Hellenic Cables: Στη λίστα των Europe’s Climate Leaders 2026

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Στη λίστα «Europe’s Climate Leaders 2026» των Financial Times και της Statista συμπεριλήφθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings.

Η ετήσια λίστα αναγνωρίζει ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν επιτύχει σημαντική μείωση της έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τη φιλοδοξία των κλιματικών τους στόχων.

Η διάκριση αναγνωρίζει τη συνεχή πρόοδο της εταιρείας στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και στη βιώσιμη παραγωγή

«Η διάκριση αυτή αντανακλά τη διαρκή δέσμευση της Hellenic Cables για υπεύθυνη ανάπτυξη, επιχειρησιακή αριστεία και ανάπτυξη βιώσιμων καλωδιακών λύσεων που υποστηρίζουν τις εξελισσόμενες ανάγκες των ενεργειακών υποδομών», αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι «μέσω συνεχών επενδύσεων στην τεχνολογία, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των βιομηχανικών της δραστηριοτήτων, η εταιρεία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της και στη στήριξη της απανθρακοποίησης της αλυσίδας αξίας της».

Οι σημαντικότερες επιδόσεις της Hellenic Cables

Οι σημαντικότερες επιδόσεις της Hellenic Cables στον τομέα της κλιματικής δράσης για το 2025 περιλαμβάνουν:

• Μείωση κατά 50,3% των εκπομπών Scope 1 & 2 σε σύγκριση με το έτος βάσης 2020

• Μείωση κατά 10,0% των εκπομπών Scope 3 σε σύγκριση με το έτος βάσης 2020

• Κάλυψη του 82% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ο Κώστας Σαββάκης, Γενικός Διευθυντής της Hellenic Cables, σε σχετικές δηλώσεις του τόνισε τα εξής:

«Η διάκριση αυτή αντανακλά τη συστηματική προσπάθεια των ανθρώπων μας και τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της εταιρείας για υπεύθυνη και βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη. Στη Hellenic Cables συνεχίζουμε να επενδύουμε σε προηγμένες τεχνολογίες, ενεργειακά αποδοτικές λειτουργίες και καινοτόμες λύσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία πιο ανθεκτικών και βιώσιμων ενεργειακών δικτύων.»