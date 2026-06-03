Eurelectric: Το ενεργειακό κόστος και οι καθυστερήσεις στα δίκτυα ανακόπτουν τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας

Γιατί ο εξηλεκτρισμός της ευρωπαϊκής βιομηχανίας παραμένει στάσιμος, σύμφωνα με έρευνα της Eurelectric

World 03.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Eurelectric: Το ενεργειακό κόστος και οι καθυστερήσεις στα δίκτυα ανακόπτουν τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας
Ρεπορτάζ Μάχη Τράτσα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο εξηλεκτρισμός της βιομηχανίας θεωρείται μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη μείωση της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο, η πρόοδος που καταγράφεται παραμένει περιορισμένη, παρά την ωρίμανση των σχετικών τεχνολογιών και τη διεύρυνση των διαθέσιμων λύσεων.

Από την τεχνολογική ωριμότητα στην επενδυτική υστέρηση

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει η νέα έκθεση της Eurelectric, η οποία εστιάζει στο χάσμα μεταξύ της τεχνολογικής ωριμότητας των διαθέσιμων λύσεων και της ταχύτητας με την οποία αυτές μεταφράζονται σε επενδύσεις μεγάλης κλίμακας.

Η εικόνα που καταγράφεται στην Ευρώπη αναδεικνύει ένα εμφανές παράδοξο. Αν και η ηλεκτροπαραγωγή έχει προχωρήσει σημαντικά προς την απανθρακοποίηση, με το 72% του ενεργειακού μίγματος να προέρχεται από καθαρές πηγές ενέργειας, η βιομηχανία εξακολουθεί να μην ακολουθεί με τον ίδιο ρυθμό. Το 2024 ο βαθμός εξηλεκτρισμού της αυξήθηκε μόλις κατά μία ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με την Eurelectric.

Τα συμπεράσματα της Eurelectric προκύπτουν από την επεξεργασία περισσότερων από 3.500 δεδομένων αγοράς

Ένα ενεργειακό σύστημα που «τρέχει» πιο γρήγορα από τη βιομηχανία

Η  ευρωπαϊκή ένωση της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας που εκπροσωπεί εταιρείες ηλεκτρισμού της Γηραιάς Ηπείρου, αποδίδει αυτή την υστέρηση κυρίως στην αβεβαιότητα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι έντονες διακυμάνσεις των τιμών, η περιορισμένη δυνατότητα πρόβλεψης του κόστους σε βάθος χρόνου και οι στρεβλώσεις που εξακολουθούν να καταγράφονται στα τιμολόγια ρεύματος δυσχεραίνουν τον σχεδιασμό επενδύσεων μεγάλης κλίμακας από τις βιομηχανίες. Για πολλές επιχειρήσεις, η απουσία σταθερού και προβλέψιμου ενεργειακού κόστους λειτουργεί αποτρεπτικά, ακόμη και όταν οι τεχνολογικές λύσεις είναι ήδη διαθέσιμες και οικονομικά ανταγωνιστικές.

Τα συμπεράσματα της Eurelectric προκύπτουν από την επεξεργασία περισσότερων από 3.500 δεδομένων αγοράς, τη συμμετοχή 61 επιχειρήσεων και συνεντεύξεις με στελέχη της βιομηχανίας. Η ανάλυση κάλυψε τόσο κλάδους με χαμηλές και μεσαίες ανάγκες θερμικής ενέργειας, όπως η βιομηχανία τροφίμων, φαρμάκων, χημικών και χαρτιού, όσο και ενεργοβόρους τομείς, όπως η χαλυβουργία και η τσιμεντοβιομηχανία κ.ά.. Στο πεδίο της έρευνας εντάχθηκαν επίσης τα data centres, τα οποία εξελίσσονται σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Οι περισσότερες βιομηχανικές επενδύσεις σχεδιάζονται με ορίζοντα δύο έως τριών ετών, την ώρα που η ανάπτυξη νέων υποδομών μεταφοράς και διανομής μπορεί να απαιτήσει ακόμη και μία δεκαετία

Δίκτυα που δεν προλαβαίνουν τις επενδύσεις

Παρά τις σημαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε κλάδου, η Eurelectric διαπιστώνει ότι τα προβλήματα που καθυστερούν τις επενδύσεις είναι σε μεγάλο βαθμό κοινά. Εκτός από το ενεργειακό κόστος, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι περιορισμοί των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως επισημαίνεται, οι περισσότερες βιομηχανικές επενδύσεις σχεδιάζονται με ορίζοντα δύο έως τριών ετών, την ώρα που η ανάπτυξη νέων υποδομών μεταφοράς και διανομής μπορεί να απαιτήσει ακόμη και μία δεκαετία. Οι καθυστερήσεις στις συνδέσεις, τα προβλήματα χωρητικότητας και οι χρονοβόρες αδειοδοτικές διαδικασίες δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στην υλοποίηση νέων έργων.

Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση: το κρίσιμο κενό

Όπως διαπιστώνεται από τη μελέτη, ο εξηλεκτρισμός δεν αποτελεί απλή τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά διαδικασία που απαιτεί παρεμβάσεις σε όλο το εύρος της παραγωγής, από τον σχεδιασμό των διαδικασιών έως τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και τη χρήση εργαλείων ευελιξίας. Η εμπειρία   δείχνει ότι όσο νωρίτερα ενσωματώνονται στον σχεδιασμό οι απαιτήσεις του εξηλεκτρισμού, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να προχωρήσουν τα έργα στην υλοποίηση και να αποδώσουν ενεργειακά και λειτουργικά.

Οι επενδύσεις στον εξηλεκτρισμό ανταγωνίζονται άλλες στρατηγικές προτεραιότητες των επιχειρήσεων

Η χρηματοδότηση ως δεύτερο φίλτρο επιβράδυνσης

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της χρηματοδότησης. Αν και πολλές τεχνολογίες έχουν πλέον ωριμάσει, η εξασφάλιση κεφαλαίων εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Οι επενδύσεις στον εξηλεκτρισμό ανταγωνίζονται άλλες στρατηγικές προτεραιότητες των επιχειρήσεων, ενώ η αβεβαιότητα γύρω από τις μελλοντικές τιμές ενέργειας αυξάνει το επενδυτικό ρίσκο.  Σε επίπεδο πολιτικής, η έκθεση αναγνωρίζει τις σχετικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Κομισιόν μέσω διαφόρων προγραμμάτων ωστόσο ζητούμενο αποτελεί η αποτελεσματική εφαρμογή τους.

Τα «Power Couples» ως νέο μοντέλο συνεργασίας στην ενέργεια

Ως πιθανή λύση, η Eurelectric προωθεί το  «Power Couples», ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παικτών της ενεργειακής αλυσίδας. Η λογική του   βασίζεται στη δημιουργία συμπληρωματικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών, καταναλωτών και επενδυτών, ώστε να διαμορφώνονται πιο σταθερές και προβλέψιμες συνθήκες για την ανάπτυξη νέων έργων. Εργαλεία όπως τα μακροχρόνια PPAs, οι συμβάσεις παροχής θερμότητας, οι συμφωνίες αξιοποίησης απορριπτόμενης θερμότητας και τα σχήματα μικτής δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης μπορούν, σύμφωνα με την έκθεση, να περιορίσουν την επενδυτική αβεβαιότητα και να επιταχύνουν τη μετάβαση.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΗΠΑ: Επιπλέον δασμοί 12,5% σε 60 χώρες – Η πρόταση του αντιπροσώπου εμπορίου
World

Προς επιβολή επιπλέον δασμών 12,5% σε 60 χώρες οι ΗΠΑ
Eurelectric: Το ενεργειακό κόστος και οι καθυστερήσεις στα δίκτυα ανακόπτουν τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας
World

Eurelectric: Τι ανακόπτει τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας
Κίνα: Μπαράζ επενδύσεων στο Μαρόκο – Ποια είναι η στρατηγική της και γιατί η ΕΕ ανησυχεί
World

Η νέα πύλη της Κίνας προς την Ευρώπη
Ουίσκι: Σπάνιο Yamazaki πωλείται για ρεκόρ 1 εκατομμυρίου δολαρίων
World

Γιαπωνέζικο ουίσκι πωλείται σε τιμή ρεκόρ
Βραζιλία: Πως θα απαντήσει στους τιμωρητικούς δασμούς 25% των ΗΠΑ
World

Η αντίδραση Λούλα στην επιβολή δασμών 25% απο την Ουάσιγκτον
Κίνα: Οι μοναχικοί καταναλωτές τροφοδοτούν μια «οικονομία συντροφιάς» αξίας 7,4 δισ. δολαρίων 
World

Εκτινάσσεται στα 7,4 δισ. η «οικονομία συντροφιάς» στην Κίνα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ψηφιακή κάρτα εργασίας ΥΑ για ένταξη νέων κλάδων και επικαιροποίηση ΚΑΔ
Experts

Ψηφιακή κάρτα εργασίας ΥΑ για ένταξη νέων κλάδων και επικαιροποίηση ΚΑΔ

Επικαιροποιείται ο κατάλογος των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Νιτσιάκος–MHP: Πώς κλείστηκε το deal και τι φέρνει η επόμενη μέρα
Business

M. Νιτσιάκου στον OT: «Γιατί δώσαμε τα χέρια με την MHP»

Η Μαριλένα Νιτσιάκου μιλά στο ΟΤ για τη συμφωνία με την MHP του Ουκρανού billionaire, Yuriy Kosyuk, τι μέτρησε στην απόφαση της οικογένειας και ποια είναι η επόμενη μέρα για την Νιτσιάκος και τους ανθρώπους της

Γιώργος Μανέττας
Τιμολόγια ρεύματος: Σταθερές οι χρεώσεις Ιουνίου από τους παρόχους
Ηλεκτρισμός

Σταθερά τα τιμολόγια Ιουνίου – Παραμένει η αβεβαιότητα

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας κράτησαν αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούνιο – Η αβεβαιότητα για το ενεργειακό κόστος λόγω πολέμου

Χρήστος Κολώνας
Κίνα: Μπαράζ επενδύσεων στο Μαρόκο – Ποια είναι η στρατηγική της και γιατί η ΕΕ ανησυχεί
World

Η νέα πύλη της Κίνας προς την Ευρώπη

Σε εμπορική «διελκυστίνδα» μεταμορφώνεται η χώρα της βόρειας Αφρικής μεταξύ Κίνας και Ευρωπαίκής Ένωσης - Ποιοι θα ευνοηθούν από την κινεζική επενδυτική επέκταση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελβετικό φράγκο: Χαμηλή η συμμετοχή στη ρύθμιση δανείων – Ποιες είναι οι προθεσμίες
Economy

Ελβετικό φράγκο: Χαμηλή η συμμετοχή στη ρύθμιση δανείων

Σε σύνολο περίπου 38.000 ενεργών δανείων σε ελβετικό φράγκο, μόνο 8.900 περιπτώσεις τελούν σε ενεργή διαδικασία

Αθανασία Ακρίβου
Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων
Ναυτιλία

Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Μαρινάκης, Αγγελικούση, Προκοπίου και Alsubaey συζήτησαν στο Capital Link Maritime Leaders Summit για την κρίση στον Ορμούζ, τον σκιώδη στόλο και τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας στην ενεργειακή ασφάλεια

Κομισιόν: Στο «μικροσκόπιό» της ξανά η ελληνική οικονομία
Economy

Στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν ξανά η Ελλάδα

Ποιους κινδύνους «βλέπει» η Κομισιόν στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ενόψει της έκθεσης της ΕΕ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Γιάννης Αγουρίδης
Η Elliott ψάχνει για χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα
Reuters Breakingviews

Η Elliott ψάχνει χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα

Η Northern Star Resources αποτελεί τον τελευταίο στόχο της Elliott Management

Antony Currie
Περισσότερα από World
ΗΠΑ: Επιπλέον δασμοί 12,5% σε 60 χώρες – Η πρόταση του αντιπροσώπου εμπορίου
World

Προς επιβολή επιπλέον δασμών 12,5% σε 60 χώρες οι ΗΠΑ

Νέα πρόταση του Γραφείου Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ που θα πλήξει και την ΕΕ

Κίνα: Μπαράζ επενδύσεων στο Μαρόκο – Ποια είναι η στρατηγική της και γιατί η ΕΕ ανησυχεί
World

Η νέα πύλη της Κίνας προς την Ευρώπη

Σε εμπορική «διελκυστίνδα» μεταμορφώνεται η χώρα της βόρειας Αφρικής μεταξύ Κίνας και Ευρωπαίκής Ένωσης - Ποιοι θα ευνοηθούν από την κινεζική επενδυτική επέκταση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ουίσκι: Σπάνιο Yamazaki πωλείται για ρεκόρ 1 εκατομμυρίου δολαρίων
World

Γιαπωνέζικο ουίσκι πωλείται σε τιμή ρεκόρ

Ένα μόνο μπουκάλι Yamazaki 50 ετών έθεσε νέα ώθηση στη δευτερογενή αγορά για το ιαπωνικό ουίσκι.

Βραζιλία: Πως θα απαντήσει στους τιμωρητικούς δασμούς 25% των ΗΠΑ
World

Η αντίδραση Λούλα στην επιβολή δασμών 25% απο την Ουάσιγκτον

«Εχουμε στενές σχέσεις με την Κίνα», η απάντηση του προέδρου της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα στην επιβολή δασμών 25% απο τις ΗΠΑ

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Κίνα: Οι μοναχικοί καταναλωτές τροφοδοτούν μια «οικονομία συντροφιάς» αξίας 7,4 δισ. δολαρίων 
World

Εκτινάσσεται στα 7,4 δισ. η «οικονομία συντροφιάς» στην Κίνα

Οι νέοι στην Κίνα πληρώνουν για συντροφιά, από πεζοπορία μέχρι γεύμα σε εστιατόριο

Δημήτρης Σταμούλης
Nvidia: Ενισχυμένη παραγωγική ικανότητα – Τα σχέδια για επενδύσεις στην Ταϊβάν
World

Nvidia: Έτοιμη για νέο «άλμα« με ενισχυμένη παραγωγική ικανότητα

Για την ισχυρή παραγωγική της ικανότητα διαβεβαίωσε το CEO της Nvidia - Το νέο τσιπ φέρνει την ΑΙ στους προσωπικούς υπολογιστές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Arla: Πώς Arla Foods και DMK κατέληξαν στο mega deal
World

Το deal που αλλάζει τα γαλακτοκομικά - Τι οδήγησε στο brand Arla

Η συγχωνευμένη οντότητα, η οποία φέρει πλέον όνομα «Arla», ενώνει περίπου 11.200 αγρότες και 28.800 εργαζομένους

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Latest News
Η πρόοδος της Huawei θα σηματοδοτήσει μια νέα φάση στον πόλεμο των μικροτσίπ
Reuters Breakingviews

Η Huawei αλλάζει το τοπίο στον ανταγωνισμό για τα τσιπ

Η Ουάσιγκτον μπορεί να αυστηροποιήσει τις κυρώσεις κατά της Huawei, στοχεύοντας ακόμη και τις θυγατρικές του ομίλου

Ka Sing Chan
Πετρέλαιο: Σημειώνει άνοδο λόγω των πυραύλων στη Μέση Ανατολή
Commodities

Ανοδικά για 3η μέρα το πετρέλαιο λόγω των πυραύλων στη Μ. Ανατολή

Οι ελπίδες για μια σημαντική εξέλιξη στα Στενά του Ορμούζ εξασθενίζουν, οι τιμές στο πετρέλαιο ανακάμπτουν

ΗΠΑ: Επιπλέον δασμοί 12,5% σε 60 χώρες – Η πρόταση του αντιπροσώπου εμπορίου
World

Προς επιβολή επιπλέον δασμών 12,5% σε 60 χώρες οι ΗΠΑ

Νέα πρόταση του Γραφείου Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ που θα πλήξει και την ΕΕ

Πανελλαδικές 2026: Mαθήματα προσανατολισμού σήμερα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Mαθήματα προσανατολισμού σήμερα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάζονται σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία

Ψηφιακή κάρτα εργασίας ΥΑ για ένταξη νέων κλάδων και επικαιροποίηση ΚΑΔ
Experts

Ψηφιακή κάρτα εργασίας ΥΑ για ένταξη νέων κλάδων και επικαιροποίηση ΚΑΔ

Επικαιροποιείται ο κατάλογος των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Eurelectric: Το ενεργειακό κόστος και οι καθυστερήσεις στα δίκτυα ανακόπτουν τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας
World

Eurelectric: Τι ανακόπτει τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας

Γιατί ο εξηλεκτρισμός της ευρωπαϊκής βιομηχανίας παραμένει στάσιμος, σύμφωνα με έρευνα της Eurelectric

Μάχη Τράτσα
Κίνα: Μπαράζ επενδύσεων στο Μαρόκο – Ποια είναι η στρατηγική της και γιατί η ΕΕ ανησυχεί
World

Η νέα πύλη της Κίνας προς την Ευρώπη

Σε εμπορική «διελκυστίνδα» μεταμορφώνεται η χώρα της βόρειας Αφρικής μεταξύ Κίνας και Ευρωπαίκής Ένωσης - Ποιοι θα ευνοηθούν από την κινεζική επενδυτική επέκταση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Intrafashion: Επενδύει στην εξωστρέφεια – Μετά την Ιταλία, έρχεται η Ουγγαρία
Business

Μετά την Ιταλία, έρχεται η Ουγγαρία - Πώς μεγαλώνει η Intrafashion

Τα €50 εκατ. άγγιξε πέρυσι ο κύκλος εργασιών της Intrafashion καταγράφοντας αύξηση 5,8%

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ρήτρα διαφυγής: Στο τραπέζι ξανά λόγω κρίσης – Το κρίσιμο τεστ για Βρυξέλλες και Αθήνα
Economy

Επιστρέφει στο τραπέζι η ρήτρα... διαφυγής

Το παρασκήνιο για νέα ρήτρας διαφυγής, οι πιέσεις για στήριξη των ευρωπαϊκών οικονομιών και το στοίχημα της Ελλάδας

Αλέξανδρος Κλώσσας
Φορολογικές διαφορές: Παράταση ανάσα για οφειλέτες – Πώς μπορούν να «κουρέψουν» μέχρι και 75% των προστίμων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ανάσα για φορολογικές διαφορές - Παράταση και «κούρεμα» προστίμων

Παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Αγορά μπίρας: Καταλύτης ο τουρισμός για τη φετινή χρονιά
Τρόφιμα – ποτά

Ο τουρισμός κρατά το κλειδί για την αγορά μπίρας

Στον τουρισμό ποντάρει η αγορά μπίρας – Πώς κινούνται οι πωλήσεις στο τετράμηνο  - Ο ρόλος της Horeca

Δημήτρης Χαροντάκης
Επιδόματα: Έρχεται χαρτογράφηση και «νοικοκύρεμα»
Economy

Χαρτογράφηση και «νοικοκύρεμα» των επιδομάτων

Εντός του θέρους δημιουργείται το Μητρώο επιδομάτων και παροχών

Κώστας Παπαδής
Yalco: Το πλάνο της επόμενης μέρας μετά το deal με AVE
Business

Κωνσταντίνου (Yalco) στον ΟΤ: «Restart με την AVE του Βαρδινογιάννη»

Ο CEΟ της Yalco μιλάει στον ΟΤ για τη συμφωνία με τον Νίκο Βαρδινογιάννη και περιγράφει πώς οχυρώνεται ο ισολογισμός μετά από ένα crash test δύο ετών

Γιώργος Μανέττας
LNG: Παραμένει βασική επιλογή ως εναλλακτικό καύσιμο
Ναυτιλία

Παραμένει βασική επιλογή ως εναλλακτικό καύσιμο το LNG

Η κυριαρχία του LNG αντανακλά μια πραγματικότητα που αρκετοί παράγοντες της αγοράς θεωρούν αναπόφευκτη

Λάμπρος Καραγεώργος
Τεχνητή Νοημοσύνη και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
Opinion

Στον αστερισμό της ΑΙ

Βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά και όλα τα βλέμματα στρέφονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Συμεών Μαυρουδής
Ηλθε η ώρα η Ευρώπη να ξαναμάθει να ρισκάρει
Opinion

Το ρίσκο ως επιλογή

Αποκαλυπτικές δηλώσεις του Γάλλου Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπεντζαμίν Χαντάντ

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies