Κρυπτονομίσματα: Οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες ετοιμάζουν δίκτυο tokenized καταθέσεων

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Να λανσάρουν το 2027 ένα νέο δίκτυο tokenized καταθέσεων σχεδιάζουν οι μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη απειλή από τις εταιρείες που διαχειρίζονται κρυπτονομίσματα, οι οποίες επιδιώκουν να διευρύνουν την παρουσία τους στον χρηματοπιστωτικό τομέα υπό τη φιλικότερη προς τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Το νέο δίκτυο θα συνδέει τα παραδοσιακά συστήματα πληρωμών με την υποδομή blockchain πάνω στην οποία λειτουργούν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Τη λειτουργία του θα αναλάβει η εταιρεία πληρωμών The Clearing House, η οποία ανήκει από κοινού στις μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων οι JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup και Wells Fargo, αναφέρει η Wall Street Journal.

Η πρωτοβουλία θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μέχρι σήμερα προσπάθειες γεφύρωσης του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος με τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Μέσω του νέου δικτύου, οι tokenized καταθέσεις θα μπορούν να διακινούνται άμεσα μέσω τεχνολογίας blockchain, με διακανονισμό συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο και σε 24ωρη βάση.

«Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική κίνηση για τον τραπεζικό κλάδο», δήλωσε στη Wall Street Journal ο διευθύνων σύμβουλος της Clearing House, Ντέιβιντ Γουάτσον, σημειώνοντας ότι ο τομέας των πληρωμών και της χρηματοδότησης μέσω blockchain εξελίσσεται με ταχύτητα και διαμορφώνει ένα «ριζικά διαφορετικό» μέλλον.

Το δίκτυο θα είναι διαθέσιμο σε τράπεζες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027. Η τεχνολογική υποδομή blockchain θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με εξειδικευμένο πάροχο, ο οποίος δεν έχει ακόμη επιλεγεί. Στο εσωτερικό των τραπεζών το έργο έχει ήδη αποκτήσει ανεπίσημες ονομασίες, όπως «The Bridge» και «The Chain».

Εταιρείες που διαχειρίζονται κρυπτονομίσματα μπορεί να αποσπάσουν καταθέσεις

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τράπεζες ανησυχούν ολοένα περισσότερο για το ενδεχόμενο ευρείας υιοθέτησης των stablecoins, ιδιαίτερα εάν οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων καταφέρουν να αποσπάσουν καταθέσεις από το τραπεζικό σύστημα. Οι δύο πλευρές έχουν συγκρουστεί έντονα γύρω από το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα stablecoins στις ΗΠΑ, με τις τράπεζες να εκφράζουν επιφυλάξεις και τις εταιρείες του κλάδου να κάνουν λόγο για έναν αναγκαίο συμβιβασμό.

Σύμφωνα με την Clearing House, η αρχική ζήτηση για το νέο δίκτυο αναμένεται να προέλθει κυρίως από μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Οι βασικές εφαρμογές του περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένες λειτουργίες διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων, διαχείριση ρευστότητας σε πραγματικό χρόνο και διεθνείς πληρωμές.

Ο επικεφαλής του τομέα υπηρεσιών της Citigroup, Σαχμίρ Χαλίκ, δήλωσε στην Journal ότι το νέο δίκτυο αποτελεί «ένα ακόμη βήμα που εδραιώνει τον ρόλο των τραπεζών» στη χρηματοδότηση της οικονομίας, στη διαχείριση κεφαλαίων και στις κεφαλαιαγορές.

Η λεγόμενη «tokenization» —η μετατροπή παραδοσιακών χρηματοοικονομικών στοιχείων όπως μετοχές, ομόλογα και επενδυτικά κεφάλαια σε ψηφιακά tokens πάνω σε blockchain— κερδίζει συνεχώς έδαφος στη Wall Street. Χρηματιστήρια, τράπεζες και διαχειριστές κεφαλαίων αναπτύσσουν ήδη αντίστοιχες πλατφόρμες και προϊόντα.

Οι τράπεζες προτιμούν τις tokenized καταθέσεις από τα stablecoins, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για συμβατικές τραπεζικές καταθέσεις που απλώς αναπαρίστανται ψηφιακά σε blockchain. Έτσι διατηρούν το ίδιο πιστωτικό προφίλ, υπόκεινται στο ίδιο ρυθμιστικό πλαίσιο και αντιμετωπίζονται λογιστικά όπως οι παραδοσιακές καταθέσεις, επιτρέποντας στις τράπεζες να προσφέρουν υπηρεσίες blockchain χωρίς να απομακρύνονται από το υφιστάμενο κανονιστικό περιβάλλον.

Η λύση των τραπεζών μπορεί να διατηρήσει τις καταθέσεις

Παράλληλα, οι καταθέσεις παραμένουν εντός του τραπεζικού συστήματος, αντί να μεταφέρονται σε εξωτραπεζικές δομές που συνδέονται με τα κρυπτονομίσματα.

Ο Μαρκ Μονακό, επικεφαλής παγκόσμιων λύσεων πληρωμών της Bank of America, παραδέχθηκε ότι οι πελάτες δεν ζητούν ακόμη μαζικά τέτοιες υπηρεσίες, ωστόσο διαπιστώνεται αυξανόμενο ενδιαφέρον και οι τράπεζες θέλουν να είναι προετοιμασμένες. «Όπως συμβαίνει με κάθε νέα τεχνολογία, η υιοθέτηση χρειάζεται χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η JPMorgan, η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ, διαθέτει ήδη εμπειρία στον τομέα. Χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια το δικό της σύστημα tokenized καταθέσεων, το JPM Coin, για διακανονισμούς μέσω ιδιωτικού blockchain. Πρόσφατα μάλιστα επέκτεινε το εγχείρημα στο δημόσιο blockchain Base, το οποίο συνδέεται με το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Coinbase, αν και το προϊόν παραμένει διαθέσιμο αποκλειστικά σε θεσμικούς πελάτες.

Ήδη από πέρυσι, οι μεγάλες τράπεζες είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας κοινού stablecoin μέσω της Clearing House και της Early Warning Services, της εταιρείας που διαχειρίζεται το σύστημα πληρωμών Zelle.

Παρότι το ενδεχόμενο έκδοσης stablecoins δεν αποκλείεται στο μέλλον, αρκετά τραπεζικά στελέχη εξακολουθούν να αμφισβητούν το εύρος των εφαρμογών τους πέρα από τις διεθνείς πληρωμές. Προς το παρόν, η στρατηγική των μεγάλων τραπεζών φαίνεται να επικεντρώνεται στις tokenized καταθέσεις, οι οποίες θεωρούνται ασφαλέστερη και πιο συμβατή λύση με το υφιστάμενο χρηματοπιστωτικό σύστημα.