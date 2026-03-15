ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά στο myAADE – Σε πόσες δόσεις θα πληρωθούν

Ο συνολικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,2 δισ. ευρώ, ποσό που αποτελεί βασικό έσοδο για τον κρατικό προϋπολογισμό

Economy 15.03.2026, 18:55
Σχολιάστε
Ρεπορτάζ Αθανασία Ακρίβου

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026 αναρτήθηκαν πριν από λίγο στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, συνολικά εκδόθηκαν 7.155.186 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου και από την εκκαθάριση προέκυψε βεβαίωση φόρου σε 6.171.359 φορολογουμένους, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 2.297.019.848,39 ευρώ.

Ταυτόχρονα, χορηγήθηκε έκπτωση ΕΝΦΙΑ λόγω ασφάλισης κατοικιών σε 428.147 δικαιούχους για 609.219 δικαιώματα, συνολικού ποσού 26.096.715,41 ευρώ.

Ο ΕΝΦΙΑ σε 12 δόσεις

Ο φόρος εξοφλείται σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Μαρτίου και την τελευταία έως τον Φεβρουάριο του 2027.

Η πληρωμή πραγματοποιείται:

1. με IRIS ή κάρτα μέσω:

• Της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές) > Πληρωμή μη ρυθμισμένων οφειλών, με χρήση κωδικών TAXISnet,

• Του myAADEapp, στην επιλογή: Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές, Επιστροφές) > Οφειλές, Πληρωμές > Πληρωμή μη ρυθμισμένων οφειλών.

2. με Web banking, με χρήση της Ταυτότητας Οφειλής που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ.

Ποιοι είχαν έκπτωση

Αυτόματα χορηγήθηκε μείωση στον ΕΝΦΙΑ, ύψους 50%, για κύριες κατοικίες μικρών οικισμών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του Κώδικα Φορολογίας Περιουσίας (Ν. 5219/2025) και την απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1063/2026.

Η μείωση αφορά 583.724 δικαιώματα επί κύριας κατοικίας φυσικών προσώπων σε οικισμούς με πληθυσμό έως:

• 1.500 κατοίκους σε όλη την επικράτεια (συμπεριλαμβανομένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, εξαιρουμένων των υπόλοιπων οικισμών της Αττικής).
• 1.700 κατοίκους στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακής Ενότητα Έβρου και τους παραμεθόριους Δήμους των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Ηπείρου.

Στο παραπάνω πλήθος περιλαμβάνονται και 39,5 χιλ. δικαιώματα που ταυτοποιήθηκαν, παρότι δεν είχε συμπληρωθεί παροχή στο έντυπο Ε9.

Προϋποθέσεις χορήγησης:

Για τη χορήγηση της μείωσης, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Το ακίνητο να έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2024.
2. Οι ιδιοκτήτες να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 2026.
3. Η συνολική φορολογητέα αξία της κατοικίας (100% πλήρους κυριότητας) να μην υπερβαίνει τις 400.000€.

Διαδικασία χορήγησης:

Η μείωση χορηγήθηκε αυτόματα στις περιπτώσεις όπου επιβεβαιώθηκε η αντιστοίχιση του δικαιώματος επί της κατοικίας που έχει αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), με την κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Εάν η μείωση δεν εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό λόγω παράλειψης ή σφάλματος στον αριθμό παροχής ρεύματος στο Ε9, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 έτους 2026 χωρίς πρόστιμο έως τις 31/7/2026.

Στις περιπτώσεις αυτές η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα χορηγηθεί με νέα κεντρική εκκαθάριση, εφόσον επαληθευτεί η αντιστοίχιση της κύριας κατοικίας.

Απαλλαγές ή μειώσεις που δεν χορηγήθηκαν κεντρικά:

Σε περίπτωση απαλλαγής ή μείωσης που δεν χορηγήθηκε με την κεντρική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ψηφιακά στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ) μέσω της εφαρμογής Τα Αιτήματά μου στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Τα Αιτήματά μου > Νέο αίτημα > Φορολογία > Κεφάλαιο > Αίτηση για χορήγηση μείωσης ή απαλλαγής στον ΕΝΦΙΑ.

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται το έντυπο Δ500 και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.

• Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας Θέματα Φορολογίας Κεφαλαίου > Κατοχή Ακίνητης Περιουσίας > Δήλωση Ε9 κ ΕΝΦΙΑ Φυσικών Προσώπων.

Οι χαμένοι του ΕΝΦΙΑ

Αυξημένο φόρο θα δουν όσοι μέσα στο 2025:

  • απέκτησαν νέα ακίνητα,
  • απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία),
  • τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους αυξάνοντας τα τετραγωνικά που δηλώνονται στο Ε9.

Επιπλέον επιβαρύνσεις θα υπάρξουν για ιδιοκτήτες με ακίνητα αξίας άνω των 400.000 ευρώ, καθώς επιβάλλεται πρόσθετος φόρος με τη μορφή προσαύξησης στον κύριο φόρο για κάθε ακίνητο που υπερβαίνει αυτό το όριο.

Πού θα βρείτε το εκκαθαριστικό

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να βρουν και να εκτυπώσουν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026, μόλις αναρτηθούν στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ.

Ακολουθούν τη διαδρομή «Εφαρμογές» και να κάνουν κλικ στην επιλογή «Δημοφιλείς εφαρμογές». Στη συνέχεια επιλέγουν την ενότητα «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ».

Με τους κωδικούς TaxisΝet, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να επιλέξουν το έτος 2026 και να ανοίξουν το αντίστοιχο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2026, προκειμένου να δουν το ποσό που τους αναλογεί.

Για να το εκτυπώσουν, κάνουν κλικ στο κάτω μέρος του μενού, επιλέγοντας: «Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2025 (σε αρχείο.pdf)».

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο