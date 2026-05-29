ΕΚΤ: Νέες πληθωριστικές πιέσεις ενισχύουν τα σενάρια για αύξηση επιτοκίων

Ο πληθωρισμός παρέμεινε πολύ πάνω από το όριο του 2% στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, ενισχύοντας το σενάριο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων για πρώτη φορά από το 2023. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, οι τιμές στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία επιταχύνθηκαν τον Μάιο στο 2,8%, 3,3% και 3,6% αντίστοιχα, ενώ στη Γερμανία ο γενικός δείκτης υποχώρησε μεν, αλλά παρέμεινε στο 2,7%, αρκετά πάνω από τη ζώνη άνεσης της ΕΚΤ.

Τα δεδομένα αναμένεται να βοηθήσουν τα στελέχη της ΕΚΤ να αποτιμήσουν πόσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί τις τιμές και αν χρειάζεται να απαντήσουν με σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, εκτιμά σε ανάλυσή του το Bloomberg. Οι αγορές θεωρούν σχεδόν βέβαιη μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του επόμενου μήνα, ενώ προεξοφλούν και νέα κίνηση έως το τέλος του έτους.

Η ηπιότερη πληθωριστική εικόνα στη Γερμανία δεν φαίνεται να αποτρέπει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, καθώς αποδίδεται σε προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα και σε φθηνότερα τρόφιμα. Χωρίς αυτές τις δύο κατηγορίες, οι πιέσεις στις τιμές θα ήταν εντονότερες, ενώ παράλληλη έρευνα του ινστιτούτου Ifo δείχνει ότι μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων εξακολουθεί να σχεδιάζει να μετακυλίσει το αυξημένο κόστος στους πελάτες.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η δημοσίευση των στοιχείων για την πορεία των τιμών καταναλωτή στο σύνολο της Ευρωζώνης των 21 χωρών, με τους οικονομολόγους να εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί ακόμη υψηλότερα από το 3% που καταγράφηκε τον Απρίλιο. Από τη σκληρή Ίζαμπελ Σνάμπελ έως τον πιο ήπιο Φίλιπ Λέιν, στελέχη της ΕΚΤ αφήνουν να εννοηθεί ότι το κόστος δανεισμού πρέπει πιθανότατα να αυξηθεί, ενώ ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Λιθουανίας, Γκεντίμινας Σίμκους, εκτίμησε ότι ίσως χρειαστούν ακόμη και δύο αυξήσεις.

Παρότι η ΕΚΤ δεν προχώρησε σε σύσφιξη στη συνεδρίαση του Απριλίου, τα πρακτικά της συνεδρίασης έδειξαν ότι ορισμένες δευτερογενείς πληθωριστικές επιδράσεις θεωρούνται αναπόφευκτες. Όπως αναφέρεται, είχε γίνει ολοένα και πιο πιθανό ότι η προσέγγιση του «θα το δούμε αργότερα» δεν ήταν πλέον κατάλληλη, μετατοπίζοντας το επίκεντρο στη χρονική στιγμή μιας ενδεχόμενης αύξησης επιτοκίων.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν ανησυχίες ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα επιβαρύνει την οικονομική ανάπτυξη, κάτι που θα μπορούσε με τη σειρά του να πιέσει προς τα κάτω τον πληθωρισμό. Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή έδειξαν ότι η γαλλική οικονομία συρρικνώθηκε στις αρχές του έτους, καθώς μειώθηκαν τόσο η καταναλωτική δαπάνη όσο και οι επιχειρηματικές επενδύσεις. Στην Ιταλία, αντίθετα, η ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου αναθεωρήθηκε προς τα πάνω, με βελτίωση σε όλες τις βασικές συνιστώσες της ζήτησης.

Η επικεφαλής οικονομολόγος Ευρώπης της PGIM, Κάταριν Νάις, εκτίμησε ότι η εικόνα της Ευρωζώνης παραμένει «σχετικά συγκρατημένη», με τις τιμές να κορυφώνονται το καλοκαίρι περίπου στο 3,5%, πολύ μακριά από τα διψήφια επίπεδα του 2022. Ωστόσο, όπως σημείωσε, την ανησυχούν περισσότερο οι προοπτικές της ανάπτυξης, προειδοποιώντας ότι «στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα υπάρχουν ήδη κάποια προειδοποιητικά πορτοκαλί φώτα».