ΕΕ: Έκτακτη στήριξη για τους αγρότες ύψους 400 εκατ. ευρώ – Σχέδιο για τα λιπάσματα

Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του τρέχοντος υψηλού κόστους των αγροτικών εισροών, ιδίως των λιπασμάτων, διαφυλάσσοντας παράλληλα την επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ βραχυπρόθεσμα, παρουσίασε η Επιτροπή κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας.

Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει:

Στοχευμένη έκτακτη οικονομική στήριξη για τους Ευρωπαίους αγρότες ύψους περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Νομοθετική ρύθμιση στο πλαίσιο της τρέχουσας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η οποία έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των στρατηγικών σχεδίων τους για την ΚΑΠ. Η ρύθμιση θα επιτρέψει επίσης την ανακατανομή των αχρησιμοποίητων κεφαλαίων σε νέα συστήματα ρευστότητας και θα επιτρέψει την προκαταβολή των κονδυλίων της ΚΑΠ για την περαιτέρω στήριξη των αγροτών. Η πρόταση αναμένεται να παρουσιαστεί στις 12 Ιουνίου.

Μέτρα για τη μείωση της εξάρτησης από συνθετικά και εισαγόμενα λιπάσματα, διευκολύνοντας την ανάπτυξη και χρήση ευρωπαϊκών εναλλακτικών λύσεων, ιδίως οργανικών και βιολογικών λιπασμάτων.

Οι αντιδράσεις των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ

Μετά την παρουσίαση του σχεδίου από την Επιτροπή, οι υπουργοί εξέφρασαν την ανάγκη για περαιτέρω οικονομική βοήθεια. Χαιρετίζοντας τα μέτρα, τόνισαν τη σημασία της διασφάλισης της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ στην παραγωγή και χρήση λιπασμάτων για την παραγωγή τροφίμων, προστατεύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των αγροτών και διασφαλίζοντας την προσιτή τιμή των τροφίμων.

Οι υπουργοί εξέφρασαν ιδιαίτερη ικανοποίηση για τις μεσοπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες λύσεις, ενώ σημείωσαν τον θετικό αντίκτυπο της προσωρινής αναστολής των δασμών σε ορισμένα λιπάσματα, τόνισαν την ανάγκη ενεργοποίησης άμεσων μέτρων για την υποστήριξη των αγροτών, την υιοθέτηση μιας πιο στρατηγικής προσέγγισης και τη διασφάλιση της συνεχούς παρακολούθησης των εξελίξεων στην αγορά λιπασμάτων. Επανέλαβαν επίσης τη σημασία της διασφάλισης μιας ισχυρής και ανθεκτικής κοινής γεωργικής πολιτικής.

«Η αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τα λιπάσματα είναι απαραίτητη για την επισιτιστική ασφάλεια, την ανθεκτικότητα της γεωργίας και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Η γεωπολιτική αστάθεια, η ενεργειακή εξάρτηση και οι παγκόσμιες διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού συνεχίζουν να εκθέτουν την ευπάθεια των αγορών λιπασμάτων, επηρεάζοντας τόσο το κόστος παραγωγής όσο και την προβλεψιμότητα, ασκώντας πίεση στα εισοδήματα των αγροτών και αυξάνοντας τις τιμές των τροφίμων», δήλωσε σχετικά η Μαρία Παναγιώτου, υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Το εμπόριο

Με βάση τις πληροφορίες που παρείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο προέβη σε ανταλλαγή απόψεων για την παροχή περαιτέρω πολιτικής καθοδήγησης σχετικά με τα αγροτικά ζητήματα που σχετίζονται με το εμπόριο.

Οι υπουργοί αντάλλαξαν τις απόψεις τους σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων πιθανών μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών. Με βάση τους κανόνες του ΠΟΕ και τις αμοιβαία αποδεκτές διμερείς συμφωνίες, η Προεδρία επανέλαβε τη σημασία της προώθησης της διαφοροποίησης των εμπορικών σχέσεων με τρίτες χώρες.

Ως ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς και εισαγωγείς αγροτικών προϊόντων διατροφής στον κόσμο, η ΕΕ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις παγκόσμιες αγροτικές αγορές. Από το 2002, οι συνεχείς πολιτικές προσπάθειες και οι μεταρρυθμίσεις έχουν αυξήσει το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ περίπου τετραπλασιάζοντας, καθιστώντας την καθαρό εξαγωγέα στις περισσότερες κατηγορίες γεωργικών προϊόντων διατροφής.