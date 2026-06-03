Νέοι αγρότες: Πώς θα διασφαλιστεί η ανανέωση των γενεών στη νέα ΚΑΠ

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Με στόχο η ανανέωση των γενεών να παραμείνει στο επίκεντρο της μελλοντικής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών (CEJA) ξεκινά εκστρατεία με τίτλο «24 για το 2040: η φιλοδοξία μας, η κληρονομιά σας». Καθώς οι διαπραγματεύσεις για την ΚΑΠ μετά το 2027 επιταχύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, η εκστρατεία επιδιώκει να υπενθυμίσει στους νομοθέτες μια απλή πραγματικότητα: εάν η Ευρώπη εννοεί σοβαρά ότι στοχεύει οι νέοι αγρότες να φτάσουν το 24% έως το 2040, όπως έχει ανακοινωθεί, πρέπει να εξοπλιστεί με τα απαραίτητα εργαλεία και τη χρηματοδότηση για να το πετύχει.

Το περασμένο φθινόπωρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε τον στόχο να επιτευχθεί ποσοστό 24% νέων αγροτών έως το 2040 και συνέστησε να αφιερωθεί ένας φιλόδοξος στόχος δαπανών της ΚΑΠ σε μέτρα ανανέωσης των γενεών.

Μεταξύ 2010 και 2023, 3,6 εκατομμύρια αγροκτήματα έκλεισαν τις πόρτες τους στην ΕΕ

«Ωστόσο, οι νομοθετικές προτάσεις για τη μελλοντική ΚΑΠ και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο είχαν ήδη κατατεθεί χωρίς μια ελάχιστη νομικά δεσμευτική οικονομική δέσμευση αφιερωμένη στους νέους αγρότες», επισημαίνει η CEJA. Καθώς οι διαπραγματεύσεις ξεκινούν τώρα σοβαρά, η CEJA πιστεύει ότι είναι ευθύνη των νομοθετών να συμβιβάσουν τη φιλοδοξία της Ένωσης με τα μέσα που απαιτούνται για την επίτευξή της.

Μόνο το 11% των αγροτών είναι κάτω των 40 ετών

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι δίνει προτεραιότητα στην ανανέωση των γενεών, ενώ παράλληλα καταργεί τη μόνη δημοσιονομική εγγύηση που προορίζεται για τους νέους αγρότες», δήλωσε ο πρόεδρος της CEJA, Peter Meedendorp. «Μεταξύ 2010 και 2023, 3,6 εκατομμύρια αγροκτήματα έκλεισαν τις πόρτες τους στην ΕΕ και μόνο το 11% των εναπομεινάντων αγροτών είναι κάτω των 40 ετών. Αν θέλουμε σοβαρά να αντιστρέψουμε αυτές τις τάσεις, χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από φιλοδοξίες. Χρειαζόμαστε πολιτικές επιλογές που θα δώσουν στους νέους αγρότες την αυτοπεποίθηση να επενδύσουν, να εγκατασταθούν και να παραμείνουν στον τομέα για τις επόμενες δεκαετίες».

Η CEJA έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η απουσία ενός νομικά κατοχυρωμένου ελάχιστου κονδυλίου για τους νέους αγρότες ενέχει τον κίνδυνο να διευρύνει περαιτέρω τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και να υπονομεύσει τον κοινό χαρακτήρα της ΚΑΠ.

Αποτελεί επίσης μια σημαντική οπισθοδρόμηση μετά από δύο διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ που ενίσχυσαν προοδευτικά τη στήριξη για την ανανέωση των γενεών μέσω ειδικών μέσων και υποχρεωτικών χρηματοδοτικών κονδυλίων.

Ταυτόχρονα, οι νέοι αγρότες της Ευρώπης χαιρετίζουν το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη αρχίσει να ανταποκρίνεται σε αυτήν την πρόκληση. Τόσο η έκθεση πρωτοβουλίας για την ανανέωση των γενεών όσο και το σχέδιο έκθεσης σχετικά με τον κανονισμό για τα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΕ), που παρουσιάστηκαν αυτή την εβδομάδα στις επιτροπές, ζητούν τουλάχιστον το 10% των δαπανών της ΚΑΠ να διατεθεί σε μέσα για νέους αγρότες, υπερβαίνοντας τον στόχο του 6% που συνιστά η Επιτροπή στη Στρατηγική.

Νέοι αγρότες στο 24% έως το 2040

«Είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε τη φιλοδοξία να διπλασιάσουμε το μερίδιο των νέων αγροτών στο 24% έως το 2040», συνέχισε ο Peter Meedendorp. «Ωστόσο, οι στόχοι από μόνοι τους δεν εγκαθιστούν αγρότες, δεν χρηματοδοτούν επενδύσεις ούτε διευκολύνουν τις μεταβιβάσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η επαναφορά ενός ειδικού ελάχιστου προϋπολογισμού είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για να καταστεί αξιόπιστη αυτή η φιλοδοξία. Η φιλοδοξία μας είναι σαφής. Η κληρονομιά θα ανήκει πλέον σε εκείνους που θα αποφασίσουν εάν η επόμενη γενιά αγροτών της Ευρώπης θα λάβει την υποστήριξη που χρειάζεται».

Μέσω της εκστρατείας «24 για το 2040: Η φιλοδοξία μας, η κληρονομιά σας», η CEJA θα συνοδεύει κάθε στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας, συνεργαζόμενη με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ανανέωση των γενεών παραμένει μια συγκεκριμένη πολιτική προτεραιότητα.

Η εκστρατεία θα λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας εξαρτάται όχι μόνο από τον καθορισμό στόχων, αλλά και από τη δημιουργία των συνθηκών για την επίτευξή τους. «Εάν η Ευρώπη θέλει 24% νέους αγρότες έως το 2040, οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα πρέπει να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να πετύχουν αύριο», επισημαίνει η CEJA.