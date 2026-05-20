Πολυτελή ακίνητα: Πωλείται το ιστορικό καταφύγιο των Κουρτ Βάιλ και Λότε Λένια

Το θρυλικό καταφύγιο των Κουρτ Βάιλ και Λότε Λένια, ένα από τα πιο ιδιαίτερα πολυτελή ακίνητα της Νέας Υόρκης, βγαίνει στην αγορά ακινήτων προς πώληση

Tέχνη και Ζωή 20.05.2026, 06:45
Ένα δημιουργικό καταφύγιο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, που κάποτε ανήκε στους αστέρες του μουσικού θεάτρου του 20ού αιώνα, Κούρτ Βάιλ και Λότε Λένια, βγήκε στην αγορά για 2,295 εκατομμύρια δολάρια.

Χτισμένο το 1880 και γνωστό ως Brook House, η κατοικία βρίσκεται σε περισσότερα από 5 στρέμματα στη Νέα Πόλη, στην κομητεία Rockland – περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια του Manhattan – και μέσα σε αυτό που κάποτε ήταν μια άτυπη αποικία καλλιτεχνών που συνδεόταν με συγγραφείς, ηθοποιούς, μουσικούς και δημιουργούς, αναφέρει η Wall Street Jounal.

Είναι περισσότερο γνωστός για τη μουσική του που αφορά σε θεατρικά έργα, κυρίως δε αυτά του Μπέρτολτ Μπρεχτ, όπως για παράδειγμα η Όπερα της πεντάρας και τα Επτά θανάσιμα αμαρτήματα (Die sieben Todsünden). Το έργο του, που περιλαμβάνει πολλά τραγούδια, συνδέθηκε με τα ευρωπαϊκά καμπαρέ, με πιο γνωστό να είναι το «Γιουκάλι» (Youkali) καθώς και το Und was bekam des Soldaten Weib? («Τι απέγινε η γυναίκα του στρατιώτη;»).

Η Λένια, τραγουδίστρια και ηθοποιός, ερμήνευε τακτικά στα έργα του συζύγου της και πρωταγωνίστησε ως Φρόιλαϊν Σνάιντερ στην αρχική παραγωγή του Μπρόντγουεϊ «Cabaret» το 1966. Έπαιξε στην ταινία της σειρά Τζέιμς Μποντ «Από τη Ρωσία με αγάπη», όπου προσπαθεί να δολοφονήσει τον Βρετανό πράκτορα.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1924 στην πατρίδα του Βάιλ, τη Γερμανία, και παντρεύτηκε το 1926.

Χώρισαν το 1933 και συμφιλιώθηκαν το 1935 αφού μετανάστευσαν στις ΗΠΑ πριν ξαναπαντρευτούν το 1937.

O παραπόταμος του Χάκενσακ ρέει απευθείας μέσα από το ακίνητο

Brook House, ένα από τα πιο ιδιαίτερα πολυτελή ακίνητα

Αγόρασαν το Brook House το 1941. Μετά τον θάνατο του Βάιλ το 1950, παρέμεινε στα χέρια της Λένια μέχρι τον θάνατό της το 1981, σύμφωνα με το Ίδρυμα Μουσικής Κουρτ Βάιλ. Πωλείται από ένα καταπίστευμα, όπως καταγράφει το PropertyShark.

Το ακίνητο προσφέρει «απόλυτη ιδιωτικότητα και αποτελεί έναν σπάνιο συνδυασμό αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα και πρωτοποριακού ψυχισμού του 20ού αιώνα», σύμφωνα με την καταχώριση του Ρίτσαρντ Έλις της Ellis Sotheby’s International Realty, ο οποίος έβαλε το σπίτι στην αγορά το Σάββατο. Δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για να σχολιάσει.

Το κυρίως σπίτι με τα τρία υπνοδωμάτια έχει οροφές με δοκάρια, πολλαπλά τζάκια, πέτρινους τοίχους και μεγάλα παράθυρα.

Υπάρχει επίσης ένας ξενώνας δύο υπνοδωματίων με σαλόνι και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα. ένα υπερμεγέθες γκαράζ που χρησιμοποιείται σήμερα ως εργαστήριο. ένα παλιό υπόστεγο από τούβλα για γλάστρες. ένα μεγάλο υπόστεγο κήπου και ένα κοτέτσι.

Εξωτερικά, οι γραφικοί κήποι φιλοξενούν ανθισμένους κήπους, αρχαίους πέτρινους τοίχους και κυματιστά χωράφια. Ένα αξιοσημείωτο σημείο είναι η ανακατασκευασμένη, πέτρινη γέφυρα που εκτείνεται στον δυτικό κλάδο του ποταμού Χάκενσακ, ο οποίος ρέει απευθείας μέσα από το ακίνητο, ανέφερε η καταχώριση.

Με προβλήματα η εφαρμογή του συστήματος monitoring - Προτάσεις της ΕΘΕΑΣ

