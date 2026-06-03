Τζένιφερ Λόπεζ: Τρίτη προσπάθεια πώληση της έπαυλης στο Μπέβερλι Χιλς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Nα αποχωριστεί την μεγαλοπρεπή έπαυλη στο Μπέβερλι Χιλς που αγόρασε με τον Μπεν Άφλεκ κατά τη διάρκεια του γάμου τους προσπαθεί για άλλη μια φορά η Τζένιφερ Λόπεζ.

Η Λατίνα super star έβαλε ξανά πωλητήριο στην απέραντη έπαυλη στο Μπέβερλι Χιλς που κάποτε μοιραζόταν με τον πρώην σύζυγό της, Μπεν Άφλεκ, με σημαντική μείωση τιμής – λίγες εβδομάδες αφότου ο ηθοποιός της δώρισε το μερίδιό του από την προβληματική κατοικία, αναφέρει η Wall Street Journal.

Τα έγγραφα που κατατέθηκαν τον Απρίλιο αποκάλυψαν ότι το πρώην ζευγάρι είχε τροποποιήσει τη συμφωνία διακανονισμού της περιουσίας τους από το διαζύγιο, προκειμένου να δώσει στην Λόπεζ την πλήρη κυριότητα της έπαυλης, την οποία τώρα έχει επαναδιαθέσει για τρίτη φορά, αυτή τη φορά ζητώντας 49,95 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο 53χρονος Άφλεκ και η 56χρονη Λόπεζ αγόρασαν το εξαιρετικό ακίνητο για 60,9 εκατομμύρια δολάρια τον Μάιο του 2023, λιγότερο από ένα χρόνο μετά τον γάμο τους, και γρήγορα ξεκίνησαν την ανακαίνιση του κτήματος, ξοδεύοντας εκατομμύρια για να το μετατρέψουν στο ονειρεμένο συζυγικό καταφύγιο.

Ωστόσο, λίγο περισσότερο από ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο 2024, έβαλαν ξανά το ακίνητο στην αγορά με τιμή πώλησης 68 εκατομμυρίων δολαρίων και λίγο αργότερα αποκαλύφθηκε ότι είχαν επίσημα χωρίσει.

Ενώ κατάφεραν να οριστικοποιήσουν το διαζύγιό τους μέσα σε μόλις 20 εβδομάδες από την υποβολή της αίτησης από τον Λόπεζ, η πώληση του πρώην συζυγικού τους σπιτιού αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολο έργο – και μέχρι τον Μάιο του 2025, οι πρώην σύζυγοι είχαν μειώσει την τιμή πώλησης στα 59,95 εκατομμύρια δολάρια.

Μια καυτή πατάτα για την Τζένιφερ Λόπεζ

Η Λόπεζ είναι πλέον αποκλειστικά υπεύθυνη για την πώληση του σπιτιού, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, όπως οι προμήθειες του μεσίτη, οι ισχύοντες φόροι και τα έξοδα κλεισίματος, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξέτασε η Mansion Global, της Wall Street Journal.

Η Λόπεζ και ο Άφλεκ αγόρασαν το συγκρότημα κατοικιών στο Μπέβερλι Κρεστ τον Μάιο του 2023, σχεδόν ένα χρόνο μετά τον γάμο τους στο Λας Βέγκας, για σχεδόν 61 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα αρχεία του PropertyShark. Η συμφωνία έγινε με ένα trust που συνδέεται με τον επί χρόνια διευθυντή επιχειρήσεων του Άφλεκ, Γκάρι Κρες.

Η έκταση των 3,500 τετραγωνικών μέτρων βρίσκεται σε ένα ακρωτήριο άνω των 20 στρεμμάτων, προσφέροντας πανοραμική θέα στο Μπέβερλι Χιλς και στα γύρω βουνά, σύμφωνα με την καταχώριση με τους Ρέινι Γουίλιαμς και Μπράντεν Γουίλιαμς των Beverly Hills Estates. Είναι η πρώτη φορά που οι Γουίλιαμς κατέχουν την καταχώριση, καθώς προηγουμένως είχε διατεθεί στην αγορά από διαφορετική μεσιτική εταιρεία.

Η σύγχρονη έπαυλη, χτισμένη το 2000, είναι εξοπλισμένη με 12 υπνοδωμάτια, 24 πλήρη μπάνια και ένα γκαράζ με χώρο για 12 αυτοκίνητα – επιπλέον, υπάρχει επιπλέον χώρος στάθμευσης για έως και 80 οχήματα, σύμφωνα με την καταχώριση.

Εκτός από την τεράστια έπαυλη, το συγκρότημα περιλαμβάνει έναν ξενώνα 465 τετραγωνικών μέτρων, μια κατοικία επιστάτη και ένα φυλάκιο.

Για τους λάτρεις των σπορ, υπάρχει ένα κλειστό συγκρότημα με γήπεδα μπάσκετ και pickleball, γυμναστήριο και αθλητικό lounge με μπαρ. Άλλες παροχές περιλαμβάνουν θέατρο και πισίνα χωρίς γωνίες με υδρομασάζ.