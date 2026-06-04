Macy’s: Συνεχίζει την αναδιάρθρωση και οι πελάτες εγκρίνουν

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Καθώς η Macy’s βελτιώνει το merchandising και την εμπειρία των πελατών σε πάνω από 200 καταστήματα, ορισμένοι αναλυτές βλέπουν τώρα το πολυκατάστημα να παίρνει μερίδιο από τους ασθενέστερους ανταγωνιστές της.

Την αλήθεια φαίνεται να λένε οι αριθμοί. Λίγες ημέρες νωρίτερα ανακοίνωσε πως οι συνολικές καθαρές πωλήσεις του πρώτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 1,8% σε ετήσια βάση στα 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια, με θετικά αποτελέσματα στις Macy’s, Bloomingdale’s και Bluemercury. Συνολικά, τα αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 3%.

Οι «καρποί» της Macy’s

Οι επενδύσεις στην εξυπηρέτηση πελατών και στις βελτιώσεις στο merchandising απέδωσαν καρπούς σε 200 καταστήματα Macy’s, περίπου δηλαδή στο μισό του δυναμικού της αλυσίδας της, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,4%. Συνολικά, οι πωλήσεις των Macy’s αυξήθηκαν κατά 1,6%. Στο Bloomingdale’s οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,2% – η έβδομη συνεχόμενη άνοδος – και στο Bluemercury κατά 6,4%.

Οι δασμοί ευθύνονται για ολόκληρη τη συρρίκνωση του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά 30 μονάδες βάσης, το οποίο έφτασε το 38,9%. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 66% στα 63 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, η Macy’s δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για το οικονομικό σκηνικό, το οποίο είναι ολοένα και πιο εύθραυστο λόγω των αυξανόμενων τιμών των καυσίμων και της μειωμένης καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Τα δύο τρίτα των καταναλωτών εξηγούν ότι έχουν μειώσει τις δαπάνες τους λόγω του πληθωρισμού και το κλίμα έχει γίνει πιο απαισιόδοξο.

Η εκτίμηση του Τόνι Σπρινγκ

Το πολυκατάστημα απευθύνεται σε μεγάλο βαθμό σε νοικοκυριά μεσαίου έως υψηλού εισοδήματος, τα οποία είναι κάπως προστατευμένα από το αυξανόμενο κόστος, αλλά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Macy’s Inc., Τόνι Σπρινγκ, διευκρίνισε πως υπάρχει ένας ακόμη λόγος για τον οποίο οι πελάτες εμφανίστηκαν στο πρώτο τρίμηνο.

«Διαπιστώσαμε ότι όταν το προϊόν και η εμπειρία είναι διαφοροποιημένα και συναρπαστικά, η αλληλεπίδραση και οι δαπάνες αυξάνονται», δήλωσε στους αναλυτές την Τετάρτη. «Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οι πελάτες μας εκτίμησαν την ποικιλία των προϊόντων, το μάρκετινγκ και τις εκδηλώσεις που υποστήριξαν βασικές γιορτές, όπως η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η Ημέρα των Προέδρων και το Πάσχα».

Η ανθοκομική έκθεση του Macy’s προσέλκυσε 800.000 άτομα φέτος, εν μέρει επειδή η εκδήλωση, ένα ετήσιο θέαμα στην πλατεία Herald στη Νέα Υόρκη εδώ και χρόνια, επεκτάθηκε και στο Σικάγο.

Κάποιοι θα υποστήριζαν ότι η «διαφοροποιημένη και ελκυστική» ποιότητα είναι βασικές απαιτήσεις για το προϊόν και την εμπειρία ενός πολυκαταστήματος και ότι η Macy’s το αγνόησε αυτό για πολύ καιρό. Στο πρώτο τρίμηνο, ωστόσο, η διαφορά μεταξύ των συγκρίσιμων πωλήσεων στο σύνολο του στόλου και στα επανασχεδιασμένα καταστήματα του λιανοπωλητή ήταν αποτέλεσμα της «καταβολής σημαντικά μεγαλύτερης προσπάθειας σε πολλές διαστάσεις της εμπειρίας αγορών», σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της GlobalData, Νιλ Σόντερς.

Η GlobalData έχει καταγράψει βελτιώσεις στις βαθμολογίες ικανοποίησης πελατών στα Macy’s, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση της μέσης δαπάνης.

«Έχουν γίνει αναδιαμορφώσεις σε βασικά τμήματα, κατηγορίες όπως το σπίτι παρουσιάζονται με περισσότερη έμπνευση και στυλ, και οι ιδιωτικές ετικέτες έχουν ενισχυθεί και διευκρινιστεί», δήλωσε ο Saunders σε σχόλια μέσω email.

Ο Τόνι Σπρινγκ, που πέρασε τρεις δεκαετίες στην Bloomingdale’s, συμπεριλαμβανομένης της θέσης Διευθύνοντος Συμβούλου, πριν αναλάβει τα ηνία της Macy’s Inc., υπογράμμισε στο Retail Dive ότι η συνεργασία μεταξύ των «αδελφών» retailers συμβάλλει στην προώθηση της ανάκαμψης της Macy’s.

Η εταιρεία εξετάζει τις δύο επιχειρήσεις «με συγκρίσιμο τρόπο και προσπαθεί να κατανοήσει καλύτερα τις τάσεις, το πού βλέπουμε ευκαιρίες για τα εμπορικά σήματα, πού τα πράγματα επικαλύπτονται και ταυτόχρονα διασφαλίζοντας ότι μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλον χωρίς να μπερδεύονται τα μεταξύ τους όρια».

Η οικονομική αστάθεια είναι πιθανό να συνεχίσει να αποτελεί πρόκληση για την Macy’s, επομένως η πρόοδός της δεν θα είναι ευθεία γραμμή στο εγγύς μέλλον, σύμφωνα με τους David Silverman, Senior Director της Fitch Ratings. Η εταιρεία είναι σε θέση να συνεχίσει να «υπερασπίζεται το μερίδιό της σε έναν δύσκολο χώρο πολυκαταστημάτων» και να «παράγει τουλάχιστον σταθερά έσοδα και EBITDA».