Wall Street: «Βουτιά» του Nasdaq με ξεπούλημα για τις μετοχές τσιπ

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Η Wall Street κατέρρευσε την Παρασκευή εν μέσω ενός ορυμαγδού πώλησης μετοχών εταιρειών παραγωγής μικροτσίπ. Ο τεχνολογικά βαρύς Δείκτης Nasdaq Composite έχασε 4% σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση του από την αναταραχή των αρχών του 2025 λόγω δασμών.

Ο καταλύτης για την πτώση των μετοχών τσιπ παραμένει… ασαφής. Κάποια απογοήτευση στην αποτυχία της Broadcom να αυξήσει τις προβλέψεις της για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης την Τετάρτη το βράδυ προκάλεσε απώλειες στον όμιλο την Πέμπτη. Ωστόσο, η συνεδρίαση της Παρασκευής έφτασε σε νέο επίπεδο έντασης. Μια αύξηση στα επιτόκια των ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου μετά από μια πολύ ισχυρότερη από την αναμενόμενη έκθεση θέσεων εργασίας για τον Μάιο δεν βοήθησε την κατάσταση.

Ο Nasdaq πραγματοποίησε βουτιά της τάξης του 4,18%, για τη μεγαλύτερη πτώση του από τον Απρίλιο του 2025, κλείνοντας στις 25.709,432 μονάδες. Ο S&P 500 κινήθηκε καθοδικά κατά 2,64% κλείνοντας στις 7.383,74 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average κινήθηκε επίσης πτωτικά κατά 1,35% κλείνοντας στις 50.866,78 μονάδες.

Οι μετοχές της Broadcom κινήθηκαν χαμηλότερα κατά περισσότερο από 6% μετά την πτώση τους κατά περισσότερο από 12% την Πέμπτη. Η Marvell Technology και η Micron Technology υποχώρησαν κατά 12% και 11%, αντίστοιχα. Η Intel έπεσε πάνω από 9%, ενώ η Advanced Micro Devices «χαμήλωσε» κατά 10%.

«Αυτό είναι λίγο και… αποκόμιση κερδών», δήλωσε ο Ανσούλ Σάρμα, διευθυντής επενδύσεων στη Savvy Wealth. «Το αφήγημα της Τεχνητής Νοημοσύνης παραμένει ακόμη ανέπαφο, αλλά πιστεύω ότι οι προσδοκίες ανέβηκαν περισσότερο από όσο νόμιζαν, και πιστεύω ότι ακόμη και σχετικά καλά νέα μπορεί να αποδειχθούν απογοητευτικά όταν δεν φτάνουν στο επίπεδο των προσδοκιών».

Οι κινήσεις αυτές ήρθαν αφού το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι θέσεις εργασίας, εκτός του τομέα της γεωργίας, αυξήθηκαν κατά 172.000 τον Μάιο, πολύ πάνω από τις 80.000 θέσεις εργασίας που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Dow Jones. Ο δείκτης ανεργίας επίσης παρέμεινε σταθερός από τον Απρίλιο στο 4,3%, σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου αυξήθηκαν μετά την έκθεση καθώς αυξήθηκαν οι προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με τα δεδομένα από το εργαλείο CME FedWatch. Η απόδοση του 10ετούς αυξήθηκε πάνω από 4,5%, ενώ η απόδοση του 30ετούς ανέβηκε πάνω από 5%.

«Αυτό πρόκειται να κάνει τη δουλειά της Fed λίγο πιο δύσκολη όσον αφορά την πορεία προς τα εμπρός», είπε ο Σάρμα. «Οι θέσεις εργασίας για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο αναθεωρήθηκαν επίσης ανοδικά, και αυτό προσδίδει περισσότερη δύναμη ή περισσότερη υποστήριξη στην ιδέα ότι η αγορά εργασίας είναι ισχυρότερη από ό,τι υποδηλώνουν οι τίτλοι των ειδήσεων».

Μία θετική νότα, οι μετοχές ειδών πρώτης ανάγκης καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2%, με την Colgate-Palmolive και την Coca-Cola να κινούνται ανοδικά και οι δύο πάνω από 3%, καθώς συνεχίστηκε η μετατόπιση εκτός του τεχνολογικού τομέα.

Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε πτώση πάνω από 2% την εβδομάδα που έκλεισε, πορεία που τον οδηγεί προς την πρώτη αρνητική εβδομάδα σε διάστημα 10 εβδομάδων. Ο Dow των 30 μετοχών έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο μικρότερη από 1%, ενώ ο Nasdaq Composite είχε ζημιά περίπου 4%.