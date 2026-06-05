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Πλούτος: Η παγκόσμια φυγή πλουσίων επιβραδύνεται απότομα

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε μεγάλη πτώση στους πλούσιους που μετακινούν τη φορολογική τους δικαιοδοσία μετά την κατάργηση της φορολογικής ιδιότητας παρεπιδημούντων ξένων (non-dom)

World 05.06.2026, 06:30
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Πλούτος: Η παγκόσμια φυγή πλουσίων επιβραδύνεται απότομα
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Οι πλούσιοι που έχουν μετακινήσει τη φορολογική τους δικαιοδοσία ή σχεδιάζουν να μετακινηθούν έχει μειωθεί περισσότερο από το μισό μετά την υποχώρηση των πολιτικών και οικονομικών σοκ που οδήγησαν στις μετεγκαταστάσεις, σύμφωνα με έρευνα.

Το 25% των πλούσιων ανθρώπων από όλο τον κόσμο που συμμετείχαν σε έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας Capgemini δήλωσαν ότι άλλαξαν την κύρια φορολογική τους κατοικία το 2025 ή σκοπεύουν να το κάνουν, από 56% το προηγούμενο έτος.

Οι αλλαγές που είχαν ωθήσει τις μετακινήσεις τα τελευταία χρόνια, όπως η πολιτική δυσαρέσκεια στις ΗΠΑ και η κατάργηση του φορολογικού καθεστώτος μη-εγκατεστημένων ξένων (non-dom) στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξελίσσονται, δήλωσε στους Financial Times ο Γκάρεθ Ουίλσον, ηγέτης του παγκόσμιου τραπεζικού κλάδου στην Capgemini.

«Βλέπουμε [το τοπίο των μετακινήσεων] να γίνεται περισσότερο μια σταθερή κατάσταση παρά να καθοδηγείται από γεγονότα», είπε.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί για τους μεταναστεύοντες ήταν η Σιγκαπούρη, η οποία θεωρείται εδώ και καιρό ως ένας φιλόξενος κόμβος για την αποθήκευση πλούτου, αλλά και οι ΗΠΑ. Οι ερωτηθέντες ήταν λιγότερο πιθανό να δηλώσουν ότι το κίνητρο της μετακόμισης ήταν οι χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Όσοι πλούσιοι σκόπευαν να φύγουν από Βρετανία έφυγαν

Η επιβράδυνση στις ολοκληρωμένες ή σχεδιαζόμενες αλλαγές δικαιοδοσίας ήταν πιο έντονη στο Ηνωμένο Βασίλειο, μειούμενη από 54% το 2024 σε 19% πέρυσι. Η κατάργηση του φορολογικού καθεστώτος που ανακοινώθηκε το 2024 πυροδότησε τις αποχωρήσεις ορισμένων από τους πλουσιότερους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως ο δισεκατομμυριούχος χάλυβα Λάκσμι Μιτάλ και ο Αιγύπτιος βιομήχανος Νασέφ Σαουίρις.

Η Καμίλα Γουόλας, ανώτερη συνεργάτης στη δικηγορική εταιρεία Wedlake Bell, δήλωσε στους FT ότι η μείωση των αποχωρήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αποτελούσε έκπληξη, καθώς «ο πολύ πλούσιος non-dom πελάτης θα έχει ήδη φύγει».

Η Ευρώπη και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού ήταν οι περιοχές με τους περισσότερους εγκατεστημένους πλούσιους ανθρώπους, σύμφωνα με την έρευνα, με μόνο το 23% σε κάθε μία να δηλώνει ότι είχε μετακομίσει το 2025 ή ήθελε να μετακομίσει. Αυτό το ποσοστό μεταξύ των πλουσίων στη Βόρεια Αμερική και τη Λατινική Αμερική ήταν σχεδόν το ένα τρίτο.

Στη Μέση Ανατολή, το ποσοστό των ανθρώπων που εξέφρασαν την πρόθεση να αλλάξουν φορολογική κατοικία ειδικά τον επόμενο χρόνο, ανέρχεται στο 13%. Η έρευνα διεξήχθη πριν από τον πόλεμο στο Ιράν και ο Ουίλσον δήλωσε ότι αναμένει τα αποτελέσματα του επόμενου έτους να πουν μια διαφορετική ιστορία.

Παρόλο που πολλοί πλούσιοι εγκατέλειψαν το Ηνωμένο Βασίλειο  πέρυσι, επωφελήθηκε από τους Αμερικανούς που επιδίωξαν μια μετακόμιση, ορισμένοι από τους οποίους ωθήθηκαν από τη δυσαρέσκεια με την κατεύθυνση της εγχώριας πολιτικής. Υπήρξαν σχεδόν 8.800 αιτήσεις στις ΗΠΑ για βρετανική υπηκοότητα το 2025, αύξηση 42% σε σχέση με το 2024.

Οι Financial Times ανέφεραν πέρυσι ότι Αμερικανοί επιχειρηματίες με συνολική καθαρή αξία άνω των 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων αγόρασαν διαμερίσματα στο Peninsula στο Λονδίνο, μια αποκλειστική οικιστική ανάπτυξη που βρίσκεται μέσα σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο.

Η Capgemini διεξήγαγε έρευνα σε περισσότερα από 6.500 άτομα με επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας τους.

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