Ρόμπερτ Ντιβάλ: Πέθανε ο σπουδαίος βετεράνος του Χόλιγουντ

O βραβευμένος με Όσκαρ βετεράνος του Χόλιγουντ και κομμάτι του μυθικού Nονού, Ρόμπερτ Ντιβάλ, έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 95 ετών.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η σύζυγός του σε ανάρτηση στο Facebook το πρωί της Δευτέρας γράφοντας:

«Χθες αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μου σύζυγο, τον αγαπημένο μου φίλο και έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς των καιρών μας. Ο Μπομπ απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από αγάπη και παρηγοριά».

«Το πάθος του για την τέχνη του αντιστοιχούσε μόνο στη βαθιά του αγάπη για τους χαρακτήρες, ένα υπέροχο γεύμα και την κηδεμονία. Για κάθε έναν από τους πολλούς ρόλους του, ο Μπομπ έδωσε τα πάντα στους χαρακτήρες του και στην αλήθεια του ανθρώπινου πνεύματος που αντιπροσώπευαν» πρόσθεσε.

Η Λουτσιάνα Ντιβάλ ζήτησε ιδιωτικότητα για την οικογένεια καθώς γιορτάζουν τις αναμνήσεις του.

«Λατρεύω τη μυρωδιά της ναπάλμ το πρωί»

Ο κόσμος της έβδομης τέχνης θρηνεί την απώλεια του Ρόμπερτ Ντιβάλ, του εμβληματικού ηθοποιού που με την ερμηνεία του στον Νονό και τον ρόλο του στο Αποκάλυψη Τώρα, επαναπροσδιόρισε την έννοια του κινηματογραφικού ρεαλισμού.

Ο ρόλος που τον εκτόξευσε στην παγκόσμια ελίτ, αυτός του Τομ Χέιγκεν, του ψύχραιμου δικηγόρου και συμβούλου της οικογένειας Κορλεόνε στον Νονό του Φράνσις Φορντ Κόπολα το 1972 του χάρισε την πρώτη από τις επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ, όμως ο ίδιος παρέμεινε ένας άνθρωπος των αρχών.

Χαρακτηριστική ήταν η άρνησή του να συμμετάσχει στο τρίτο μέρος της τριλογίας λόγω οικονομικών διαφορών με την παραγωγή.

«Ήταν ζήτημα αρχής. Όλοι το έκαναν για τα χρήματα. Γιατί να περιμένεις 15 χρόνια για να κάνεις ένα σίκουελ;», είχε δηλώσει ο Ντιβάλ σε συνέντευξή του, στηλιτεύοντας το γεγονός ότι η αμοιβή του ήταν δυσανάλογα μικρή σε σχέση με εκείνη του Αλ Πατσίνο.

Πριν από τον Νονό, ο Ντιβάλ είχε ήδη κάνει αίσθηση ως ο μυστηριώδης Μπου Ράντλι στο Σκιές στη Σιωπή (1962), ενώ αργότερα χάρισε στο κοινό μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ατάκες στην ιστορία του σινεμά ως Αντισυνταγματάρχης Κίλγκορ στο Αποκάλυψη Τώρα.

«Λατρεύω τη μυρωδιά της ναπάλμ το πρωί», έλεγε στην ταινία, μια φράση που έμεινε στην ιστορία ως σύμβολο του παραλόγου του πολέμου.

Πολεμιστής στο Χόλιγουντ

Ο Ντιβάλ γεννήθηκε στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια – ο πατέρας του ήταν αξιωματικός του ναυτικού –, φοίτησε στο Principia College στο Ιλινόις και υπηρέτησε στον στρατό κατά τη διάρκεια του Κορεατικού Πολέμου πριν μετακομίσει στη Νέα Υόρκη και σπουδάσει θέατρο με τον διάσημο προπονητή υποκριτικής Σάνφορντ Μάισνερ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μοιραζόταν ένα διαμέρισμα με τον Ντάστιν Χόφμαν και έκανε παρέα με τον Τζιν Χάκμαν, έναν άλλο νεαρό ηθοποιό που θα γινόταν φίλος και συνοδοιπόρος του στα επόμενα χρόνια.

O Nτιβάλ δεν περιορίστηκε στους ρόλους των «σκληρών».

Το 1983 κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία Tender Mercies, όπου υποδύθηκε έναν ξεπεσμένο τραγουδιστή της κάντρι, ερμηνεύοντας ο ίδιος τα τραγούδια του φιλμ.

Από το δυστοπικό THX 1138 του Τζορτζ Λούκας μέχρι το τηλεοπτικό έπος Lonesome Dove, η γκάμα του ήταν ανεξάντλητη, αποδεικνύοντας ότι μπορούσε να μεταμορφωθεί με την ίδια ευκολία σε στρατιωτικό, καουμπόη ή ακόμα και σε ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Στάλιν και ο Άντολφ Άιχμαν.

Στη διάρκεια της καριέρας του έγινε σκηνοθέτης και σεναριογράφος σε παραγωγές στις οποίες συμπρωταγωνιστούσε όπως τα The Apostle (1997), Assassination Tango και Wild Horses.

Μια ήρεμη δύναμη που δίδαξε τι σημαίνει αυθεντική ερμηνεία στη μεγάλη οθόνη και για τους συναδέλφους του «απόλυτος στρατηγός της υποκριτικής» ο Ντιβάλ ήταν ένας ηθοποιός αρχών που προτίμησε την αξιοπρέπεια από τα εκατομμύρια του Χόλιγουντ.

«Η υποκριτική δεν είναι να γίνεσαι κάποιος άλλος, αλλά να βρίσκεις την ομοιότητα μέσα σε αυτό που φαίνεται διαφορετικό, και στη συνέχεια να βρίσκεις τον εαυτό σου εκεί μέσα» είχε πει.

Παρέμεινε ενεργός μέχρι και τη δεκαετία του 2010, κερδίζοντας άλλη μια υποψηφιότητα για Όσκαρ στα 84 του για την ταινία Ο Δικαστής το 201.

Aφοσιωμένος φίλος του Μπους

Παντρεμένος τέσσερις φορές, ο τελευταίος γάμος του Ντουβάλ ήταν με την Αργεντινή ηθοποιό-σκηνοθέτη Λουτσιάνα Πεδράζα, η οποία ήταν 41 χρόνια νεότερη, το 2004.

Ο Ντιβάλ ήταν ορκισμένος Ρεπουμπλικανός, παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του Τζορτζ Μπους του νεότερου, συγκέντρωσε χρήματα για την υποψηφιότητα του Μιτ Ρόμνεϊ και συμμετείχε στην παραγωγή ενός βίντεο στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών το 2008.

Του απονεμήθηκε το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνών κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπους το 2004.

Η δήλωση του εκπροσώπου του Ντουβάλ πρόσθεσε τη Δευτέρα ότι δεν θα πραγματοποιηθεί επίσημη τελετή.

Αντίθετα, «η οικογένεια ενθαρρύνει όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να το κάνουν με τρόπο που να αντικατοπτρίζει τη ζωή που έζησε, παρακολουθώντας μια υπέροχη ταινία, λέγοντας μια καλή ιστορία γύρω από ένα τραπέζι με φίλους ή κάνοντας μια βόλτα με το αυτοκίνητο στην εξοχή για να εκτιμήσουν την ομορφιά του κόσμου» σημειώνει το ABC.

