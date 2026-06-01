Unilever: Επένδυση 270 εκατ. δολαρίων σε νέο ερευνητικό κέντρο στις ΗΠΑ

Ισχυρό ψήφο εμπιστοσύνης στην αμερικανική αγορά δίνει η βρετανική εταιρεία Unilever, δρομολογώντας επένδυση ύψους 270 εκατ. δολαρίων για τη δημιουργία ενός νέου κέντρου έρευνας και καινοτομίας στο Κονέκτικατ. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική αναδιάρθρωση του ομίλου, ο οποίος εστιάζει πλέον σχεδόν αποκλειστικά στους ταχέως αναπτυσσόμενους κλάδους της ομορφιάς, της ευεξίας και της προσωπικής φροντίδας.

Η μεγαλύτερη επένδυση R&D της Unilever εδώ και 40 χρόνια

Ειδικότερα, η Unilever ανακοίνωσε ότι θα κατασκευάσει νέο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στο Νιου Χέιβεν του Κονέκτικατ, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων περιποίησης δέρματος και μαλλιών τόσο για την αμερικανική αγορά όσο και για διεθνείς καταναλωτές.

Το έργο, προϋπολογισμού 270 εκατ. δολαρίων, αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση της Unilever σε ερευνητικές υποδομές στις ΗΠΑ τα τελευταία 40 χρόνια. Περίπου 300 εργαζόμενοι θα στελεχώσουν τη νέα μονάδα, η οποία θα αντικαταστήσει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Τράμπουλ του Κονέκτικατ.

Στροφή στην ομορφιά και την ευεξία

Η επένδυση έρχεται σε μια περίοδο βαθιάς αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Τα τελευταία χρόνια η Unilever έχει αποχωρήσει από δραστηριότητες με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, αποσχίζοντας τον κλάδο παγωτών, πουλώντας την επιχείρηση τσαγιού και αποεπενδύοντας από τον τομέα των αλειμμάτων.

Παράλληλα, τον Μάρτιο συμφώνησε να διαχωρίσει τη δραστηριότητα καρυκευμάτων και προϊόντων μαγειρικής, συνδυάζοντάς την με τη McCormick. Έτσι, η εταιρεία επικεντρώνεται πλέον σε ισχυρά brands όπως τα Dove, Nexxus και Olly. Μετά την ολοκλήρωση των αλλαγών, το 95% του αμερικανικού χαρτοφυλακίου της θα αφορά τους τομείς της ομορφιάς, της ευεξίας και της προσωπικής φροντίδας.

Οι ΗΠΑ στο επίκεντρο της στρατηγικής

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Unilever USA, Herrish Patel, σε συνέντευξή του που δημοσίευσε η Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν το σημαντικότερο καταναλωτικό κέντρο της εταιρείας παγκοσμίως, ενώ η Ινδία αποτελεί επίσης βασικό πυλώνα ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το νέο συγκρότημα θα λειτουργεί ως παγκόσμιο κέντρο για την περιποίηση του δέρματος και τα προϊόντα καθαρισμού, ενώ θα διαθέτει και ειδικό «εργαστήριο ανθρώπινης απόδοσης» για δοκιμές καταναλώσιμων προϊόντων.

Ταχύτερη ανάπτυξη νέων προϊόντων

Ο Patel ανέφερε στη Wall Street Journal ότι η νέα εγκατάσταση θα φέρει πιο κοντά τις ομάδες μάρκετινγκ και έρευνας, επιτρέποντας στην εταιρεία να ανταποκρίνεται γρηγορότερα στις τάσεις της αγοράς και των κοινωνικών δικτύων.

Όπως σημείωσε, όταν ένα νέο trend εμφανίζεται στα social media, οι ομάδες της εταιρείας θα μπορούν να συνεργάζονται άμεσα στο Νιου Χέιβεν, επιταχύνοντας τη δημιουργία και το λανσάρισμα νέων προϊόντων. Η επένδυση αυτή επιβεβαιώνει τη φιλοδοξία της Unilever να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή της παγκόσμιας αγοράς προϊόντων προσωπικής φροντίδας.