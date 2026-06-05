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Ζελένσκι σε Πούτιν: «Η ρωσική πλευρά επιλέγει και πάλι τον πόλεμο»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε με ένα σύντομο βίντεο την απάντηση Πούτιν ο οποίος ζήλωσε πως δεν βρίσκει λόγο για συνάντηση προτού υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Κόσμος 05.06.2026, 21:14
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Ζελένσκι σε Πούτιν: «Η ρωσική πλευρά επιλέγει και πάλι τον πόλεμο»
Σοφοκλής Αρχοντάκης

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απάντησε στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, σχολιάζοντας την απάντησή του ως «αδύναμη» και προσθέτοντας πως δεν σκοπεύει να σταματήσει τον πόλεμο.

Βιντεοσκοπώντας ο ίδιος την απάντησή του και ανεβάζοντάς την στον λογαριασμό του στην εφαρμογή Telegram, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, κατηγόρησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι «δεν θέλει να παραδεχτεί ότι ο πόλεμός του ευχαριστεί μόνο τον ίδιο και όσους βγάζουν λεφτά από αυτόν, όλοι τους χαμογελούσαν πολύ σήμερα».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως «μέχρι στιγμής δεν βρίσκει τον λόγο» να συναντηθεί κατ’ ιδίαν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού πρώτα πρέπει να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι συμφωνίες και ρυθμίσεις, όχι για έξι μήνες ή ένα χρόνο, αλλά μακροπρόθεσμα», πρόσθεσε. «Πρώτα όμως πρέπει να καταλήξουμε σε μια λύση, και αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης» ανέφερε σχετικά.

Η απάντησή αυτή του Βλαντιμίρ Πούτιν εκλαμβάνεται και ως άρνηση εκκίνησης της κατάπαυσης του πυρός, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Η Ρωσία θεωρεί πως έχει την πρωτοβουλία στο πεδίο πιέζοντας την Ουκρανία σε Χερσώνα και Κονσταντινιέβκα.

Η ανακοίνωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram

Δυστυχώς, η ρωσική πλευρά επιλέγει και πάλι τον πόλεμο, όλοι άκουσαν τη σημερινή απάντηση. Μια αδύναμη απάντηση. Απλά δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο. Νομίζω ότι πολλοί στον κόσμο απογοητεύτηκαν από αυτή την απάντηση.

Δεν θέλει να αλλάξει τίποτα και δεν θέλει να παραδεχτεί ότι ο πόλεμός του ευχαριστεί μόνο τον ίδιο και όσους βγάζουν λεφτά από αυτόν, όλοι τους χαμογελούσαν πολύ σήμερα. Επομένως, πρέπει να μειωθούν τα χρήματα στη Ρωσία και να ασκηθεί περισσότερη πίεση στη Ρωσία. Ευχαριστώ όλους όσους μας βοηθούν!

Ευχαριστώ όλους όσους είναι με την Ουκρανία, που θέλουν πραγματική ειρήνη.

Πηγή: In.gr

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