτίμησης για το οικοσύστημα iOS, της συμβατότητας μεταξύ των συσκευών και ενός σημαντικού αριθμού παλαιότερων μοντέλων εντός της εγκατεστημένης βάσης της Apple που πρόκειται να ανανεωθούν, η Apple θα διατηρήσει το προβάδισμα έναντι άλλων κατασκευαστών πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) smartphone μέχρι το τέλος της δεκαετίας», καταλήγει η εταιρεία ερευνών.