Hasbro: Iσχυρές πωλήσεις πρώτου τριμήνου παρά την κυβερνοεπίθεση – Άνοδος της μετοχής

Στον πυρήνα μιας αγοράς που δοκιμάζεται από τις τεχνολογικές απειλές και την μεταβαλλόμενη καταναλωτική ζήτηση, η Hasbro επιχειρεί να κρατήσει σταθερή πορεία, παρά το απρόσμενο πλήγμα μιας κυβερνοεπίθεσης που έφερε καθυστερήσεις στα οικονομικά της αποτελέσματα.

Την ίδια στιγμή, οι ισχυρές πωλήσεις του πρώτου τριμήνου δίνουν στην εταιρεία σημαντικό «μαξιλάρι» αισιοδοξίας απέναντι στις προκλήσεις.

Το κυβερνοπεριστατικό και το κόστος της έρευνας για την Hasbro

Παρά το τεχνικό πλήγμα της κυβερνοεπίθεσης, η αγορά αντέδρασε θετικά, με τη μετοχή της εταιρείας να ενισχύεται περίπου 6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, αναφέρει το Reuters.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι στα τέλη Μαρτίου εντόπισε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυό της, γεγονός που την οδήγησε σε άμεση διερεύνηση του περιστατικού.

Αν και δεν επηρέασε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, η Hasbro προειδοποίησε ότι τα έξοδα που σχετίζονται με την έρευνα θα επιβαρύνουν το δεύτερο τρίμηνο.

Παράλληλα, αναμένονται καθυστερήσεις σε παραγγελίες, αποστολές και τιμολόγηση, με την εταιρεία ωστόσο να εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος των καθυστερημένων παραδόσεων θα ολοκληρωθεί στο δεύτερο μισό του 2026.

Πωλήσεις πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς

Σε προκαταρκτικό επίπεδο, η Hasbro ανακοίνωσε πωλήσεις πρώτου τριμήνου μεταξύ 970 και 985 εκατ. δολαρίων, ξεπερνώντας σημαντικά τις εκτιμήσεις των αναλυτών που τοποθετούσαν τον μέσο όρο στα 908,9 εκατ. δολάρια.

Η επίδοση αυτή αποδίδεται κυρίως στην ισχυρή ζήτηση για το εμβληματικό franchise συλλεκτικών καρτών Magic: The Gathering, το οποίο συνεχίζει να αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Ψηφιακά παιχνίδια και πίεση στην αγορά

Η ενίσχυση του ψηφιακού gaming χαρτοφυλακίου της Hasbro φαίνεται να λειτουργεί ως αντίβαρο στη γενικότερη αδυναμία της αγοράς παραδοσιακών παιχνιδιών, όπου οι καταναλωτές εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους.

Η εταιρεία, όπως και η ανταγωνίστρια Mattel, αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον μειωμένης ζήτησης και αυξημένης οικονομικής επιφυλακτικότητας.

Σταθερή καθοδήγηση παρά τις προκλήσεις

Παρά τις αναταράξεις, η Hasbro διατήρησε αμετάβλητες τις ετήσιες προβλέψεις της, στέλνοντας μήνυμα σταθερότητας προς την αγορά.

Η πλήρης παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων αναμένεται στις 20 Μαΐου, όπου θα αποσαφηνιστεί περαιτέρω ο αντίκτυπος τόσο της κυβερνοεπίθεσης όσο και των εμπορικών τάσεων που διαμορφώνουν τον κλάδο.