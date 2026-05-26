ΕΤΑΔ: Διασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης στον αιγιαλό Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας Ρόδου

Στις προβλεπόμενες ενέργειες για την διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στον αιγιαλό στην περιοχή των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας Ρόδου, ο οποίος είχε παραχωρηθεί στη δημοτική επιχείρηση ΔΕΡΜΑΕ, προχώρησε σήμερα η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σε εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού και συμβατικού πλαισίου.

Οι ενέργειες της ΕΤΑΔ

Κατόπιν ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η ΕΤΑΔ ενημερώθηκε για διαπιστώσεις που αφορούσαν τη χρήση του συγκεκριμένου αιγιαλού κατά τα προηγούμενα έτη και ειδικότερα ζητήματα που συνδέονται με την πλήρη κάλυψη του χώρου από ομπρέλες και ξαπλώστρες, κατά παράβαση των προβλεπόμενων όρων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κάλεσε την ΕΤΑΔ να προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης παραχώρησης. Παράλληλα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, στην οποία είχε γνωστοποιηθεί η υπόθεση, ζήτησε ενημέρωση για τις ενέργειες συμμόρφωσης και αποκατάστασης της νομιμότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω και εφαρμόζοντας τόσο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την απλή χρήση αιγιαλού όσο και τις συμβατικές της υποχρεώσεις, η ΕΤΑΔ προχώρησε το προηγούμενο διάστημα στην καταγγελία της σύμβασης παραχώρησης και κάλεσε τον Δήμο Ρόδου και τη δημοτική επιχείρηση ΔΕΡΜΑΕ να παραδώσουν τον συγκεκριμένο χώρο.

Ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό

Δεδομένης της ανάγκης άμεσης συμμόρφωσης με τις διαπιστώσεις και τις σχετικές υποδείξεις των αρμόδιων αρχών, καθώς και της υποχρέωσης προστασίας του δημόσιου συμφέροντος και της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στον αιγιαλό, η ΕΤΑΔ προχώρησε σήμερα στις απαραίτητες ενέργειες για την παραλαβή του χώρου, εξασφαλίζοντας ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία, χωρίς την σύμπραξη του Δήμου Ρόδου και της δημοτικής επιχείρησης παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν να συνδράμουν.

«Η ΕΤΑΔ λειτουργεί με συνέπεια στον θεσμικό της ρόλο, εφαρμόζοντας ενιαία το πλαίσιο διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας και διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στους κοινόχρηστους χώρους», προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση.