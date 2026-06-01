ΟΟΣΑ: Τι επιδοτήσεις έλαβαν 15 βιομηχανικοί κλάδοι το 2024

Τι δείχνει η βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ σχετικά με την εξέλιξη και την επίδραση των επιδοτήσεων στην παγκόσμια βιομηχανία

World 01.06.2026, 14:00
Σχολιάστε
ΟΟΣΑ: Τι επιδοτήσεις έλαβαν 15 βιομηχανικοί κλάδοι το 2024
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο υψηλότερο επίπεδο μετά τη χρηματιπιστωτική κρίση του 2008 – 2009 έφτασαν το 2024 οι επιδοτήσεις σε σχέση με τα έσοδα για 15 βασικούς βιομηχανικούς τομείς παγκοσμίως, σύμφωνα με νέα έκθεση του ΟΟΣΑ.

Η Βάση Δεδομένων MAGIC του ΟΟΣΑ για τις Βιομηχανικές Επιδοτήσεις η οποία είναι πλέον διαθέσιμη στο κοινό, παρέχει μια εικόνα των βιομηχανικών επιδοτήσεων σε επίπεδο επιχειρήσεων, προσφέροντας νέα δεδομένα για το πώς αυτές διαμορφώνουν τις παγκόσμιες εμπορικές ροές.

Η βάση δεδομένων παρακολουθεί τις επιδοτήσεις που έλαβαν 525 από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές εταιρείες του κόσμου μεταξύ 2005-2024, καλύπτοντας κρατικές επιχορηγήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και χρηματοδοτήσεις με ευνοϊκότερους όρους από αυτούς της αγοράς, οι οποίες παρέχονται σε εταιρείες ανά περιφέρεια και τομέα.

Η βάση δεδομένων και η έκθεση θα συμβάλουν στις συζητήσεις της Συνόδου του Υπουργικού Συμβουλίου του ΟΟΣΑ που ξεκινά στις 3 Ιουνίου 2026, με θέμα «Η σωστή εφαρμογή των βιομηχανικών πολιτικών για ανοιχτές αγορές, ανάπτυξη και ευημερία» (“Getting Industrial Policies Right for Open Markets, Growth and Prosperity”).

Τα στοιχεία

Η έκθεση διαπιστώνει ότι οι συνολικές επιδοτήσεις σε 15 βασικούς κλάδους έφτασαν το 1,3% των εσόδων των εταιρειών, αγγίζοντας συνολικά τα 108 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2024.

Αυτό ήταν το δεύτερο υψηλότερο καταγεγραμμένο επίπεδο σε σχέση με τα έσοδα, μετά την κορύφωση του 2009, η οποία είχε προκληθεί από την πτώση των πωλήσεων κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, αυξάνοντας έτσι την αναλογία επιδοτήσεων προς έσοδα.

Υψηλότερη στήριξη στην Κίνα

Ενώ τα επίπεδα των επιδοτήσεων έχουν αυξηθεί στις περισσότερες περιοχές, οι εταιρείες στην Κίνα συνέχισαν να λαμβάνουν σημαντικά υψηλότερη στήριξη σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους αλλού. Μεταξύ 2005 και 2024, οι κινεζικές επιχειρήσεις έλαβαν, κατά μέσο όρο, τρεις έως οκτώ φορές περισσότερη κρατική στήριξη από ό,τι οι εταιρείες στις χώρες του ΟΟΣΑ, ανάλογα με την περιοχή.

Αυξήθηκαν τα μερίδια αγορά, όχι η παραγωγικότητα

Περίπου το 22% των κερδών σε παγκόσμιο μερίδιο αγοράς από εταιρείες που επεκτάθηκαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες μπορεί να συνδεθεί με τις επιδοτήσεις που έλαβαν, ποσοστό που αγγίζει το 60% για τις κινεζικές εταιρείες.

Ωστόσο, αν και οι επιδοτήσεις αύξησαν τα μερίδια αγοράς των εταιρειών, δεν οδήγησαν σε σημαντικά κέρδη στην παραγωγικότητα ή την κερδοφορία.

«Οι μεγάλες και επίμονες βιομηχανικές επιδοτήσεις μπορούν να στρεβλώσουν τις παγκόσμιες αγορές, δημιουργώντας αθέμιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και συμβάλλοντας στην πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, Mathias Cormann.

«Για την παρακολούθηση και την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι επιδοτήσεις διαμορφώνουν τις παγκόσμιες αγορές, τα αξιόπιστα δεδομένα για τις βιομηχανικές επιδοτήσεις είναι βασικής σημασίας. Η βάση δεδομένων MAGIC του ΟΟΣΑ βοηθά τις χώρες να διαμορφώσουν μια κοινή κατανόηση των προκλήσεων, ανοίγοντας τον δρόμο για συντονισμένες προσπάθειες ώστε το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα να γίνει πιο δίκαιο και να λειτουργεί καλύτερα, χωρίς να διακυβεύονται τα οφέλη των ανοιχτών αγορών και του βασισμένου σε κανόνες εμπορίου».

Ποιοι κλάδοι ωφελήθηκαν περισσότερο

Ο εξοπλισμός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι ημιαγωγοί και η βαριά βιομηχανία ήταν μεταξύ των πλέον επιδοτούμενων τομέων που καλύπτει η βάση δεδομένων.

Μεταξύ 2005-2024, η παραγωγή ηλιακών φωτοβολταϊκών πάνελ, οι ημιαγωγοί, το αλουμίνιο, ο χάλυβας και η ναυπηγική βιομηχανία έλαβαν τα υψηλότερα επίπεδα στήριξης σε σχέση με τα έσοδα πωλήσεων των εταιρειών.

Οι εταιρείες με σημαντική κρατική ιδιοκτησία διαδραμάτισαν επίσης σημαντικό ρόλο, τόσο ως αποδέκτες όσο και ως πάροχοι επιδοτήσεων. Κατά μέσο όρο, οι επιχειρήσεις με κρατική συμμετοχή άνω του 25% έλαβαν σημαντικά μεγαλύτερη στήριξη από τους ιδιώτες ανταγωνιστές τους, ιδίως μέσω επιχορηγήσεων και δανεισμού με ευνοϊκότερους όρους από αυτούς της αγοράς. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι εταιρείες αυτές εντοπίζονται συχνά σε βαριές βιομηχανίες που χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη χρηματοδότηση μέσω χρέους και δανεισμό με ευνοϊκούς όρους, καθώς και στην Κίνα.

Η έλλειψη διαφάνειας παραμένει βασική πρόκληση για την κατανόηση της κλίμακας και του εύρους των βιομηχανικών επιδοτήσεων. Σε αντίθεση με προσεγγίσεις που βασίζονται στις κυβερνητικές γνωστοποιήσεις, η βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ παρακολουθεί τις επιδοτήσεις που πραγματικά εισπράττονται από τις εταιρείες, γεγονός το οποίο επιτρέπει στη βάση δεδομένων να μετρά τη στήριξη που παρέχεται παγκοσμίως και σε οικονομίες όπου η δημόσια αναφορά στοιχείων είναι περιορισμένη.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Εργασία: Οι νέες προκλήσεις για τους αποφοίτους πανεπιστημίων
World

Εργασία: Οι νέες προκλήσεις για τους αποφοίτους πανεπιστημίων
Ευρωζώνη: Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στη μεταποίηση
World

Επιβραδύνθηκε η ανάπτυξη της μεταποίησης στην ευρωζώνη
ΟΟΣΑ: Τι επιδοτήσεις έλαβαν 15 βιομηχανικοί κλάδοι το 2024
World

Ποιες βιομηχανίες έλαβαν τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις
EasyJet: Η προσφορά εξαγοράς από τις ΗΠΑ θα ήταν «εξαιρετικά καιροσκοπική»
World

Προσφορά εξαγοράς από τις ΗΠΑ για EasyJet
FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022
World

Το ενεργειακό σοκ του σήμερα και του 2022 - Aνάλυση FT
SoftBank: Εκθρονίζει την Toyota και γίνεται η πολυτιμότερη εταιρεία της Ιαπωνίας
World

Η SoftBank γίνεται η πολυτιμότερη της Ιαπωνίας - Εκθρονίζει Toyota

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν την εικόνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν το ΧΑ

Ένα πυκνό και άκρως ενδιαφέρον 12μηνο έχει αρχίσει για το Χρηματιστήριο Αθηνών που θα κορυφωθεί με την ένταξή του στις ανεπτυγμένες αγορές τον Μάιο του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αριστοφάνης Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks
Συνεντεύξεις

Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks

Ο Αριστοφάνης Στεφάτος CEO της ΕΔΕΥΕΠ μιλά στο Βήμα για τις επόμενες κινήσεις στις έρευνες υδρογονανθράκων

Χρήστος Κολώνας
Ασφαλιστικές εισφορές: Μείωση από 0,5% έως 1% στο πακέτο της ΔΕΘ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχεται νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών - Ποιους αφορά

Νέα μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές ετοιμάζει η κυβέρνηση - Το ζήτημα «άνοιξε» πρόσφατα και η Τράπεζα της Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Οι πολυαναμενόμενες αφίξεις στην Αθήνα
Business

New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Τι φέρνουν στην Αθήνα

Openings όπως των New Yorker, Lululemon και Jimmy Choo, γέμισαν με συγκρατημένη αισιοδοξία το λιανεμπόριο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΔΕΘ: Τι θα περιλαμβάνει το καλάθι – Στεγαστικό, εισφορές και 13ος μισθός
Economy

Πώς θα γεμίσει το καλάθι της ΔΕΘ - Κερδισμένοι και χαμένοι

Το παρασκήνιο για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ - Πώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα αλλάζει τους σχεδιασμούς 

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τρόφιμα – Ποτά: Γιατί ο κλάδος ποντάρει στο καλοκαίρι – Το στρατηγικό πλάνο των εταιρειών
Business

Τρόφιμα - Ποτά: Ποιες εταιρείες ποντάρουν στο τουριστικό προϊόν

Με στόχο την αύξηση του τζίρου και τα εσόδων ο κλάδος τροφίμων και ποτών επενδύει στις ισχυρές προοπτικές του τουριστικού προϊόντος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Υπερπλούσιοι: Σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες κερδίζουν τα περισσότερα
World

Σε ποιες χώρες οι κροίσοι κερδίζουν τα περισσότερα

Το πλουσιότερο 0,1% του πληθυσμού στην Ευρώπη λαμβάνει περίπου το 4,5% του συνολικού εισοδήματος, αλλά το ποσοστό του παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα

Δημήτρης Σταμούλης
Γεωργία: Ποιος θα καλλιεργεί αύριο; Γερνούν οι αγρότες, αδειάζει η ύπαιθρος
AGRO

Γερνούν οι αγρότες, αδειάζει η ύπαιθρος

Η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και η ερήμωση της υπαίθρου απειλεί τη γεωργία

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από World
Εργασία: Οι νέες προκλήσεις για τους αποφοίτους πανεπιστημίων
World

Εργασία: Οι νέες προκλήσεις για τους αποφοίτους πανεπιστημίων

Πιο δύσκολο από ποτέ για τους νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων να βρουν εργασία -

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΟΟΣΑ: Τι επιδοτήσεις έλαβαν 15 βιομηχανικοί κλάδοι το 2024
World

Ποιες βιομηχανίες έλαβαν τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις

Τι δείχνει η βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ σχετικά με την εξέλιξη και την επίδραση των επιδοτήσεων στην παγκόσμια βιομηχανία

EasyJet: Η προσφορά εξαγοράς από τις ΗΠΑ θα ήταν «εξαιρετικά καιροσκοπική»
World

Προσφορά εξαγοράς από τις ΗΠΑ για EasyJet

Οι μετοχές της easyJet έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών, καθώς ο επενδυτικός όμιλος Castlelake αναφέρει ότι εξετάζει την υποβολή προσφοράς

FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022
World

Το ενεργειακό σοκ του σήμερα και του 2022 - Aνάλυση FT

Τα δεδομένα που επιτρέπουν λιγότερο απαισιόδοξες προβλέψεις σε σύγκριση με το 2022, σύμφωνα με τους FT

Μελίνα Ζιάγκου
SoftBank: Εκθρονίζει την Toyota και γίνεται η πολυτιμότερη εταιρεία της Ιαπωνίας
World

Η SoftBank γίνεται η πολυτιμότερη της Ιαπωνίας - Εκθρονίζει Toyota

Η ζήτηση για μετοχές τεχνητής νοημοσύνης τροφοδοτεί τις μετοχές του τεχνολογικού γίγαντα SoftBank, καθώς κατακτά την πρώτη θέση σε κεφαλαιοποίηση αγοράς

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Σνάμπελ (ΕΚΤ): Δεν έχουμε περιθώρια να παραμείνουμε αδρανείς
World

Σνάμπελ (ΕΚΤ): Δεν έχουμε περιθώρια να παραμείνουμε αδρανείς

Μήνυμα αλλαγής στάσης της ΕΚΤ προς πιο επιθετική νομισματική πολιτική, έστειλε η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου

Berkshire Hathaway: Θα αγοράσει την κατασκευάστρια κατοικιών Taylor Morrison για 6,8 δισ. δολάρια
World

Νέο mega deal 6,8 δισ. της Berkshire στις κατασκευές

Η συμφωνία είναι μια από τις πρώτες μεγάλες κινήσεις του Γκρεγκ Άμπελ, αφότου ανέλαβε τα ηνία της Berkshire Hathaway από τον Γουόρεν Μπάφετ

Latest News
Κικίλιας: Η ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας χρειάζεται ρεαλιστικές αποφάσεις
Ναυτιλία

Κικίλιας: Η ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας χρειάζεται ρεαλιστικές αποφάσεις

Η Ελλάδα, ως ηγέτιδα δύναμη της παγκόσμιας ναυτιλίας, οφείλει να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των διεθνών αποφάσεων για το μέλλον του κλάδου,τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

ΑΑΔΕ: «Καμπάνες» 84.000 ευρώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

«Καμπάνες» 84.000 ευρώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Συνεργεία της ΑΑΔΕ διενήργησαν συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής

Αγορά εργασίας: Τι αλλάζει για τους εργοδότες από τις 7 Ιουνίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις αγγελίες εργασίας

Νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας - Οι νέες υποχρεώσεις για τους εργοδότες

«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται
Ακίνητα

Οι αγκυλώσεις που πάγωσαν 300 εκατ. και το νέο στεγαστικό

Το «Σπίτι μου ΙΙ» εξελίσσεται τελικά σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η υψηλή ζήτηση δεν αρκεί όταν η αγορά ακινήτων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους ενός προγράμματος

Αθανασία Ακρίβου
Delivery: Ο αθέατος πόλεμος για την αγορά των 2 δισ. ευρώ
Business

Ο αθέατος πόλεμος για τα 2 δισ. ευρώ στο delivery

Η κόντρα για τις προμήθειες ανάμεσα στις πλατφόρμες delivery και τις επιχειρήσεις εστίασης

Γιώργος Μανέττας
Ιράν: Ο Γκαλιμπάφ κατηγορεί την Ουάσινγκτον για μη τήρηση της εκεχειρίας
Κόσμος

Ιράν: Κατηγορεί την Ουάσινγκτον για μη τήρηση της εκεχειρίας

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, ρίχνει ευθύνες στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι οδηγούν τη διαδικασία των συνομιλιών σε αδιέξοδο

Εργασία: Οι νέες προκλήσεις για τους αποφοίτους πανεπιστημίων
World

Εργασία: Οι νέες προκλήσεις για τους αποφοίτους πανεπιστημίων

Πιο δύσκολο από ποτέ για τους νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων να βρουν εργασία -

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ευρωζώνη: Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στη μεταποίηση
World

Επιβραδύνθηκε η ανάπτυξη της μεταποίησης στην ευρωζώνη

Στάσιμες παραγγελίες και εντατικοποίηση των πληθωριστικών πιέσεων αποτυπώνεται στον PMI της μεταποίησης στην ευρωζώνη

ΟΟΣΑ: Τι επιδοτήσεις έλαβαν 15 βιομηχανικοί κλάδοι το 2024
World

Ποιες βιομηχανίες έλαβαν τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις

Τι δείχνει η βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ σχετικά με την εξέλιξη και την επίδραση των επιδοτήσεων στην παγκόσμια βιομηχανία

Δήμας: «Κομβικός ευρωπαϊκός γεωοικονομικός άξονας» ο Διάδρομος BBA
Φυσικό αέριο

Δήμας: «Κομβικός ευρωπαϊκός γεωοικονομικός άξονας» ο Διάδρομος BBA

Ο Διάδρομος Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου αποτελεί άξονα ασφάλειας, ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο κ. Δήμας

Food and Beverage Sector Bets on Summer Tourism Boom
English Edition

Food and Beverage Sector Bets on Summer Tourism Boom

Greece's food and beverage companies are investing strategically in tourist hotspots, counting on strong seasonal demand to lift revenues through the summer

Goldman Sachs: Ο διττός κίνδυνος για το πετρέλαιο
Commodities

Goldman Sachs: Ο διττός κίνδυνος για το πετρέλαιο

Η πραγματική τελική ζήτηση πετρελαίου ενδέχεται να έχει μειωθεί περισσότερο από το αναμενόμενο ως απάντηση στις υψηλότερες τιμές, επισημαίνει η GOldman Sachs

ΗΣΑΠ: AI κάμερες για την εισιτηριοδιαφυγή
Κοινωνία

Μπήκε η πρώτη AI κάμερα σε σταθμό του ΗΣΑΠ

Οι κάμερες θα καταγράφουν τους επιβάτες που περνούν χωρίς να επικυρώνουν το εισιτήριό τους, όχι όμως για να «στείλουν» πρόστιμα….

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ρεκόρ πενταετίας για την άντληση κεφαλαίων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ρεκόρ πενταετίας για την άντληση κεφαλαίων στο ΧΑ

Το ποσό που αναμένεται να αντλήσουν οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών στο πρώτο εξάμηνο είναι υψηλότερο των περίπου 5 δισ. ευρώ που αντλήθηκαν το 2024

Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express
Τουρισμός

Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express

Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητά του, αυτό το μικροσκοπικό ελληνικό νησί διατηρεί ακόμα μια αυθεντικότητα που έχουν σχεδόν χάσει τοπία όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πυρά αντιπολίτευσης – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι
Πολιτική

Πυρά αντιπολίτευσης για ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA, με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να σημειώνουν τις ευθύνες της κυβέρνησης και την εκπρόσωπο της ΝΔ να…. κουνάει το δάχτυλο στην Ευρωπαία εισαγγελέα αντί να δώσει πειστικές απαντήσεις

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies