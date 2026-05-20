Πολυτελή ακίνητα: Ο αδελφός του πρώην Γάλλου προέδρου Σαρκοζί πουλάει κατοικία στα Χάμπτονς

Το σπίτι του στα Χάμπτονς, στο οποίο ζει εδώ και πολύ καιρό αποφάσισε να πουλήσει ο Ολιβιέ Σαρκοζί, Γάλλος χρηματοδότης, ετεροθαλής αδερφός του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί και πρώην σύζυγος της Μαίρη-Κέιτ Όλσεν.

Ο επενδυτικός τραπεζίτης, έθεσε προς πώληση το σπίτι του στο Μπρίτζχαμπτον της Νέας Υόρκης την Πέμπτη για 9,95 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Σαρκοζί – ο οποίος ήταν παντρεμένος με την πρώην ηθοποιό και σχεδιάστρια μόδας από το 2015 έως το 2021 – αγόρασε το σπίτι τον Οκτώβριο του 2006 για 4,65 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα αρχεία που αποκτήθηκαν μέσω της εκπομπής PropertyShark, τα οποία είδε η Wall Street Journal.

Σε μια έκταση περίπου 8 στρεμμάτων, το σπίτι σε στιλ αγροικίας χτίστηκε το 1994. Κρυμμένο πίσω από πυκνούς φράχτες και εξωραϊσμό, το σπίτι είναι εντελώς αόρατο από τον δρόμο. Αλλά παρά την ιδιωτικότητα αυτή, το ακίνητο απέχει λιγότερο από ένα μίλι από το κέντρο του χωριού Bridgehampton.

Ένα υπέροχο δέντρο κληρονομιάς αγκυροβολεί το ακίνητο, ενώ η χαριτωμένα παλαιωμένη διαμόρφωση του τοπίου θυμίζει τη διαχρονική κομψότητα ενός ευρωπαϊκού κτήματος με την αβίαστη ευκολία των Χάμπτονς

Το cozy αρχοντικό του Σαρκοζί

Διαθέτει 370 τετραγωνικά μέτρα χώρων διαβίωσης σε δύο ορόφους. Η απρόσκοπτη σύνδεση μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών χώρων είναι ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά του σπιτιού. Σχεδόν κάθε δωμάτιο του κύριου επιπέδου ανοίγει απευθείας σε μια υπερμεγέθη σκεπαστή βεράντα, δημιουργώντας μια αβίαστη επέκταση του χώρου διαβίωσης και το τέλειο σκηνικό για δείπνα σε εξωτερικό χώρο, απογευματινή χαλάρωση ή κοκτέιλ ηλιοβασιλέματος με θέα στον κήπο., σύμφωνα με την καταχώριση της Κάθριν Τζουράκιτς από τον μεσιτικό οίκο Corcoran.

Πλούσιο σε ζεστασιά και αρχιτεκτονική γοητεία, το σπίτι είναι όμορφα διακοσμημένο με ψηλές οροφές με δοκάρια, πλούσια φαρδιά ξύλινα δάπεδα και φιλόξενους χώρους διαβίωσης γεμάτους φυσικό φως. Κάθε δωμάτιο έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να είναι κομψό και άνετο.

Το σπίτι διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, τέσσερα πλήρη μπάνια και ένα μισό μπάνιο – όλα τα μπάνια έχουν ανακαινιστεί πρόσφατα, σύμφωνα με την Corcoran. Αρκετά από τα υπνοδωμάτια έχουν θολωτές οροφές, συμπεριλαμβανομένου του κύριου υπνοδωματίου, το οποίο έχει επίσης τοξωτές γαλλικές πόρτες που οδηγούν σε ένα γραφείο, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες της καταχώρισης.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν θερμαινόμενη πισίνα με αυτοποτιζόμενο γκαζόν που περιβάλλεται από αίθριο από σχιστόλιθο και ένα πρόσφατα ανακαινισμένο γήπεδο τένις με καμπάνα.

Δεν έχει γίνει γνωστό γιατί ο Σαρκοζί, ο οποίος θεωρείται από το Forbes ένας από τους πλέον πετυχημένους dealmakers της Νέας Υόρκης, θέλει να πουλήσει το ακίνητο. Ο πωλητής είναι περισσότερο γνωστός για τον προηγούμενο ρόλο του στον Όμιλο Carlyle, όπου διετέλεσε συν-επικεφαλής και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Global Financial Services μέχρι την παραίτησή του το 2016.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες, συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της BankUnited και παραμένει ενεργός στους χρηματοοικονομικούς και επενδυτικούς κύκλους στη Νέα Υόρκη.

Η πρώην σύζυγος του Μαίρη-Κέιτ Όλσεν είναι περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της Μισέλ Τάνερ που μοιραζόταν με τη δίδυμη αδερφή της Άσλεϊ Όλσεν στην τηλεοπτική κωμική σειρά Full House (1987–1995), αλλά και διάφορες ταινίες. Το 2012 οι αδελφές Όλσεν αποσύρθηκαν από την υποκριτική για να αφιερωθούν στον σχεδιασμό ρούχων.