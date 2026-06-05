ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων φέτος περιμένουν οι αγορές

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Δύο αυξήσεις επιτοκίων που θα οδηγήσουν το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ στο 2,5% πριν από το τέλος του έτους και στη συνέχεια διατήρηση αυτού του ποσοστού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, προβλέπουν οι οικονομολόγοι.

Αυτό προκύπτει από έρευνα του Bloomberg που διεξήχθη από τις 29 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου και δείχνει ότι όλοι οι ερωτηθέντες -πλην ενός- εκτός από έναν προβλέπουν αύξηση κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς εκτιμούν ότι θα ακολουθήσει μια ακόμη παρόμοια αύξηση πριν από το τέλος του έτους.

Η συντριπτική πλειονότητα εκείνων που προβλέπουν δεύτερη αύξηση την τοποθετούν τον Σεπτέμβριο και λιγότεροι τον Ιούλιο, καθώς το φθινόπωρο θα περιλαμβάνει νέες προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Τα συμπεράσματα της έρευνας αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ τοποθετείται προς το πιο «γερακίσιο» άκρο της G7, όταν άλλες κεντρικές τράπεζες, όπως η Fed, επιλέγουν να διατηρήσουν στάση αναμονής. Εξάλλου, τις τελευταίες εβδομάδες, πολλά στελέχη στέλνουν το ένα μετά το άλλο το μήνυμα ότι μια αύξηση των επιτοκίων είναι απαραίτητη για να στείλει σήμα ότι η ΕΚΤ αυτήν τη φορά δεν θα φανεί ότι ολιγωρεί μπροστά στην αύξηση του πληθωρισμού.

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες αναμένουν στη συνέχεια μια μείωση [των επιτοκίων] έως τα μέσα του 2027, καθώς ο πόλεμος θα συνεχίσει να επιβαρύνει την ανάπτυξη.

Ενώ οι περισσότεροι φορείς χάραξης πολιτικής παραμένουν φειδωλοί στις δηλώσεις τους για πιθανή αύξηση πέραν του Ιουνίου, ο Γκεντιμίνας Σίμκους της Λιθουανίας δήλωσε ότι μια δεύτερη αύξηση είναι «πιο πιθανή παρά όχι».

Ανοδική αναθεώρηση του πληθωρισμού

Σύμφωνα με την έρευνα, οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ θα αναθεωρήσουν προς τα πάνω την επόμενη εβδομάδα τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό για τα έτη 2026 και 2027, ενώ θα μειώσουν τις προβλέψεις για την ανάπτυξη τόσο για το τρέχον όσο και για το επόμενο έτος.

Αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με έναν ενδεχόμενο στασιμοπληθωρισμό, που θα συνδυάζει χαμηλή ανάπτυξη και υψηλό πληθωρισμό, παρά το γεγονός ότι η Κριστίν Λαγκάρντ απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μετά τη συνεδρίαση του Απριλίου.

Οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι η ευρωζώνη βρίσκεται πλέον μεταξύ του βασικού σεναρίου της ΕΚΤ και του δυσμενούς σεναρίου, που παρουσιάστηκαν τον Μάρτιο, ή και ήδη μέσα στο δυσμενές. Αυτό προέβλεπε αύξηση των τιμών κατά μέσο όρο 3,5% το 2026, με οικονομική επέκταση μόλις 0,6%.

Η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου με σκληρή στάση, γνωστή για τη γερακίσια στάση της, προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι αυξάνεται ο κίνδυνος αποσύνδεσης των προσδοκιών για τον πληθωρισμό. Ωστόσο, τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων στην έρευνα δεν διαβλέπουν μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει μια τέτοια εξέλιξη.

Συμφωνούν, ωστόσο, με τις εκτιμήσεις της Σνάμπελ και του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν ότι οι επιπτώσεις του πολέμου θα γίνονται αισθητές για αρκετό καιρό, ακόμη και μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Το 75% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αυτό θα μπορούσε να ισχύει για έξι μήνες ή και περισσότερο.