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BYD: Ανεβαίνει ο ανταγωνισμός της με τους άλλους κινέζους κατασκευαστές EV

Η BYD θεωρούσε πάντα ότι η καθετοποίηση ήταν το πλεονέκτημά της έναντι του ανταγωνισμού

World 07.06.2026, 23:31
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BYD: Ανεβαίνει ο ανταγωνισμός της με τους άλλους κινέζους κατασκευαστές EV
Αλέξανδρος Σιουτζούκης

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Οι μπαταρίες είναι ενα σημαντικό κεφάλαιο της βιομηχανικής εξέλιξης της BYD, της μεγαλύτερης βιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας. Παράλληλα, η εταιρεία και ο ιδρυτής της Γουάνγκ Τσουανφού, δημιούργησε την βιομηχανική του αυτοκρατορία χρησιμοποιώντας την ίδια αυστηρή κάθετη ολοκλήρωση που τις έκανε επιτυχημένες.

Αυτό περιλαμβάνει τα πάντα, από τη λειτουργία των δικών της εργοστασίων επεξεργασίας λιθίου έως την εκπαίδευση των δικών της μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Στις 28 Μαΐου, ο ιδρυτής της BYD παρουσίασε έναν ημιαγωγό, σχεδιασμένο εσωτερικά, ο οποίος, όπως ισχυρίστηκε, είναι ο πιο ισχυρός στον κόσμο για την αυτόνομη οδήγηση.

Με πολύ λιγότερους μεσάζοντες να αντιμετωπίσει, η BYD κατάφερε να ελέγξει το κόστος, ακόμη και όταν αυτό αυξήθηκε για τους άλλους, παράγοντας εξαιρετικά φθηνά μοντέλα υψηλής ποιότητας, όπως το Seagull, ένα συμπαγές ηλεκτρικό αυτοκίνητο που πωλείται στην Κίνα για περίπου 10.000 δολάρια. Η κάθετη ολοκλήρωση πιστώνεται επίσης με την επιτάχυνση της καινοτομίας, καθώς μηχανικοί από διαφορετικά τμήματα συνεργάζονται για την επίλυση κοινών προβλημάτων.

Όταν τα εμπόδια στην προσφορά έχουν εμποδίσει τους ανταγωνιστές, η BYD κατάφερε να πατήσει το γκάζι. Παράγει νέα μοντέλα ταχύτερα από τους περισσότερους, με διάφορες μάρκες και σε διαφορετικές τιμές. Τα μοντέλα της πολυτελούς μάρκας Yangwang μπορούν να επιπλέουν στο νερό ή να πηδούν πάνω από λακκούβες.

Ένα μοντέλο της Denza, μιας άλλης μάρκας υψηλής κατηγορίας, μπορεί να «περπατά» πλαγίως σε θέσεις στάθμευσης.

H κόντρα BYD-Tesla

Η στρατηγική της εταιρείας έχει αποδώσει καλά, σχολιάζει ο Economist. Τα έσοδα έχουν δεκαπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, φτάνοντας τα 116 δισ. δολάρια πέρυσι. Το 2025 πούλησε περισσότερα αυτοκίνητα από την Tesla του Ιλον Μασκ. Η περιουσία του Γουάνγκ εκτιμάται σε περίπου 25 δισ. δολάρια. Ωστόσο, το μοντέλο δείχνει σημάδια αδυναμίας. Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν για πρώτη φορά σε τέσσερα χρόνια το 2025.

Τον Απρίλιο, οι πωλήσεις μειώθηκαν, σε ετήσια βάση, για όγδοο συνεχόμενο μήνα. Τους δύο πρώτους μήνες του 2026, η Geely έθεσε τέλος στην κυριαρχία της BYD, που διήρκεσε πάνω από τρία χρόνια, ως κορυφαίου πωλητή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Κίνα, αν και η BYD έχει ανακτήσει έκτοτε την πρώτη θέση.

Οι νέοι καταναλωτές

Η BYD αρχίζει να φαίνεται «εκτός τόπου», καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας εστιάζει πολύ περισσότερο στο λογισμικό και την ψυχαγωγία. Οι νέοι υποψήφιοι πελάτες συχνά εξετάζουν πρώτα από όλα τις μεγάλες οθόνες ψυχαγωγίας στο ταμπλό. Αρκετοί ανερχόμενοι ανταγωνιστές, όπως οι Xpeng και Li Auto, ιδρύθηκαν από στελέχη του διαδικτύου και όχι από βιομηχανικούς μεγιστάνες.

Άλλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν συνάψει συνεργασίες με εταιρείες τεχνολογίας. Η Volkswagen αγόρασε τεχνογνωσία συστημάτων από την Xpeng. Ένα τμήμα της Huawei, ενός κινεζικού τεχνολογικού γίγαντα, πωλεί λογισμικό και συστήματα ψυχαγωγίας σε τουλάχιστον πέντε κατασκευαστές αυτοκινήτων. Έχει βοηθήσει την JAC, μια συντηρητική κρατική εταιρεία, να λανσάρει μια πολυτελή μάρκα ηλεκτρικών αυτοκινήτων με την ονομασία Maextro, τα οποία πωλούνται σε τιμή άνω των 100.000 δολαρίων.

Η κινεζική Geely έχει υπογράψει συμφωνίες αριστερά και δεξιά, για παράδειγμα με την StepFun, μια νεοφυή επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης, για αυτόνομη οδήγηση και με την iFlytek, μια άλλη επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης, για αναγνώριση φωνής. Τον Σεπτέμβριο λάνσαρε μια υπολογιστική πλατφόρμα για μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης με την Thundersoft, έναν κινεζικό προγραμματιστή λογισμικού.

Το πλεονέκτημα της BYD

Αντίθετα, η BYD διατηρεί τα πάντα εντός της εταιρείας. Ο Μαξ Ζάνγκ, μέλος της ομάδας που αναπτύσσει το σύστημα αυτόνομης οδήγησης, επισημαίνει ότι οι άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες εξαρτώνται από τους τρίτους προμηθευτές τους για τις αναβαθμίσεις. Η διατήρηση αυτού του ελέγχου παραμένει το πιο σημαντικό πράγμα για την BYD, λέει.

BYD

Ωστόσο, η αυτόνομη οδήγηση είναι ένας τομέας όπου οι κίνδυνοι της κάθετης ολοκλήρωσης της BYD έχουν γίνει εμφανείς. Τα λάθη είναι πιο δύσκολο να διορθωθούν. Η BYD έσπευσε να εγκαταστήσει το σύστημά της σε διάφορα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων και φθηνότερων, πριν η τεχνολογία ωριμάσει. Αυτό προκάλεσε σπάνια άμεση κριτική από τους ανταγωνιστές.

Ο Γιου Τσενγκντόνγκ , στέλεχος της Huawei, δήλωσε ότι «η λεγόμενη «αρκετά καλή» και η «ασφαλής» έξυπνη οδήγηση είναι δύο εντελώς διαφορετικά επίπεδα». Τέτοιες παρατηρήσεις μπορεί να εξηγούν γιατί ο Γουάνγκ Τσουανφού δήλωσε στις 28 Μαΐου ότι η BYD θα είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που θα καλύψει τις ζημίες από ατυχήματα αυτόνομης οδήγησης. Οι επισκέπτες στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας φέτος απολαμβάνουν μια νέα επίδειξη: ένα σπορ μοντέλο κάνει σβούρες στο πάρκινγκ, ενώ ο οδηγός έχει πάρει τα χέρια του από το τιμόνι, αναφέρει ο Economist.

Η BYD εξακολουθεί να ελπίζει ότι οι μπαταρίες της θα την κάνουν να ξεχωρίσει. Η τελευταία της τεχνολογία φόρτισης φέρνει τα ηλεκτρικά της οχήματα κοντά στη μέγιστη χωρητικότητά τους σε περίπου δέκα λεπτά.

Μια εγκατάσταση στα κεντρικά της γραφεία καταψύχει ένα ηλεκτρικό όχημα στους -30 °C για να επιδείξει την ανθεκτικότητά του. Αν και ανταγωνιστές όπως η CATL, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών στον κόσμο, αναπαράγουν πολλά από τα επιτεύγματά της, η BYD πιστεύει ότι μπορεί να παραμείνει ένα βήμα μπροστά. Παρόλα αυτά, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διατηρήσει το πλεονέκτημά της μόνο από τις μπαταρίες.

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