Βιομηχανία: Έξι χώρες ζητούν από την ΕΕ προστασία από το κόστος των εκπομπών CO2

Έξι κράτη μέλη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, κάλεσαν την ΕΕ να προστατεύσει τις βαριές βιομηχανίες τους από το κόστος του άνθρακα, προειδοποιώντας ότι η κλιματική πολιτική της Ένωσης πρέπει να προσαρμοστεί στις γεωπολιτικές κρίσεις και στις «εξαιρετικά υψηλές» τιμές της ενέργειας.

Με επιστολή τους, σύμφωνα με τους Financial Times, η Τσεχική Δημοκρατία, η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Σλοβακία ζήτησαν αύξηση των αδειών εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα για τις βιομηχανίες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της Ένωσης.

Οι εταιρείες που ανήκουν στον κλάδο της βαριάς βιομηχανίας που επιδιώκουν τη μετάβαση σε καθαρότερη παραγωγή θα πρέπει να λάβουν επιπλέον δωρεάν άδειες εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, ανέφεραν οι χώρες.

Υποστήριξαν ότι τα κράτη μέλη μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την ενεργειακή κρίση και θα πρέπει να τους δοθεί προτεραιότητα.

Πίεση στο σύστημα εμπορίας εκπομπών

Οι απαιτήσεις αυτές αποτελούν την τελευταία πίεση που ασκείται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών, το οποίο επιδιώκει να προωθήσει τις πράσινες επενδύσεις απαιτώντας από τις εταιρείες να αγοράζουν ή να κατέχουν δικαιώματα εκπομπών για την κάλυψη των εκπομπών CO₂ τους.

Το σύστημα μειώνει σταδιακά τον αριθμό των δωρεάν δικαιωμάτων που λαμβάνουν οι βιομηχανίες, αναγκάζοντάς τις αντ’ αυτού να αγοράζουν και να ανταλλάσσουν δικαιώματα, γεγονός που δημιουργεί οικονομικό κίνητρο για την απανθρακοποίηση.

Το σύστημα έχει αποτελέσει αντικείμενο κριτικής από τα κράτη μέλη με πιο ρυπογόνες βιομηχανίες, καθώς έχει συμβάλει στην αύξηση του ενεργειακού κόστους για τις βιομηχανίες τους σε μια περίοδο υψηλών τιμών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Ιταλία ηγήθηκε των εκκλήσεων για αναστολή του συστήματος μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, με την υποστήριξη των υπογραφόντων της πρόσφατης επιστολής. Αν και η πίεση αυτή έχει πλέον υποχωρήσει, αρκετά κράτη μέλη επιθυμούν να δουν το ETS (Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών) να αποδυναμωθεί σημαντικά κατά την επικείμενη αναθεώρηση.

Τα κράτη μέλη της ανατολικής και νότιας Ευρώπης συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες λόγω της ιστορικής εξάρτησής τους από πιο ρυπογόνες μορφές ενέργειας.

Ωστόσο, τα πλουσιότερα κράτη μέλη της βόρειας και δυτικής Ευρώπης βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο όσον αφορά την απανθρακοποίηση και συνεχίζουν να υποστηρίζουν μια φιλόδοξη πολιτική.

Επανεξέταση του ETS

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξετάζει επί του παρόντος το ETS με σκοπό την επέκταση της πολιτικής ώστε να επιτευχθεί η ουδετερότητα άνθρακα έως το 2050.

Οι αξιωματούχοι σχεδιάζουν να χορηγήσουν περισσότερα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών στις βιομηχανίες, αλλά έχουν δηλώσει ότι αυτό θα απαιτήσει περισσότερους «όρους» για τις βιομηχανίες, ώστε να αναφέρουν πώς επανεπενδύουν στην αποκαρβονιοποίηση.

Τα έξι κράτη μέλη συμφώνησαν ότι «θα πρέπει να χορηγηθούν επιπλέον δωρεάν δικαιώματα εκπομπών σε βιομηχανικούς φορείς υψηλής ενεργειακής έντασης που δεσμεύονται να εφαρμόσουν επαληθεύσιμα σχέδια μείωσης των εκπομπών». Ωστόσο, ήθελαν να «επιταχύνουν» αυτή τη διαδικασία, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή πριν από το 2030, όπως ανέφερε ένας διπλωμάτης.

Η επιστολή έρχεται επίσης μετά την αναθεώρηση από την Επιτροπή της βάσης βάσει της οποίας οι διάφοροι τομείς λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα εκπομπών. Η πρόταση αυτή αύξησε τα δωρεάν δικαιώματα κατά 4 δισ. ευρώ επιπλέον για την περίοδο 2026-2030, αλλά μείωσε δραστικά το ποσό για ορισμένους τομείς.

Στην επιστολή τους, τα κράτη μέλη επέκριναν την απόφαση να μειωθεί κατά 50% ο αριθμός των δικαιωμάτων εκπομπής για τους τομείς της θέρμανσης και των καυσίμων — που είναι ζωτικής σημασίας για τη βαριά βιομηχανία.

«Αυτή η προσαρμογή από μόνη της θα μπορούσε να αυξήσει υπερβολικά το πραγματικό κόστος του άνθρακα που επιβαρύνει ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών… σε μια κατάσταση όπου ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις λόγω των εξαιρετικά υψηλών τιμών της ενέργειας και του παγκόσμιου ανταγωνισμού», ανέφεραν.

Ορισμένα από τα αιτήματα των κρατών μελών — όπως η αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού των δεικτών αναφοράς — θα μπορούσαν να απαιτήσουν την επανεξέταση της νομοθεσίας για το ETS, μια διαδικασία που ενδέχεται να είναι μακρά και να προκαλέσει πολιτικές διαιρέσεις, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω οπισθοδρόμηση όσον αφορά τους κλιματικούς στόχους της Ευρώπης. Ωστόσο, ένας διπλωμάτης από μία από τις χώρες επέμεινε ότι τα αιτήματα αυτά είναι «νομικά εφικτά».

Αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι, εάν τα νέα κριτήρια αναφοράς δεν υιοθετηθούν γρήγορα, τα κράτη μέλη θα χάσουν έσοδα από το ETS. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από το σύστημα επιστρέφει στις χώρες.