ΕΤΑΔ: Υπογράφηκε η μίσθωση του «Ξενία Ουρανούπολης» με την Domes Resorts

Νέα προοπτική για ένα εμβληματικό ακίνητο του δικτύου Ξενία - Η επένδυση της ΕΤΑΔ ενισχύει τον ποιοτικό τουρισμό στη Χαλκιδική

Economy 03.06.2026, 12:08
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ΕΤΑΔ: Υπογράφηκε η μίσθωση του «Ξενία Ουρανούπολης» με την Domes Resorts
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Υπογράφηκε η σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης του «Ξενία Ουρανούπολης» με την εταιρεία Domes Resorts, κατόπιν της ολοκλήρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού που διενήργησε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου,  για την αξιοποίηση του ακινήτου.

Το Ξενία Ουρανούπολης κατασκευάστηκε το 1959 σε σχέδια του διακεκριμένου αρχιτέκτονα Περικλή Σακελλάριου και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του ιστορικού προγράμματος Ξενία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

Η σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, η οποία υπεγράφη από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου και τον CEO της Domes Resorts, Δρ. Γεώργιο Π. Σπανό, σηματοδοτεί την έναρξη μιας σημαντικής επένδυσης που θα οδηγήσει στην πλήρη αναβάθμιση και επαναλειτουργία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, αναδεικνύοντας εκ νέου έναν από τους πλέον εμβληματικούς σταθμούς της ελληνικής τουριστικής ιστορίας.

Το Ξενία Ουρανούπολης κατασκευάστηκε το 1959 σε σχέδια του διακεκριμένου αρχιτέκτονα Περικλή Σακελλάριου και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του ιστορικού προγράμματος Ξενία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Πύλη του Αγίου Όρους το Ξενία Ουρανούπολης

Το ακίνητο βρίσκεται σε προνομιακή θέση στην πύλη του Αγίου Όρους, διαθέτει εκτεταμένο παραθαλάσσιο μέτωπο και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά ακίνητα του χαρτοφυλακίου της ΕΤΑΔ. Η συγκεκριμένη επένδυση αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής της Ουρανούπολης και της ευρύτερης Χαλκιδικής, ενισχύοντας την απασχόληση, την τοπική επιχειρηματικότητα και τη διεθνή ελκυστικότητα του προορισμού.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου, δήλωσε: «Η μακροχρόνια μίσθωση του Ξενία Ουρανούπολης αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της ΕΤΑΔ να δώσει νέα ζωή σε εμβληματικά ακίνητα του χαρτοφυλακίου της. Τα Ξενία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της νεότερης τουριστικής και αρχιτεκτονικής ιστορίας της χώρας και η αξιοποίησή τους συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες. Στόχος μας είναι να μετατρέπουμε ακίνητα με ισχυρό συμβολισμό και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σύγχρονους πόλους ανάπτυξης, επενδύσεων και ποιοτικής φιλοξενίας, διατηρώντας παράλληλα την ιστορική και πολιτιστική τους ταυτότητα».

Η ανάδειξη και επαναξιοποίηση των ιστορικών Ξενία που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής της εταιρείας για την ενεργοποίηση ακινήτων με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και αναπτυξιακή αξία. Μέσα από στοχευμένες επενδύσεις και συνεργασίες με αξιόπιστους επενδυτές και φορείς της αγοράς, η ΕΤΑΔ επιδιώκει να επαναφέρει εμβληματικά ακίνητα σε παραγωγική λειτουργία, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την οικονομία, τις τοπικές κοινωνίες και τον ελληνικό τουρισμό.

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