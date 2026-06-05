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ΕΤΑΔ: Υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

Σε τροχιά αξιοποίησης και επαναλειτουργίας ένα εμβληματικό έργο του Άρη Κωνσταντινίδη στην Κρήτη

Τουρισμός 05.06.2026, 14:58
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ΕΤΑΔ: Υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»
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Σε ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την αναβίωση των ιστορικών ξενοδοχείων Ξενία προχωρά η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, υπογράφοντας σήμερα τη σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης για το «Ξενία Καρτερού».

Η υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν ολοκλήρωσης του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας σημαντικής διαδικασίας αξιοποίησης που υλοποίησε η ΕΤΑΔ μέσω διεθνούς διαγωνισμού για τη μακροχρόνια εκμίσθωση συνολικής έκτασης 81.785,72 τ.μ. στην περιοχή Καρτερού Ηρακλείου, συμπεριλαμβανομένου του έμπροσθεν αιγιαλού και της παραλίας.

Μισθωτής είναι το κοινό σχήμα «ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΡΤΕΡΟΣ – ΗΛΙΟΣ ΕΠΕ & VILLAGE PLANNING MON I.K.E.», το οποίο, στο πλαίσιο του διαγωνισμού, υπέβαλε την υψηλότερη οικονομική προσφορά, ύψους 715.660 ευρώ ετησίως, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το ακίνητο και τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, η μίσθωση έχει διάρκεια σαράντα (40) έτη και προβλέπει την πλήρη αποκατάσταση, αναβάθμιση και λειτουργία του υφιστάμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

ΕΤΑΔ

Το Ξενία Καρτερού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δείγματα της μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της χώρας.

Σχεδιασμένο από τον κορυφαίο Έλληνα αρχιτέκτονα, Άρη Κωνσταντινίδη, λειτούργησε από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, ενώ από το 2011 έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο.

Η μοναδική του θέση, σε άμεση επαφή με τη θάλασσα και σε μικρή απόσταση από το Ηράκλειο και το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, το καθιστά ένα ακίνητο με ιδιαίτερη στρατηγική αξία για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου τουριστικού προορισμού υψηλών προδιαγραφών, με σεβασμό στην αρχιτεκτονική του ταυτότητα και στην ιστορική του σημασία.

Στρατηγική αναβίωσης των «Ξενία»

Η αξιοποίηση του «Ξενία Καρτερού» εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΕΤΑΔ για την ανάδειξη και επανενεργοποίηση εμβληματικών ακινήτων του χαρτοφυλακίου της, όπως τα Ξενία, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της χώρας και τη δημιουργία νέας αξίας για τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία.

Ήδη από τις αρχές του 2026 η εταιρεία έχει επιταχύνει τις διαδικασίες ωρίμασης και αξιοποίησης αυτών των ακινήτων, με απτά αποτελέσματα για 6 από αυτά. Ενδεικτικά, δρομολόγησε δύο νέους διαγωνισμούς, για το Ξενία Βυτίνας, όπου έχει αναδειχθεί πλειοδότης, και το Ξενία Κομοτηνής. Επιπλέον, υπεγράφη η σύμβαση μίσθωσης για το Ξενία Ουρανούπολης, καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης παραχώρησης για το Ξενία Άνδρου με τον Δήμο Άνδρου και για το Ξενία Μυτιλήνης με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Στροχιά αναβίωσης εμβληματικών ακινήτων

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου δήλωσε: «Η υπογραφή της μίσθωσης για το Ξενία Καρτερού αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική της ΕΤΑΔ για την επανενεργοποίηση εμβληματικών ακινήτων. Η αναβίωση των Ξενία αποτελεί στρατηγική μας προτεραιότητα».

Έπειτα ανέφερε: «Έχουμε ήδη ολοκληρώσει μια σειρά έργων, δίνοντας νέα ζωή σε ακίνητα που για χρόνια παρέμεναν ανενεργά και δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένονται και νέοι διαγωνισμοί αξιοποίησης για Ξενία του χαρτοφυλακίου μας, μέσα από σύγχρονες, διαφανείς και ανταγωνιστικές διαδικασίες».

Η ΕΤΑΔ προωθεί τη μετάβαση ιστορικών ακινήτων από την αδράνεια στη δημιουργία νέων αναπτυξιακών προοπτικών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της πολιτιστικής τους ταυτότητας.

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