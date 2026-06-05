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Χρηματιστήριο Αθηνών: «Κόκκινη» η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, τα οποία όμως δεν ήταν αρκετά για να ανατρέψουν το αρνητικό πρόσημο της πρώτης εβδομάδας του Ιουνίου

Xρηματιστήριο Αθηνών 05.06.2026, 17:36
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Χρηματιστήριο Αθηνών: «Κόκκινη» η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Με κέρδη έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, τα οποία όμως δεν ήταν αρκετά για να ανατρέψουν το αρνητικό πρόσημο της πρώτης εβδομάδας του Ιουνίου, αν και η διόρθωση που προηγήθηκε δεν άλλαξε την θετική εικόνα της αγοράς.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,65% στις 2.355,67 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.343,53 μονάδων (+1,56%) και 2.377,11 μονάδων (+1,67%). Ο τζίρος ανήλθε στα 240 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 37,2 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,7 εκατ. τεμάχια αξίας 36,7 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,67% στις 5.968,91 μονάδες, ενώ στο -0,14% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.108,64 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,14% στις 2.654,39 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, η πτώση του γενικού δείκτη ήταν στο 0,7%, ο FSTE 25 υποχώρησε κατά 0,9%, ενώ ο τραπεζικός σημείωσε απώλειες 2,78%.

Ισορροπία και διατήρηση των κεκτημένων

Η διατήρηση των πρόσφατων κεκτημένων αποτέλεσε την κύρια προτεραιότητα των επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την εβδομάδα που πέρασε, σύμφωνα με τον Μ. Χατζηδάκη της Beta Securities. Η επιβράδυνση του αγοραστικού ενδιαφέροντος ενδεχομένως συνδέεται με την αυξημένη δραστηριότητα εταιρικών πράξεων και τις σημαντικές αναδιαρθρώσεις στους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες που παρακολουθούν την ελληνική αγορά.

Οι αλλαγές στις σταθμίσεις μεταξύ χρηματοοικονομικών και εμποροβιομηχανικών εταιρειών οδήγησαν σε ανακατανομή κεφαλαίων και μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Ελλείψει ισχυρών εγχώριων καταλυτών, η αγορά κινήθηκε σταθεροποιητικά, με επιλεκτικό και κυκλικό ενδιαφέρον, χωρίς ωστόσο να αποσυντονιστεί από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες για μία ακόμη εβδομάδα διατήρησαν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, μεταβάλλοντας διαρκώς τις πιθανότητες μεταξύ θετικών και αρνητικών σεναρίων.

Η ολοκλήρωση της δημοσίευσης αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου λειτούργησε υποστηρικτικά, προσφέροντας νέο υλικό προς αξιολόγηση και τιμολόγηση από τους επενδυτές. Παράλληλα, οι ενδείξεις αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων και οι προσπάθειες για κατάπαυση των εχθροπραξιών σε διεθνές επίπεδο ενίσχυσαν προς το τέλος της εβδομάδας τη διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου, επιτρέποντας στην αγορά να διατηρήσει την επαφή της με τα πολυετή υψηλά της.

Τεχνική εικόνα

Διαγραμματικά, ο Γενικός Δείκτης εμφανίστηκε διστακτικός να προσεγγίσει άμεσα τα υψηλά του Φεβρουαρίου στις 2.407 μονάδες, χωρίς ωστόσο να απομακρυνθεί ουσιαστικά από τα πρόσφατα τοπικά υψηλά των 2.386 μονάδων. Η κίνηση συσσώρευσης εντός ενός σχετικά περιορισμένου εύρους διακύμανσης αξιολογείται ως μια υγιής διαδικασία αποφόρτισης, μετά το ισχυρό ανοδικό σερί των έξι διαδοχικών συνεδριάσεων που προηγήθηκε.

Οι τεχνικές ενδείξεις εξακολουθούν να συνηγορούν υπέρ της συνέχισης της ανοδικής τάσης και της εκ νέου προσέγγισης των φετινών υψηλών, με τους ταλαντωτές να αφήνουν πλέον περιθώριο κίνησης έως την περιοχή των 2.440 μονάδων. Βραχυπρόθεσμα, η ζώνη των 2.400 – 2.410 μονάδων αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς και αντίστασης για τους πωλητές.

Στον αντίποδα, η πρώτη σημαντική περιοχή στήριξης εντοπίζεται μεταξύ 2.326 και 2.283 μονάδων, όπου παραμένει ανοικτό το ανοδικό χάσμα (gap) της 25ης Μαΐου. Συνολικά, η πρόσφατη συσσώρευση έχει δημιουργήσει ένα ανοδικό «πλατύσκαλο» για την αγορά, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι η επόμενη κίνηση προς νέα υψηλά έτους βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μετά και τη συνεδρίαση της Παρασκευής, κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Εθνική ξεχώρισε με το +2,69% που κατέγραψε, με τις Eurobank, Σαράντη και ΔΕΗ να ακολουθούν με κέρδη άνω του 1%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΔΑΑ, Allwyn, Jumbo, Cenergy, Τιτάν, ΕΛΧΑ, Λάμδα, Aktor, ΕΥΔΑΠ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Metlen, Alpha Bank, Motor Oil, Coca Cola, Optima, Aegean και Κύπρου.

Στον αντίποδα, μικρές ήταν οι απώλειες σε Βιοχάλκο, Πειραιώς και ΟΤΕ, οι οποίες μάλιστα δεν ξεπέρασαν το 0,3%, με τη Helleniq Energy να κλείνει χωρίς μεταβολή.

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